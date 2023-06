Nav jābaidās, ka tehnoloģijas atņems mums darbu: futūriste Hetere Makgovana

Jau otro gadu Rīgā norisinājās starptautiskais forums "Izglītība nākotnei: no iesaistes līdz ietekmei", kas pulcēja pasaules līmeņa domātājus, lai spriestu par to, kā sekmīgi vadīt cilvēkus pārmaiņu laikos un kā transformēt prasmju un zināšanu attīstības pieeju gan katram personīgi, gan valsts līmenī. Viena no galvenajām runātājām forumā bija pasaulē atzītā amerikāņu futūriste Hetere Makgovana (Heather E. McGowan), kas uzstājās ar runu "Atraisīt cilvēku potenciālu: mācīšanās un līderības nākotne".

Hetere ir viena no vadošajām ceturtās industriālās revolūcijas balsīm, un viņas novatoriskā pieeja izglītības un darba nākotnei liek pašos pamatos ikkatram pārdomāt savu vietu pasaulē. Uzsvaru liekot uz emocionālu saikni ar savu profesionālo darbību un tālākizglītību strauji mainīgajā laikmetā, balstoties pētniecībā, viņa palīdz pilnveidoties gan darbiniekiem, gan uzņēmumiem, padarot tos efektīvākus. 2017. gadā "LinkedIn" atzina viņu par savu vadošo balsi izglītības jomā, bet 2020. gadā Makgovana tika iekļauta "Forbes 50" labāko futūristu sieviešu sarakstā.

Domājot par tēmu "izglītība nākotnei", atmiņā ataust pašas pieredze skolas solā. Izglītība nozīmēja, ka man ir klusējot jāsēž, jāklausās, dzirdētais jāiemācās no galvas un jāatkārto, lai tiktu pie labām atzīmēm. Daudz teorijas, maz prakses un vēl mazāk starpdisciplināru priekšmetu, lai apjaustu kopsakarības. Toreiz mums šķita, ka labas atzīmes mums pavērs ceļu uz labu karjeru, taču, nonākuši darba tirgū, atskārtām, ka mums smagi klibo komunikācija, problēmu risināšana un tehnoloģiju lietošana. Vai šāda izglītības sistēma ir raksturīga pēcpadomju valstīm, vai arī tā ir globāla tendence?

Tā ir globāla tendence. Kad mēs, cilvēki, izveidojām izglītības sistēmu, tad nolēmām, kas tieši mums ir jāzina, un sadalījām šīs zināšanas pa porcijām, lai tās būtu vieglāk sistematizēt un nodot tālāk. Tas ir arī veids, kā mēs patlaban automatizējam procesus. Un šādā veidā mēs esam likuši noticēt, ka labu atzīmju pelnīšana atmaksāsies ar veiksmīgu karjeru. Un tā tas ir ikvienā valstī, ko apmeklēju. Gan Eiropā, gan Austrālijā, gan Ķīnā, gan Vidējos Austrumos.

Pirmais, kas pēc augstskolas vai koledžas beigšanas ir jāsaprot, – dzīvē nav eksāmenu, uz kuriem samācīties pareizās atbildes. Un dzīve arī nav stāsts par pareizo atbilžu atrašanu, bet gan par jaunu jautājumu uzdošanu. Mums jāiemācās domāt par konkrēto situāciju, uzdodot jautājumus, kas attiecīgi uzvedinās uz risinājumu.

Mana pirmā izglītība ir iegūta rūpnieciskā dizaina nozarē, kur nemitīgi tiek radītas jaunas lietas. Un tas, ko tev māca, ir nevis atkārtot kaut ko jau eksistējošu, bet gan ierosināt ko jaunu un pārbaudīt to attiecībā pret to, kas jau eksistē. Līdz ar to pastāvīgi un patstāvīgi ir jārada un jāapgūst jaunas zināšanas.

Pastāvīga zināšanu apguve ir panākumu atslēga jebkurā profesijā – vai tā ir žurnālistika, māszinības, vai IT. Ir jāsaprot, ka jebkas no tā, kas eksistē šodien, var neeksistēt rītdien, tāpēc iepriekš noteiktu prasmju un zināšanu apguvei ir ierobežota vērtība.

Kāda ir prakse, ko mēs varētu uzskatīt par labu piemēru un pielāgot sev?

Šim jautājumam esmu veltījusi apmēram 10 gadu, pētot izglītības sistēmas lielākoties universitātes līmenī, bet arī pamatskolās. Un labākie piemēri, ko esmu redzējusi, ir tie, kur cilvēki apzinās, kādas ir pamata prasmes un kompetences, kas ir nepieciešamas, – reģionāli, lokāli. Ir jāsaprot kādi ētikas principi, vēstures zināšanas vai kādas svešvalodas nākotnē būs svarīgas. Kvantitatīvā domāšana? Skaitļošanas domāšana? Jēdzieni, terminoloģija, valodas telpa? Tāda pieeja kļūs par jaunu pamatu izglītībai.

