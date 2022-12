'MyDello' klienta stāsts — A/S 'SAF Tehnika' pieredze starptautisku kravu pārvadājumu organizēšanā

Loģistikas tiešsaistes platforma "MyDello" turpina dalīties ar dažādu Latvijas uzņēmumu pieredzi, kuri ikdienā plāno un īsteno kravu transportēšanu starptautiskā mērogā. Savā pieredzē par kravu pārvadājumu organizēšanu dažādos ekonomiskos apstākļos dalās A/S "SAF Tehnika".

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Kā vienu no saviem sadarbības partneriem A/S "SAF Tehnika" ir izvēlējusies digitālo loģistikas platformu "MyDello". Loģistikas platformu A/S "SAF Tehnika" izmanto komponentu un materiālu piegādēm no Āzijas reģiona.

Kā iepriekš atzinuši "MyDello" eksperti, platforma palīdz uzņēmējiem ietaupīt gan savu laiku, gan naudu, samazinot kopējās loģistikas izmaksas no 15 % līdz pat 20 %, jo viss nepieciešamais — cenu piedāvājumi, transportēšanas iespējas, piegādes laiki un citi svarīgi faktori — atrodas tiešsaistē vienuviet.





Neapstāties nenoteiktības apstākļos

Pagājušajā finanšu gadā A/S "SAF Tehnika" eksportēja 98,6 % saražotās produkcijas uz 81 valsti. Lielāko daļu apgrozījuma (55 %) veidoja realizācija uz Amerikas reģioniem — Dienvidameriku, Centrālameriku, kā arī uz Ziemeļameriku, kur atrodas A/S "SAF Tehnika" meitasuzņēmums "SAF North America LLC". Meitasuzņēmums nodrošina mārketingu, pārdošanu, produktu noliktavas un loģistikas pakalpojumus ASV un Kanādā.

Arī šogad uzņēmumi turpina izjust Covid-19 pandēmijas un tās radīto seku ietekmi uz loģistikas nozari. Papildu negatīvu ietekmi uz nozari atstāja arī 2022. gada sākumā Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā. Piegādes ķēdes no Āzijas joprojām ir apgrūtinātas, ražošanas jomā pasaulē joprojām valda dažādu elektronisku komponentu deficīts. Tomēr "SAF Tehnika" regulāri pārskata iepirkumu apjomus un termiņus, lai spētu izpildīt pasūtījumus plānotajos izpildes laikos.

"MyDello" — sadarbības partneris ar priekšrocībām

Loģistikas pakalpojumu nodrošināšanai "SAF Tehnika" rūpīgi izvēlas un izvērtē savus sadarbības partnerus, lai sekmīgi un laicīgi spētu piegādāt pasūtījumus saviem klientiem un partneriem. A/S "SAF Tehnika" ir digitālo mikroviļņu pārraides iekārtu izstrādātājs, ražotājs un izplatītājs, kura darbību var iedalīt trīs segmentos: digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei; mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori; bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai (IoT — Internet of Things segments).

Regulāri veicot preču organizēšanu, uzņēmums ir guvis vairākas atziņas sadarbībā ar "MyDello" — pirmkārt, platformā ir iespēja efektīvi izsekot transportēšanas pasūtījumu izpildi visos tā posmos. Otrkārt, komunikācija ar "MyDello" pārstāvjiem vienmēr ir ļoti ātra un efektīva. Treškārt, platformā ir iespējams aprēķināt izmaksas un salīdzināt dažādu transportēšanas veidu iespējas — gan ar kurjerservisu, gan avio un jūras transportu. Ļoti noderīga ir arī transportēšanas pasūtījumu vēsture un iespēja kopēt iepriekšējo transportēšanas pasūtījumu, vien modificējot jaunos datus.

Par "MyDello"

2021. gada maijā darbu sāka jauna digitālā tiešsaistes platforma "MyDello", kas Latvijas uzņēmējiem vienkāršo starptautiskās piegādes ķēdes plānošanu. Uzņēmēji ar platformas palīdzību pāris sekunžu laikā var uzzināt kravu sūtīšanas izmaksas un aptuveno piegādes laiku nepieciešamajā galamērķī ārvalstīs. Kopš "MyDello" uzsāka savu darbību Baltijā 2021. gada maijā, tā klientu skaits ir audzis visās Baltijas valstīs un sasniedzis vairāk nekā divus tūkstošus. Klientu vidū ir gan mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī lielie. Platformā iespējams plānot dažādu kravu sūtījumus ar gaisa, sauszemes, dzelzceļa un jūras transportu. Sekojiet līdzi "MyDello" jaunumiem LinkedIn, Facebook un mājaslapā.