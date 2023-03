MyBee auto abonēšanas priekšrocības – apkopes un uzturēšanas darbus uzņemas pakalpojuma sniedzējs

Aizņemtajā un raižu pilnajā ikdienā cenšamies ietaupīt savu laiku priekšroku dodot pakalpojumiem, kas pieejami ātri un ērti. Pēdējo piecu gadu laikā arvien vairāk uzņēmumu ir piedāvājuši klientiem savus produktus un pakalpojumus abonēt. Līdz 2022. gadam vidēji viens amerikānis dažādiem abonēšanas pakalpojumiem katru mēnesi ir tērējis no 100 līdz 199 ASV dolāru, liecina statistikas dati. Abonēšanas pakalpojumu popularitāte slēpjas ne tikai izvēles brīvībā, elastībā un iespējās, ko tie sniedz, ļaujot gudrāk plānot un pārvaldīt savas finanses, bet arī patērētāju mainīgajā attieksmē.

Mūsdienās abonēt iespējams ne tikai dažādus filmu vai mūzikas straumēšanas servisus, bet arī automašīnas. Berylls automašīnu tirgus eksperti un Financial Times apskatnieki atzīmē, ka arvien vairāk automašīnu ražotāju un nomas uzņēmumu visā Eiropā ievieš abonēšanas pakalpojumus, lai apmierinātu strauji augošo pieprasījumu no klientiem. Lai gan pirms desmit gadiem mēs uzskatījām, ka automašīna ir drošības garants, statusa simbols un dažkārt veids, kā izrādīties citiem, šobrīd šī tendence mainās. Cilvēki sāk uztvert automašīnu kā lietu, ko viņi var abonēt, un pēc abonementa termiņa beigām, viņi var viegli atteikties no tās un izvēlēties citu.

Auto abonēšana – moderna klienta ikdienas rutīna

Jau kādu laiku varam novērot izmaiņas cilvēku paradumos attiecībā uz automašīnu iegādi privātām vajadzībām. Kā norāda Berylls eksperti, pašreizējie klienti, kuri izmanto automašīnu abonēšanas pakalpojumus, ir vidēji septiņus līdz astoņus gadus jaunāki par tiem, kas automašīnas pērk. Viņu vēlmi iegādāties automašīnu nomaina vēlme pēc lielākām ērtībām un elastības.

Strauji pieaugot inflācijai, procentu likmēm, saskaroties ar nepārtrauktiem automašīnu piegādes traucējumiem un automašīnas iegādes izmaksām , cilvēki arvien vairāk pārskata izdevumus, kas saistīti ar automašīnas iegādi un izvērtē, vai viņiem tā ir nepieciešama. Pēc Deloitte datiem līdz 2025. gadam aptuveni 8 % no visiem reģistrētajiem transportlīdzekļiem visā pasaulē būs transportlīdzekļi, ko iespējams izīrēt uz abonēšanas pamata.

MyBee ir viens no uzņēmumiem, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā – un piedāvā izvēlēties auto abonementu uz sešiem mēnešiem, vienu, divu vai pat trīs gadu periodu. Tas ļauj aizmirst ierastās rūpes ar kurām saskaras automašīnu īpašnieki un nodrošina iespēju justies drošāk pastāvīgi mainīgā un nenoteiktā vidē. "Auto abonements ir inovatīvs un gudrs risinājums tiem, kuriem nepieciešama automašīna un kuri nevēlas uzņemties ilgtermiņa saistības, kā arī tiem, kuriem automašīnas īpašumtiesības sagādā galvassāpes. Savukārt tiem, kuri plāno iegādāties savu automašīnu, ieteiktu izvērtēt savu finansiālo stāvokli un apsvērt alternatīvas automašīnas iegādei," saka MyBee Latvija vadītājs Arvis Eņģelis.

