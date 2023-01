Mūziķe un seriāla 'Jaunais norm' aktrise Elizabete Balčus izvēlas filmu pēcsvētku laikam

Arī janvārī nākamās paaudzes televīzijā "Go3" turpinās Lielo filmu festivāls, ko skatītājiem jau vairāku mēnešu garumā dāvina IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite". Pieaugot filmu skaitam, turpina pieaugt arī skatītāju aktivitāte – līdz šim cilvēki Lielo filmu festivāla filmas skatījušies jau vairāk nekā 3 miljoni stundas! Arī mūziķe un seriāla "Jaunais norm" aktrise Elizabete Balčus filmas skatās regulāri, pat vairākas reizes nedēļā. Kuru filmu Elizabete izvēlētos noskatīties pēcsvētku laikā?

Nemainīgi katru pirmdienu pie skatītājiem nonāk vēl septiņas īpaši atlasītas filmas, taču kopumā filmu cienītāji šobrīd bez maksas var noskatīties jau vairāk nekā 165 dažādu žanru filmas. No šīs nedēļas skatītājiem pieejama asa sižeta filma "Tomb Raider", kas stāsta par piedzīvojumu meklētājas Laras Kroftas izaicinājumiem, atklājot salu, kur pazudis viņas tēvs Ričards Krofts. Asu izjūtu cienītāji novērtēs filmu "Ben-Hur" par ebreju princi, kurš zaudēja savu titulu un ģimeni, tiekot nepatiesi apsūdzēts nodevībā. Pēc vairākiem verdzībā pavadītiem gadiem viņš atgriežas mājās ar alkām pēc atriebības, taču atmaksas vietā tomēr rod mierinājumu.

Filmu piedāvājumā arī vairākas drāmas, tostarp amerikāņu komēdijdrāma "Barbershop: The next cut", kas parāda domubiedru spēku, ceļā uz pārmaiņām visā tuvējā apkārtnē. Filmā visa vietējās frizētavas komanda kļūst saliedēta, kad saprot, lai izglābtu frizētavu un vietējo apkārtni no ļaundariem, ir jārīkojas un jāmaina viss uz labu. Amerikāņu sporta drāmu cienītāji var noskatīties filmu "Creed II" ar Maiklu Džordanu un Silvestru Staloni galvenajās lomās. Tas ir stāsts par boksa smagsvaru čempiona cīņu par uzvaru.

Filmu klāstu papildina arī biogrāfiskā drāma "Vice", kas stāsta par Diku Čeiniju, kurš, pārvarējis dažādus dzīves izaicinājumus, kļūst par ietekmīgu ierēdni, un, izmantojot savu amatu kā Džordža Buša viceprezidents, iekustina pārmaiņas valstī un pasaulē, kas jūtamas vēl šodien. Piedzīvojumu filmu cienītāji var noskatīties filmu "Magnificent seven" par jaunu atraitni, kas sapulcē septiņus bruņotus vīrus, lai aizsargātu savu pilsētu no bravurīga uzņēmēja privātās armijas. Starp galveno lomu atveidotājiem Denzels Vašingtons, Kriss Prats un Ītans Hoks.

Šīs nedēļas filmu piedāvājumā arī animācijas filma "Sherlock gnomes" par dārza rūķiem, kas uzrunā slaveno detektīvu Šerloku rūķi, lai palīdzētu izmeklēt dārza rotājumu noslēpumaino pazušanu. Tieši šo filmu šonedēļ labprāt noskatītos arī mūziķe un seriāla "Jaunais norm" aktrise Elizabete Balčus, jo, viņasprāt, tā piestāv pēcsvētku laikam, tā ir viegla, izklaidējoša un uzrunā ar aktiera Džonija Depa dalību, kurš ierunā galvenā varoņa balsi.

Kopumā Elizabeti visvairāk uzrunā fantāzijas drāmas, eksperimentālais mākslas kino, psihedēliskās un zinātniskās fantastikas filmas, tomēr viņa atzīst, ka žanrs nav primārais, pēc kā viņa izvēlās filmu, bet gan māksliniciskais izpildījums. Viņa novērtē režisora rokrakstu un apbrīno autora netipisko domu gājienu, smalkas detaļas, viedas atziņas un simbolus. Visbiežāk Elizabete filmas izvēlas pēc tā brīža garastāvokļa, citkārt noteicošais ir temats, kuru vēlas izzināt vai konkrēta režisora filmogrāfija. Filmas nemēdz skatīties atkārtoti, jo, otrreiz skatoties, pazūd pārsteiguma moments.

Lai gan filmu skatīšanās tiek uzskatīta kā viena no saliedēšanās aktivitātēm, Elizabete filmas labprāt skatās viena, jo tad var pilnvērtīgi iedziļināties stāstā, taču neizpaliek arī kāda kopīgas filmas skatīšanās kopā ar draugiem un sarūpētām uzkodām.

Lielo filmu festivāla filmas, ko dāvā "Bite", par brīvu varēs skatīties līdz 2023. gada 31. martam. Kopumā skatītājiem būs pieejamas 200 dažādu žanru filmas. Tāpat kā "Go3", arī Filmu festivāla saturu var skatīties mobilajā ierīcē, datorā, planšetē vai TV.