Narvas Operas dienas – unikāla norises vieta un ekskluzīvas izrādes

16.-19. augustā Igaunijā, Narvā notiekošais operas festivāls aicina operas gurmānus un laikmetīgā baleta cienītājus. Daudzpusīgā programma piedāvās aizraujošus atklājumus pat Depeche Mode un Haruki Murakami faniem. Katru vakaru programmā būs jauna izrāde, viesizrāde vai pat pirmizrāde. Uzziniet vairāk.

Narva ir aizraujoša vieta. Tā ir ne tikai Igaunijas, bet arī NATO un Eiropas Savienības robežpilsēta. Atrašanās kultūru un valstu robežzonā, netālu no gleznainām jūras pludmalēm un Narvas upes, kas Igaunijā ir ar ūdeņiem bagātākā, krastā sniedz daudz aizraujošu atklājumu cilvēkiem ar ļoti atšķirīgām interesēm. Narvā var atrast arhitektūras pieminekļus no viduslaiku cietokšņa un barokālā zviedru laika Narvas rātsnama līdz 1990. gadu sākuma būvēm. Narvas rātsnams ir nesen renovēts, tas ir arī apmeklējam, var arī pastaigāties pa upes promenādi, apmeklēt Narvas bastionus un tirdzniecības vietas. Viens no arhitektūras pieminekļiem, kādreizējais Eiropas lielākais tekstilrūpniecības komplekss – Narvas Krēnholmas manufaktūra ir arī Narvas Operas dienu ikdienas norises diena.

Septītajās Narvas Operas dienās, kas notiks no 16. līdz 19. augustam, starptautiska komanda uz skatuves uzvedīs divas jaunas pasaules klasikas operas, kā arī uzņems Lietuvas Nacionālo operu. Atkārtoti tiks izrādīts festivāla pagājušā gada populārākais darbs, balets "Flesh", kas radies, sadarbojoties Igaunijai un Somijai, kā arī kā jaunums Depeche Mode mūzikā un Haruki Murakami romānā balstītais darbs "Another World" Lietuvas laikmetīgā baleta trupas Baltic Ballet Theatre izpildījumā.

Operas gurmāniem: komiskā opera uz riteņiem jeb "La serva padrona"

16. augustā Narvas Operas dienās viesosies Lietuvas Nacionālā opera, kas atvedīs Pergolēzi komisko operu "La serva padrona". Izrāde stāsta par kalponi, kas ar izdomu cenšas kļūt par saimnieci, izsmejot savu saimnieku. Tas ir stāsts par mīlestību un viltību, kad visa publika kļūst par kāzu viesiem.

Iestudējums tiks atvests ar kravas automašīnu, no kuras tas arī tiks rādīts publikai Narvas Krēnholmas tuvumā esošajā aizraujošajā jaunajā kultūras vietā, Narvas Mākslas rezidences pagalmā.

Operas gurmāniem: dramatisks stāsts "Hercoga Zilbārža pils"

17. augustā Narvas Krēnholmā būs pirmizrāde – ungāru komponista Bēlas Bartoka opera "Hercoga Zilbārža pils", kuras pamatā ir Šarla Pero slavenā pasaka. "Satura dēļ mēs kā iestudējuma norises vietu izvēlējāmies Krēnholmas Manufaktūras telpas, kas ir aizraujošas un mistiskas, kā arī labi piemērotas, lai stāstītu Zilbārža stāstu," stāsta producente, Narvas Operas dienu mākslinieciskā vadītāja Jūlija Savitskaja.

Zilbārža libreta autors ir ungāru dzejnieks Bēla Balāžs, un opera stāsta par hercogu, kas savu jauno sievu Judīti atved uz drūmu pili bez logiem, kurā ir septiņas slēgtas durvis. Pils attēlo Zilbārža dvēseli, bet durvis viņa rakstura īpašības, pagātni un dvēseles dzīvi. Skatuves uzvedums Narvas publikas priekšā nonāks, sadarbojoties starptautiskai komandai. Kā solisti piedalīsies Igaunijas un Ukrainas operdziedātājs, bass Pavlo Balakins un serbu soprāns Marija Jeliča, mūziku spēlēs Narvas pilsētas simfoniskais orķestris diriģenta Anatolija Ščura vadībā. Režisore, Lietuvas Nacionālās operas komandas locekle Agne Ambrozaitīte pārstāv Lietuvas jaunās paaudzes režisorus.

Baleta gurmāniem: Igaunijas un Somijas sadarbībā radies "Flesh"

17. augustā festivāla programmā atkārtoti tiks izrādīts Narvas Operu dienu pagājušā gada populārais darbs, Igaunijas Nacionālās operas zvaigznes un horeogrāfa, Igaunijas prezidenta jaunā kultūras darbinieka balvas laureāta Jevgēnija Griba un Somijas brīvmākslinieka, baleta mākslinieka Džeka Treilena radītais balets "Flesh".