Viņš piebilst, ka mūsdienās cilvēki ir daudz atvērtāki un elastīgāki dažādām alternatīvām. "Varam droši apgalvot, ka mēs visi esam gatavi uztvert automašīnu abonēšanu kā ierastu risinājumu, ko izmanto uzņēmumi, lai varētu pārdot savus pakalpojumus. Pagājušajā gadā gan Lietuvā, gan Igaunijā tika noslēgti ap 1000 līgumu gan ar privātām, gan juridiskām personām. Kopš šī gada marta esam sākuši piedāvāt savus pakalpojumus arī Latvijā. Par ko tas liecina? Cilvēkiem patīk inovācijas, un mēs kļūstam arvien rietumnieciskāki, taču pakalpojumiem ir jābūt ērtiem un jāatvieglo cilvēku ikdienu, nevis jāapgrūtina," pārdomās dalās MyBee Latvija vadītājs.

Jauna automašīna – tieši tad, kad nepieciešams

Auto abonements darbojas līdzīgi kā citi labi zināmi abonēšanas servisi, piemēram, plaši izmantotā mūzikas platforma Spotify. Kad klients nolemj abonēt šo pakalpojumu, ir jāsamaksā fiksēta ikmēneša maksa apmaiņā pret piekļuvi un izmantošanas tiesībām izvēlētajam transportlīdzeklim. Abonementam beidzoties, klients vienkārši var atgriezt transportlīdzekli un izvēlēties citu savām vajadzībām atbilstošāku auto vai atjaunot abonementu savam esošajam transportlīdzeklim.

No auto rezervācijas līdz saņemšanai – pāris klikšķi

Biznesa lēmumu pieņemšana ir vienkāršāka, ja tos var realizēt ērti un bez problēmām. "Visiem automašīnu abonēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt vienotam mērķim – pielāgot pakalpojumu patērētājiem, lai tas būtu tikpat ērti lietojams kā Netflix straumēšanas pakalpojumu serviss, kuru izmantojam vakarā skatoties filmu. Mēs pastāvīgi uzlabojam pasūtīšanas procesu un pakalpojumu funkcionalitāti, lai klienti varētu abonēt automašīnu dažu minūšu laikā," uzsver MyBee Latvija vadītājs.

MyBee abonementa iegāde aizņem mazāk nekā piecas minūtes. Tas ir pavisam vienkārši – atveriet lietotni CityBee (lietotnē izvēlieties melno ikonu "my") vai noklikšķiniet uz pogas "Mans konts" vietnē mybee.lv. Izveidojiet kontu un piereģistrējiet savu vadītāja apliecību un maksājumu karti. Izvēlieties sev vēlamo auto, pamatojoties uz abonēšanas nosacījumiem (nobraukums, priekšapmaksas summa, abonēšanas periods) un nepieciešamos papildu pakalpojumus. Pēc pirmā maksājuma veikšanas, ierodieties norādītajā auto saņemšanas vietā. Auto iekšpusē atradīsiet atslēgas un dokumentus. Un tas ir viss – variet sākt lietot savu auto visu abonēšanas laiku un perioda beigās nolemiet - ja izvēlētā automašīna patika, varat pagarināt termiņu vai iegādāties auto savā īpašumā; ja ne, tad nododiet to atpakaļ MyBee vai izvēlieties citu auto.

Auto abonements ir jauns veids, kas ļauj dažādot veidus, kā izmantojam automašīnu un ērta alternatīva tradicionālajām automašīnas īpašumtiesībām. Cilvēkiem, kuri meklē risinājumu ērtākai un vieglākai dzīvei, nevēlas uzņemties ilgstošas saistības un vēlas izvairīties no sarežģītā automašīnas iegādes procesa, priekšroku dodot finansiālajai stabilitātei, vērts apsvērt automašīnas abonementu.

MyBee šobrīd patērētājiem piedāvā izvēlēties kādu no populārajiem automašīnu modeļiem, kā, piemēram, Kia Sportage, Hyundai Tucson, VW Troc, Skoda Superb, BMW 118 M Sport, Cupra Formentor, un citus.