Esmu redzējusi pamatskolas un vidusskolas, kur skolēniem mācību process ir balstīts kompetencēs, nevis šķietamā gatavībā attiecīgajam mācību priekšmetam. Atskaites punkts ir nevis vecums, bet gan patstāvības līmenis. Ikviens patstāvīgi strādā pie sava izpētes projekta, kas nozīmē, ka ir jābūt iemaņām pašam apgūt to, kas vislabāk padodas, lai pēc tam to mācītu pārējiem. Līdz ar to tu apgūsti spēju mācīties un iemācies mācīt. Un to dara bērni – 11-12 gadus veci. Un skaidrs ir viens – ar viņiem dzīvē viss būs kārtībā, jo tas ir tieši tas, ko paģērēs dzīve, proti, pašrocīgi iet cauri dažādiem informācijas līmeņiem, kontekstam un detaļām, lai risinātu problēmsituācijas.

Vai mēs to varam dēvēt par sava veida līderības treniņu?

Līderība, jā. Mums gan ir tendence mācīšanos uzskatīt par procesu, kurā iemāca, kā tieši kaut ko darīt, lai cilvēks pēc tam dotos pasaulē un iemācīto atkārtotu. Tas vairs nestrādās, jo it viss būs jauns.

Mums ir jāpēta un jārod iekšējais spēks un motivācija, jo katrs pats būs atbildīgs par savu mācīšanās procesu visu atlikušo mūžu. Un tad, kad pabeigta skola vai augstskola, tās vis nebūs izglītošanās beigas, bet gan sākums. Līdz ar to ir svarīgi atrast personīgo saikni, iekšējo dzinuli, lai varētu saprast, kā un ko ir nepieciešams iemācīties, kā arī – kas ir tas, kas tev padodas vislabāk, un kāda ir tava loma attiecīgajā komandā vai kolektīvā. Lai to izdarītu, ir nepieciešama patstāvība un sevis apzināšanās- tātad, katram savu un kopīgu robežu izpratne.

Bet vai vispār ir iespējams definēt prasmes, ko mūsdienās pieprasa darba tirgus? Pat ne pieprasa, bet kas ir nepieciešams, lai cilvēks vispār būtu konkurētspējīgs?

Pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka vecais modelis, kurā tev ir jāprot piecas noteiktas lietas šim konkrētajam amatam, lai to varētu veiksmīgi pildīt visu atlikušo mūžu, ir miris. Tas vairs nedarbosies. Būs jāmācās nemitīgi un nemitīgi jāpielāgojas. Līdz ar to man nav definīcijas nākotnes prasmēm, jo tās mums būs jāsaprot pašiem. Līdz šim mums tas nebija jādara, mēs vienkārši darījām to, ko mums lika. Daudz jāmācās pašiem, un lai to darītu, ir nepieciešama saikne ar to, ko dari, personīgā motivācija. Jādara tas, kas interesē, citādāk "neies krastā". Vadītājs vai līderis vairs nevarēs pateikt, ko un kā darīt, jo visa ir tik daudz, ka neviens nevar zināt visu.

Bet kas praktiski būtu jāmaina mūsu izglītībā, lai jau skolā jaunos cilvēkus sagatavotu šādiem profesionālajiem nosacījumiem? Matemātiku, piemēram, mēs apgūstam pēc noteiktas secīgas shēmas, kas izjauktā secībā diezin vai darbosies.

Jā, mēs iemācāmies konkrētas lietas un pēc tam rakstām kontroldarbu, taču tas neparāda, cik daudz mēs esam iemācījušies. Varbūt mēs esam iemācījušies atrisināt 12 konkrētus uzdevumus, kurus esam maluši cauri neskaitāmas reizes, un neko citu. Taču cilvēki, kuri ir burtiski mocījušies cauri dažādiem uzdevumiem, pašu spēkiem cenšoties atrast pareizo atbildi, nezinot, kā ir pareizi, iemācās daudz vairāk. Viņi iemācās saprast. Saprast, kā veidojas pareizā atbilde.

To visu var izdarīt ar dažādu ierīču palīdzību, vai ne? Taču būtiskākais ir saprast, kāpēc šī atbilde ir pareizā, bet cita nē. Būtībā tā ir kvantitatīvā spriešana, argumentācija. Tev nav jāzina visa matemātika. Tev ir jāzina atšķirība starp algebru un ģeometriju, un kāpēc, kad un kur tiek pielietota viena vai otra.

Un kā ir ar mājasdarbiem? Vai tie ir lietderīgi?

Mājasdarbiem ir būtiska loma, lai saprastu, kā kaut ko darīt pašam. Mācīties caur grūtībām, cīniņu, jo sasniegums tādējādi ir lielāks. Taču es nedomāju, ka kaudze mājasdarbu, kuru pildīšana ieilgst līdz vēlam vakaram, kādam diži var palīdzēt kļūt gudrākam.

Visums darbojas ritmiski un cikliski. Ir diena un ir nakts, ir paisums un ir bēgums, ir auksti un ir karsti. Arī senatnē – mēs medījām un vācām pa dienu, bet naktī gulējām. Taču nu mēs varam dzīvot 24/7, bet tas izjauc mūsu diennakts ritmu, mūsu miega režīmu un mūsu spēju koncentrēties. Un bērniem ir nepieciešamas rotaļas, jautrība. Ir nepieciešams laiks, lai reflektētu par apgūto. Tas pats gan attiecas arī uz pieaugušajiem.