Režisors Jevgēnijs Gribs stāsta, ka "Flesh" apskata ķermeņa un dvēseles sadarbību. Lai to izteiktu, autori ir izmantojuši gan klasiskā baleta, gan mūsdienu dejas mākslas izpausmes līdzekļus. "Pieskāriens ir pieredze, un just nozīmē dzīvot. Dejas valoda ir universāla un ļauj nodot domas no ļoti dažādām dzimtajām valodām. "Flesh" ir gan Igaunijas, gan mūsu ziemeļu kaimiņu baleta skatuvju darbs, radīts šeit un pāri Somu līcim," saka Jevgēnijs Gribs.

Depeche Mode un Murakami daiļrades cienītājiem: laikmetīgais balets "Another World"

18. augustā festivāla ietvaros Narvas Krēnholmā tiks izrādīts balets Depeche Mode mūzikā un Haruki Murakami romānā "Hard-Boiled Wonderland and the End of the World" balstītais balets "Another World". Balets ir apbalvots ar PixelAWARDS digitālās radošo industriju godalgu (2012), to rādīs Lietuvas ambiciozais laikmetīgā baleta teātris Baltic Ballet Theatre.

Divas stundas ilgā izrāde apvieno dažādus mākslas žanrus un piedāvā simbolu, filozofijas, formu un straujas mūzikas piedzīvojumu. Daudzi dejotāji arī paši ir Depeche Modem fani, un trupa vienprātīgi uzskata, ka uz skatuves skanošo dziesmu vārdos un melodijās ir daudz drāmas, kuras nodošanai dejā ir jāpieliek pūles un tiek radīts neaizmirstams iespaids.

"Šajā izrādē trupas sastāvā uz skatuves ir profesionāli veterāni, kas kopā ar viņiem tikko baletskolu beigušiem jauniešiem drosmīgi pieņem izaicinājumus citādā baleta iestudējumā." Trupa strādā Lietuvā, Viļņā, un tās galvenais deju stils ir neoklasicisma balets, saka izrādes režisore un horeogrāfe Marija Simona Šimulinaite.

Operas gurmāniem: mīlestības trīsstūris ar slavenu aktrisi jeb "Adriāna Lekuvrēra"

19. augustā Narvā būs populāras operas pirmizrāde – "Adriāna Lekuvrēra", kuras centrā ir krāšņs mīlestības trīsstūris starp slavenu aktrisi, viņas aristokrātisko cienītāju un bijušo mīļāko.

Itālijas komponista Frančesko Čilea opera "Adriāna Lekuvrēra" uz skatuves nonāks, sadarbojoties Narvas komandai un Lietuvas laikmetīgās mūzikas un videomākslas komandai NB8 ART. "Mēs esam uzaicinājuši Gjorgji Petruševski un Dejanu Proševu, pēdējais ir Maķedonijas Operas un Baleta teātra mākslinieciskais vadītājs. Solistu vidū ir Vitālijs Kovaļčuks, kas uzstājās Arena di Verona Operas festivālā, un Lietuvas Nacionālās operas vadošais baritons Stepons Zonis. Adriānu spēlē Narvas Operas dienu publikai jau zināmais Lietuvas soprāns Jūlija Karaļūnaite," stāsta festivāla mākslinieciskā vadītāja Jūlija Savitskaja.

Narvas Operas dienas norisināsies no 16. līdz 19. augustam, papildus pamatprogrammai uz vietas būs iespējams piedalīties ekskursijās un apskatīt Sasha Rotts un Hildas Kahras izstādi "Solid plot". Vairāk informācijas.

Par Narvas operas dienām

Pirms 166 gadiem dibinātās Eiropā lielākā tekstilrūpniecības uzņēmuma – Krēnholmas Manufaktūras kori savā laikā vadīja Igaunijā iecienītā dziedātāja Georga Otsa vectēvs. Tagad nedaudz vēsturiskajā vidē katru septembri skan laikmetīgā opera un var baudīt mūsdienu baletu gan no Igaunijas, gan no tuvākajām valstīm. Narvas Operas dienās satiekas austrumi un rietumi, vēsture un mūsdienas, aristokrāti un bohēmieši, ap pamestajām rūpnieciskajām ēkām pūš visjaunākie pasaules mūzikas teātra vēji. Krēnholmā ir sajūtami gan cara laika fluīdi, gan padomju patoss, gan mūsdienu kosmopolītisms. Tur apvienojas drosmīgs avangards ar vislabākajām tradīcijām.

Festivāla iniciatore ir no Narvas nākusī operdziedātāja Jūlija Savitskaja, kas festivālu organizē kopš 2015. gada. 2018. gadā Jūlija par Narvas Operas dienu organizēšanu saņēma Igaunijas Kultūrkapitāla prēmiju "Kultūras pērle" un 2022. gadā Narvas pilsētas profesionālā kultūras darbinieka titulu mūzikas jomā.

