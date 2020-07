Neaizmirstama nedēļas nogales recepte visai ģimenei: laiks no jauna atklāt Ziemeļlietuvu

Atkal tuvojas nedēļas nogale, bet šķiet, ka viss jau ir izmēģināts? Šoreiz mēs iesakām atklāt nedaudz atšķirīgu maršrutu: Pakruojis, Joniškėlis, Pasvalys, Raubonys, Biržai – teritorijas, kas atrodas viena otrai blakus un slēpj daudzas vēl neatklātas vietas

Rauboniai parks – saturīgs laiks visai ģimenei

Rauboniai parks atrodas blakus gleznainajam Rauboniai pilskalnam (sauktam arī par Ąžuolpamūšė pilskalnu). Tas atrodas pie Tatula un Ūgė upju sateces iztekas, tāpēc tā būs lieliska vieta, kur varēsiet atpūsties pēc brauciena ar automašīnu un piknikam. Savukārt pēc neilgas apstāšanās ir pienācis laiks ienirt Rauboniai parka izklaidēs, kurās visu dienu var iesaistīt ģimenes locekļi!

Šis parks atrodas ērtā satiksmes vietā pie autoceļa Via Baltija, 180 kilometru attālumā no Viļņas un tikai 90 kilometru attālumā no Rīgas. Šis ir lielākais šāda veida parks Baltijā, kur vienlaikus var apmeklēt trīs dažādus parkus ar platību līdz 16 ha.

Dinozauru–pūķu un milzīgu vaboļu parkā jūs redzēsit daudz rēcošu dinozauru un kustīgu pūķu dzīves izmēra kopijas, kas jūs pārsteigs ar neparastu izskatu. Jaunā milzu kustīgo vaboļu biedrība visus lielās dabas mīļotājus iesaistīs vēl lielākos piedzīvojumos.

Dzīvnieku parkā dzīvo vairāk nekā 30 dažādu dzīvnieku sugu (vairāk nekā 160 dzīvnieku). Sākot no sīkām vāverēm līdz dabas ķēniņam lauvai, brūnajam lācim, pumai, lūsim, briežiem, mērkaķiem un vēl daudziem citiem. Savvaļas dzīvnieki dzīvo plašās novietnēs, kas atbilst Eiropas Savienības prasībām. Dažus dzīvniekus var apmeklēt speciāli aprīkotās novietnēs un pat pieskarties un noglāstīt. Dzīvnieku parks darbojas vairāk nekā 10 gadus. bez dzīvnieku aplūkošanas jūs arī gaida izklaide, jo teritorija ir pilna ar dažādām bezmaksas atrakcijām ne tikai bērniem, bet arī vecākiem.

Pēc Dzīvnieku parka ir laiks sasildīties Tarzāna takā – tas ir vienīgais šāda veida parks, kur no augšas var novērot dzīvnieku dzīvi. Šis parks ir piemērots apmeklētājiem, kuri izslāpuši pēc ekstrēmas atpūtas. PIeejami pieci dažādu grūtību celiņi, kuri noteikti prasīs laiku, lai pārvarētu un piedzīvotu daudzas neaizmirstamas emocijas.

Parks arī pastāvīgi tiek piepildīts ar izklaidēm: jūs gaida lāzera spēle ("laser tag"), jauni batuti, automašīnas jautrai izjādei apkārt parka videi. Jūs pat nepamanīsit, kā tiks pavadīta visa diena, savukārt, kad sāks rūkt vēders, parka telpā jūs gaidīs restorāns.

Plašāku informāciju var atrast ŠEIT: https://rauboniuparkas.lt/

Netālu – neaizmirstami objekti

Ja plānojat pavadīt nedēļas nogali Ziemeļlietuvā, ir pienācis laiks apmeklēt slaveno Pakruojis muižu netālu no Riauboniai parka. Tā ir ierakstīta Lietuvas reģistra grāmatā kā lielākā aizsargājamā pieminekļa muižas ēka. Iespaidīgākā un lielākā Pakruojo muižas viensētas celtne ir grezna divstāvu pils, kas celta 19. gadsimta sākumā. Pakruojis muižas kungu māja joprojām tiek atjaunota, bet jau ir pieejamas banketu zāles, terases un balkoni.

Labos laika apstākļos varat pastaigāties milzīgajā parkā, kur aug 26 koku šķirnes. Šķērsojiet arkas tiltu (Eiropā ir tikai divi no šiem stiliem), pārbaudiet rekonstruēto dzirnavu māju (šeit darbojas arī viesnīca), kā arī aplūkojiet arī ūdens un vējdzirnavas. Turklāt jūs varat nobaudīt Ziemeļlietuvas mantojuma garšas un piedalīties bezgalīgos pasākumos. Jau 20. jūnijā sākās festivāls, kas turpināsies visu vasaru – "Vasaras vidus nakts sapnis", kura laikā visās muižas telpas zied dažādi ziedi.