Liela nozīme mūsu 24/7 dzīvošanā ir tehnoloģijām, kuras nereti šķietami regulē mūsu dzīvi, un nu jau arī sāk darīt lietas, ko līdz šim darīja cilvēki.

Jāsaprot, ka tehnoloģiju prasmes ātri noveco, jo drīz vien būs atkal jauna tehnoloģija, kas būs jāapgūst. Varbūt reizi trīs gados, varbūt reizi gadā, bet varbūt reizi pusgadā. Tas ir atkarīgs no tehnoloģiju attīstības. Bet mums nevajadzētu baidīties, ka tās pārņems mūsu dzīvi vai atņems darbus. Ja paskatāmies ne tik senā vēsturē, kad pirmoreiz parādījās bankomāti, bažījās, ka bankas vairs nebūs nepieciešamas un tās aizvērs, taču nekas tāds nenotika. Tehnoloģijas mūs neaizstās, taču tās izmainīs gan lietas, gan mūs, padarot mūs efektīvākus.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību pieaug arī informācijas apjoms. Vai cilvēka smadzenes tam maz tiek līdzi?

Jā, informācijas apjoms nudien ļoti pieaug. Piemēram, ja runājam par ASV, tad astoņdesmitajos gados iznāca 40 laikrakstu. Tas bija pirms kabeļtelevīzijas, pirms interneta un viedtālruņiem. Mūsdienās iznāk ap 300 laikrakstu. Acīmredzot, mainās arī mūsu smadzenes. Mēs vairs nepievēršam uzmanību itin visam. Mēs esam iemācījušies filtrēt un izvēlēties, kam veltīt savu uzmanību, taču es nezinu, kad mēs sasniegsim limitu.

Tehnoloģijas mums ir "pielaidušas" arī tādu "slimību" kā bailes palaist garām ko svarīgu (FOMO – "fear of missing out" no angļu valodas), līdz ar to allaž esam tiešsaistē. Pat tad, kad atrodamies sociālās situācijās reālajā dzīvē, digitālā dzīve allaž ir klātesoša fonā.





Jā. Palūkosimies atkal senatnē, kad vēl bijām mednieki-vācēji. Mums nebija rītdienas. Mēs darījām to, ko nu attiecīgajā dienā darījām, un devāmies pie miera, bet nākamajā dienā darījām kaut ko citu. Tā tas bija līdz agrārajai revolūcijai, kad sākām sēt kultūraugus nākamajai sezonai. Mēs sākām domāt uz priekšu, bet tas savukārt izmainīja mūsu attiecības ar laiku. Līdz ar to mūsdienās mēs domās nekad neatrodamies tur, kur atrodamies fiziski. Mēs visu laiku domājam par nākotni.

Tātad tam ir jābūt apzinātam lēmumam – domās atrasties šeit un tagad?

Tieši tā. Ir izpētīts, ka līderi, kuri, atnākot no darba mājās, telefonu noliek mierā un neaiztiek līdz nākamajai dienai, kad atkal dodas uz darbu, ir daudz efektīvāki un iesaistītāki savā darbā.

Cilvēki, kuri nekad neatslēdzas, nekad arī pa īstam neatjaunojas. Es zinu uzņēmumus, kuri nedēļas nogalēs atslēdz saviem darbiniekiem e-pastus, lai viņi atpūstos un nedomātu par darbu. Nemitīga strādāšana nav efektīva. Tu neizdari labākos lēmumus, ja neesi atpūties. Un ir profesijas, kur tas var maksāt pat dzīvības.

Ņemot vērā, ka esam jau iesoļojuši ceturtajā industriālajā revolūcijā, kāds būtu jūsu ieteikums, lai mēs veiksmīgāk varētu spēlēt pēc tās noteikumiem?

Ja trešajā industriālajā revolūcijā mēs teicām cilvēkiem, ka ir cītīgi jāmācās, jāpelna labas atzīmes, jāizvēlas perspektīva nozare, jāatrod labs darbs, kurā jākāpj pa karjeras kāpnēm, tad nu tas vairs nedarbosies. Lielākajai daļai no mums pārmaiņu cikli ir par strauju, tāpēc tā vietā, lai iegūtu visas pareizās atbildes, mums ir nepieciešams, lai cilvēki zina, kā mācīties, pielāgoties un radīt jaunu vērtību. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir atrast saikni, darot to, kam redzi nozīmi.

Tāpēc, ka to, kas tev patiešām interesē, gribēsi mācīties visu mūžu un patstāvīgi. Jākoncentrējas uz to, kas katram no mums rūp, paturot prātā tirgus vērtību un savas dotības. Mums būs jāmainās, un tas nav iespējams bez sevis iepazīšanas un savu interešu apzināšanās!

Starptautisko izglītības forumu "Izglītība nākotnei: no iesaistes līdz ietekmei" rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Prasmju gada ietvaros.