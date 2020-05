MyFitness sporta klubi ir atsākuši darbību

MyFitness sporta klubi bija slēgti tieši 61 dienu. Neskatoties uz to, iedzīvotāji Latvijā varēja turpināt sportiskās aktivitātes pateicoties MyFitness treneru vadītajiem bezmaksas online treniņiem. No 17.marta līdz 14.maijam netika izlaista neviena diena bez online tiešraides treniņa MyFitness Latvia Facebook lapā. Pozitīvi, ka visi treniņi aizvien ir pieejami bezmaksas ikvienam interesentam, attiecīgi, ja nav iespējas apmeklēt sporta klubu, tad jādodas uz MyFitness Latvia Facebook lapu un jāturpina vingrot turpat no dzīvesvietas.

15.maijā visi 13 MyFitness sporta klubi plkst. 7:00 atsāka savu darbību. Ir ieguldīts liels darbs, lai atrašanās sporta klubā būtu ne tikai patīkama un ērta, bet arī droša gan darbiniekiem, gan klubu apmeklētājiem.

"Esam pilnībā sagatavojuši klubu telpas drošai sportot gribētāju uzņemšanai, ir veikti apjomīgi un pedantiski visu klubu tīrīšanas un dezinfekcijas darbi, tiek pastiprināti sekots līdzi riska zonām klubā, kuras attiecīgi tiek tīrītas un dezinficētas daudz biežāk dienas laikā, kā arī kluba telpās visiem apmeklētājiem un darbiniekiem esam nodrošinājuši vairāku veidu roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus, kas atbilst noteiktajām prasībām un ir pieejami jebkurā laikā. Tāpat esam izvietojuši informatīvos vizuālos un audio paziņojumus, kas papildus atgādina par drošības pasākumu ievērošanu klubu telpās. Mūsu darbinieku un biedru drošība un veselība ir MyFitness prioritāte, tāpēc esam veikuši un turpinām veikt apjomīgu darbu drošas vides uzturēšanā klubos." komentē MyFitness Latvia Pakalpojumu vadītāja Elīna Terļecka.

MyFitness šobrīd arī kontrolē cilvēku plūsmu klubos, šim nolūkam speciāli izveidota platforma mājas lapā un aplikācijā. Līdz šim rezervēt vietu bija nepieciešams tikai uz grupu nodarbībām, bet ārkārtas stāvokļa laikā, rezervāciju sistēma ir atbilstoši pielāgota arī trenažieru zāles rezervēšanas iespējām.

"Pieļaujam, ka pateicoties jau iepriekš izstrādātai rezervāciju sistēmai MyFitness ir viens no pirmajiem sporta klubiem, kas pēc ierobežojumu atvieglojumu izsludināšanas, spējis tik operatīvi sagatavot klubus savu biedru uzņemšanai, " komentē MyFitness Latvia vadītāja Inna Alne.

"Šis mums ir bijis pārbaudījumiem bagāts posms, kā jau ikvienam. Bet, katrā izaicinājumā saskatām izaugsmes iespējas. No šīs krīzes noteikti iziesim vēl spēcīgāki, gudrāki un radošāki. Liela pateicība visai MyFitness komandai, kas šos divus mēnešus virtuāli turējās plecu pie pleca un atbalstīja cits citu. Tāpat, kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka mums ir uzticamākie sporta klubu biedri. Sociālie tīkli burtiski uzsprāga ar laimīgu cilvēku bildēm no MyFitness sporta klubiem uzreiz pēc atkal atvēršanas", komentē MyFitness Latvia vadītaja Inna Alne.

Kā liecina MyFitness Igaunijas un MyFitness Lietuvas mājas lapās sniegtā informācija, Igaunijā MyFitness sporta klubi tika atvērti 18.maijā, bet Lietuvā 20.maijā.