Nākamā pietura – Joniškėlio muiža. Šī muiža atrodas Joniškėlio pilsētas rietumu nomalē. No 1723. līdz 1940. gadam Joniškėlio muiža bija Karpu dzimtas īpašums. 1736. gadā Jēkabam Ignasam Karpam tika dotas tiesības nodibināt pilsētu. 19. gadsimtā Joniškėlis bija pārtikusi pilsēta un viena no lielākajām muižām Žiemgala reģionā. 1810. gadā pēc Ignas Karpis gribas šī muiža bija pirmā Krievijas impērijā un otrā Eiropā, kas atcēla verdzību, savukārt Viļņas Universitāte tolaik Jonišķos izveidoja vienīgo universitātes pamatskolu un slimnīcu pasaulē. Šeit atradīsit arī muižas parku, kas izveidots franču un angļu stilā. Šobrīd muižu ieskauj dažādas leģendas, kas rada daudz jautājumu: kāpēc Joniškėlis sauca par Johaniškėlis; kāpēc baznīcas ēka ir zārka formas; kāpēc Karpas spoks naktī staigā manēžā? Jūs varat uzzināt atbildes, tikai apmeklējot šo objektu.

Kur tālāk?

Pēc šī jautrā izklaides brauciena jūs varat pagarināt savu ceļojumu Latvijā. Rīga atrodas 90 km attālumā, un vēl tuvāk ir Bauska ar burvīgo Bauskas pili upju krustcelēs. Ja uz dzimteni atpakaļ vēl nevelk, varat doties tālāk uz ziemeļiem un no jauna atklāt Biržu reģionu, kam patiešām ir ko piedāvāt.

Kirkilas skatu tornis. Biržu reģionālā parka teritorijā pie Kirkilai karsta ezeriem ir uzbūvēts novērošanas tornis, kura forma atgādina kanoe vai grimstošu laivu. Torņa augstums ir gandrīz 32 metri. Novērošanas klājs atrodas 30 metru augstumā un ir gandrīz 30 kvadrātmetru plašs. No šī skatu torņa paveras brīnišķīgs skats – Kirkilas rezervāta ezeri, kas noteiktos apstākļos vasarā mainās dažādās krāsās. Turklāt dažādos gada laikos redzēsit alternatīvu skatu – dažādos līmeņos tiek appludināti 30 karsta nogruvumi. Savukārt turpat blakus jūs varat redzēt Lietuvas augstāko bērzu, kas ir par diviem metriem augstāks nekā skatu tornis.

Govs ala un Ievas bedre. Govs ala – karsta bedre ar alu, kas atrodas Karajimiškis ciemā (Biržu rajons), Biržu reģionālajā parkā. Tas ir slavenākais un vislabāk izpētītais ģeoloģiskais dabas piemineklis Ziemeļlietuvā. Speleologi lēš, ka tam ir apmēram 200 gadu. Alu var sasniegt pa kāpnēm, bet esiet piesardzīgs rudenī un ziemā – pakāpieni ir diezgan slideni!

Ievas bedre atrodas netālu no slavenās Govs alas. Tā ir mazāk pazīstama karsta bedre Lietuvas ziemeļdaļā, kas 2007. gadā iekļauta valsts aizsargājamo ģeoloģisko objektu sarakstā. Turklāt Karajimiškis ainavu rezervātā var atrast vairāk slavenu zemes nogruvumu, piemēram, Ģeologu, Lieldienu un Lapsas alas. Arī Ainavu rezervātā īr iekārtota "Barsuko ola" izziņas ģeoloģiskā gājēju taka. Tiesa, šobrīd taka tiek remontēta, bet pastaigāties pa to ir atļauts (tikai ne augšup pa kāpnēm).

Biržu pils. Vislabāk saglabātais Biržu bastionu cietokšņa komplekss Lietuvā sastāv no atjaunotās Renesanses pils, arsenāla, tilta, diviem šaujampulvera vaļņiem un vārtu un aizsardzības struktūru paliekām. 1989. gada atjaunotajā cietokšņa pilī atrodas Biržu novada muzejs "Sėla", kura ekspozīcijās tiek apskatīta Biržu reģiona reliģisko konfesiju arheoloģija, etnogrāfija, vēsture, rakstīšana un māksla. Arsenāls ir aprīkots ar interaktīviem elementiem, kas dažādoti no 17. līdz 18. gadsimtam.

Muzejā arī varat uzzināt daudzus pils noslēpumus. Piemēram, vecajās hronikas sniegta zviedru diplomātijas stunda un atklāts, kā pārkļūt pāri Livonijas robežai. Vissvarīgākais mērķis bija siena, kas apņēma Biržu pili, un tas nozīmēja, ka karavīriem vispirms bija jāieiet Biržu pagalmos. Tāpēc zviedriem bija jāiemācās trīs vārdi, kas paredzēti, lai atslēgtu Biržu sirdis. Diez vai tas jums sagādās pārsteigumu – šie vārdi bija: "varbūt jums ir alus?" Un tā ir tikai daļa no Lietuvas vēstures bagātībām, tāpēc viss, kas jums jādara – jādodas uz Ziemeļlietuvu jaunatklājumos!