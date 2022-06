Nav jāsaslimst, lai parūpētos par veselību

Vesels darbinieks spēj strādāt produktīvāk, līdz ar to darba devējam īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvā būtu gudri darbiniekiem apmaksāt veselības aprūpes un ārstniecības izdevumus, lai viņi varētu ne tikai atveseļoties, bet nemaz nesaslimt.

Jau 20 gadus līdz šim vienīgais darba devējiem pieejamais instruments, lai parūpētos par darbinieku veselību, bija veselības apdrošināšana. Saskaņā ar apdrošināšanas tirgus datiem tā tiek iegādāta tikai trešdaļai Latvijas nodarbināto un tikai ceturtdaļai privātajā sektorā nodarbināto tā ir darba devēja sagādāta. 75% privātajā sektorā strādājošo veselības aprūpe no darba devēja puses nav nodrošināta.

"Bonusu kartes" (SIA "Bonusukarte.lv") vadītājs Artūrs Piliksers skaidro: "Jau pirms vairākiem gadiem, izzinot situāciju pie darba devējiem, izanalizējot statistikas datus par slimības naudu un veselības aprūpes iespējām, diskutējot ar valdības sociālajiem partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) –, sapratām, ka darba devējiem vajadzīgas plašākas iespējas, lai parūpētos par savu darbinieku veselību.

Tas pamudināja rīkoties un rosināt papildus veselības apdrošināšanai ieviest darba devēja samaksātus ārstniecības izdevumus. Pateicoties Nacionālās apvienības atsaucībai, ir tapušas izmaiņas Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumā un pirmo reizi Latvijas nodokļu politikas vēsturē kopš šī gada 1. janvāra darba devējs bez veselības apdrošināšanas var maksāt arī par ārstniecību līdz 480 eiro gadā vienam cilvēkam, un šī summa netiek aplikta ar algas nodokli."





Foto: Zane Rēvalde, fotogrāfs Roberts Eleksis

Gudrāk ir domāt tālredzīgi

Latvija ir vienā no zemākajām vietām Eiropas Savienībā (ES) ar profilaksi novēršamo slimību rādītājos. Privāto izdevumu īpatsvars veselībā ir gandrīz trīs reizes lielāks nekā vidēji ES, un Latvijas iedzīvotāju vidū ir vieni no augstākajiem rādītājiem attiecībā uz neapmierinātu vajadzību pēc veselības aprūpes. Latvijas Bankas ekonomists, Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste mūsu valsts veselības aprūpes sistēmu raksturo kā necaurredzamu, nepieejamu un neefektīvu.

"Veselības centra 4" klīniku – "Baltijas Vēnu klīnika", "Dermatoloģijas klīnika", "Anti-aging Institute" – vadītāja Zane Rēvalde spriež: "Ja cilvēks saslimst, ilgstoši nav darbā un izmanto darba nespējas lapu, tad tas nedod nekādu pienesumu uzņēmumam, kurā cilvēks strādā, kā arī patērē lielus valsts resursus. Vienai no darba devēju prioritātēm vajadzētu būt rūpēm par darbinieku veselību. Nodrošināt viņiem veselības polisi ir laba prakse, bet visi to nevar atļauties, un ir jāņem vērā arī tas, ka veselības apdrošināšanu nevar izmantot tas darbinieks, kurš neslimo. Tad kāds ir viņa bonuss? Gudrāk ir domāt preventīvi, nevis novērst sekas. Ja darba devējs padomās par visiem darbiniekiem, arī tiem, kuri bieži neslimo, dodot iespēju ar samaksātiem medicīnas pakalpojumiem veicināt veselību un labsajūtu, tad, domāju, šāds darba devējs no darba ņēmējiem saņems atzinību un aplausus." Viņasprāt, pats svarīgākais ir tas, ka cilvēkam nav jāsaslimst, lai parūpētos par savu veselību.

Ar "Bonusu karti" – bez ierobežojumiem

Par veselību savlaicīgi neparūpējoties, cilvēki slimo biežāk, bet veselības apdrošināšana sāk darboties tikai brīdī, kad cilvēks ir saslimis un aiziet pie ārsta. Stāsta Piliksers: "Tagad ieviesto un valdības atbalstīto samaksāto ārstniecības izdevumu galvenā priekšrocība ir tā, ka, lai parūpētos par veselību, nav jāsaslimst. Turklāt tie darba devēji, kas darbiniekiem iegādājas veselības apdrošināšanas polisi, to var kombinēt ar samaksātajiem ārstniecības izdevumiem, un tas darbiniekam sniedz daudz plašākas iespējas parūpēties par veselību un to uzraudzīt preventīvi. Ar darba devēja nodrošināto "Bonusu karti" kā maksāšanas līdzekli darbinieki var maksāt arī par profilaktiskiem veselības aprūpes pakalpojumiem – sākot ar laboratoriskiem izmeklējumiem un vizītēm pie dažādiem speciālistiem, beidzot ar fizioterapiju un ārstniecisko masāžu. "Bonusu karte" ar darba devēja samaksātiem ārstniecības izdevumiem būtībā ļauj darbiniekam izmantot visu veselības aprūpes spektru, kāds līdz šim varbūt nebija pieejams. Bez ierobežojumiem."

Veselībai var uzkrāt

IIN likumā noteikts, ka ārstniecības izdevumu samaksai var tērēt 480 eiro gadā, vidēji 40 eiro mēnesī. "Ir iespēja mēnesī tērēt mazāk un uzkrāt, piemēram, šomēnes no "Bonusu kartes" iztērēt desmit eiro, nākamajā mēnesī – 70. Tas, protams, ir saistīts ar darba devēja praksi, kādu tas vēlas savā motivācijas sistēmā ieviest. Uzkrājot lielāku summu, darbinieks var vienā reizē iztērēt lielāku naudu kādam svarīgākam izmeklējumam vai beidzot atļauties to, kas gadiem ilgi ir atlikts vai kur uz valsts samaksātajiem ārstniecības pakalpojumiem ir jāgaida rindā mēnešiem ilgi," skaidro Piliksers.

Bonusu karte ir "Mastercard" partnera, elektroniskās naudas iestādes, izdota, katram darbiniekam personificēta bankas maksājumu karte. Tā piesaistīta darba devēja atvērtam kontam, kurā tas glabā darbinieku ārstniecības izdevumiem paredzēto naudu. Tikai tajā brīdī, kad darbinieks maksā par izvēlēto pakalpojumu, līdzekļi pāriet no darba devēja konta uz pakalpojuma sniedzēja kontu. Ja nauda netiek izmantota, tā paliek darba devēja kontā.

"Tas nozīmē, ka nauda strādā efektīvi. Bonusu karte, kas darbiniekam pašam ļauj izvēlēties, kādi ārstniecības pakalpojumi tam vajadzīgi, nodrošina to, ka ieguldītā nauda patiesi tiek izmantota, jo cilvēki ar labāku veselību nereti veselības apdrošināšanu pat neizmanto un tā gadu vai pat gadiem noguļ atvilktnē," stāsta Piliksers.

"Bonusu karte" darbojas jebkurā ārstniecības iestādē, kurā vien ir karšu lasīšanas jeb POS terminālis. Nav svarīgi, vai tas ir veselības aprūpes centrs, laboratorija, slimnīca, poliklīnika vai zobārstniecības klīnika. "Bonusu karte" atpazīs, kur tā atrodas, un ar to ērti var norēķināties par izvēlēto vai nepieciešamo ārstniecības pakalpojumu.

Par vienu šķērsli mazāk

Visbiežāk veselības apdrošināšanas polisi cilvēki saslimšanas gadījumā izmanto ārstniecības speciālistu konsultācijām. Tāpat ir pieprasīta dažāda vizuālā diagnostika un izmeklējumi. "No profilaktiskajiem pasākumiem vajadzētu laboratoriskos izmeklējumus, bet, ja nekas nekaiš, tad reizi gadā vai pusgadā ir vērtīgi uztaisīt pilnu asins ainu. Tiem, kuriem ir sēdošs darbs, ieteicama ārstnieciskā vingrošana, fizioterapija. Tāpat ir vērtīgi pārbaudīt vēnas, jo 40 procentiem pasaules iedzīvotāju dzīves laikā attīstās vēnu varikoze, kas ietekmē gan dzīvildzi, gan dzīves kvalitāti," stāsta Rēvalde.

Viņasprāt, ja cilvēki ārstu apmeklētu jau laikus, ieguvēji būtu ne vien paši darbinieki un darba devēji, bet arī ārstniecības sistēma un valsts ekonomika kopumā. Tas uzlabotu dažādu speciālistu un pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem. "Ja cilvēks pie ārsta dodas pēdējā brīdī, kad ar slimības radīto diskomfortu vairs nevar sadzīvot, kā cilvēki Latvijā ir pieraduši darīt, tad es to dēvēju par dzīvošanu ugunsgrēka dzēšanas režīmā. Rindas būtu mazākas un cilvēkiem būtu pieejami pakalpojumi arī par valsts finansējumu, ja viņi par veselību rūpētos savlaicīgi, un samaksāti ārstniecības izdevumi šādu iespēju dod," teic Rēvalde.

Nereti cilvēku atruna ir tāda: "Kāpēc man jātērē nauda, ja es jūtos vesels?" Ar darba devēja samaksātiem ārstniecības izdevumiem darbiniekam ir par vienu šķērsli mazāk, lai tas būtu gatavs spert pirmos soļus preventīvās medicīnas virzienā.