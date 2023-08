Neaizmirstams un jēgpilns ceļojums uz Taizemi – kā to īstenot

Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk vērtīgākais, ko sev varam sniegt, ir laiks. Arī ceļojot viena no svarīgākajām lietām, par ko domāt, ir tam veltītais laiks, lai katra pavadītā minūte būtu ar pievienoto vērtību. Taizemes tūrisma pārvalde aicina atklāt bezgalīgās tūrisma iespējas, ko sniedz Taizeme. Tāpēc, ja esi nolēmis ceļojuma laikā ne tikai atpūsties, bet darīt to atmiņā paliekoši un jēgpilni, iekļauj aktivitātes, kas sniegs atbalstu vietējām kopienām un saudzēs dabu.

Ceļo, domājot par ilgtspējību

Kā ilgtspējība, par kuru tik daudz šobrīd spriežam dažādās dzīves jomās, iekļaujas tūrisma nozarē un ceļošanā? Izrietot no ilgstpējīgas attīstības mērķiem ("Sustainable Development Goals"), šogad Taizeme izvirzījusi vairākus ilgstpējīga tūrisma mērķus ("Sustainable Tourism Goals"), kas tiks īstenoti tūrisma sektorā tuvākajos gados četrās sfērās – pārvaldībā, sociālekonomikā, kultūrā un vides jautājumos.

Piemēram, Taizemes tūrisma pārvaldes (TAT) gubernators Jutasaks Supasorns, maijā prezentējot kampaņu "Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters", skaidroja, ka tūrisma pārvaldībā izglītībai un tūrisma nozarei jāiet roku rokā, lai nozarē esošie cilvēkresursi apgūtu nepieciešamās prasmes. Savukārt ilgtspējības sociālekonomiskais aspekts nozīmē to, ka aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta iekļautībai, vietējo izejvielu ieguvei un atkritumu apsaimniekošanai tūrisma nozarē. Kultūras sfērā tas nozīmēs sadarbību ar vietējām kopienām, lai sekmētu ilgstpējīgus galamērķus. Bet attiecībā uz vidi TAT aicina tūristus un ieinteresētās puses (tūrisma aģentūras, aviokompānijas) aktīvi strādāt pie oglekļa emisiju samazināšanas.

Kā vienkāršajam tūristam ceļot ilgstpējīgi? Izdarot videi draudzīgas izvēles. Piemēram, kā galamērķi izvēlies vietas, kur ceļošana pa vietējām pilsētiņām notiek ar velosipēdu. Ar divriteni varēsi izbraukt krustu šķērsu Bang Kachao mākslīgo salu Bangkokā, kuru ieskauj Čaoprejas (Chao Phraya) upes līkumi, doties uz Samutprakanas (Samut Prakan) provinci un seno pilsētu pie Taizemes līča, meklēt piedzīvojumus Umpangā (Umphang), izpētīt Mazo Amazoni un sērfot Atmiņu pludmalē, kas atrodas Takuapas piekrastes apgabalā pie Andamanu jūras. Vai lēni baudīt tajiešu viesmīlību nelielajā Komakas salā Tratas provincē – šī vieta pērn atzīta par vienu no ilgstpējīgākajiem ceļojuma galamērķiem Taizemē.

Komakas (Ko Mak) sala izceļas ar tirkīzzilo piekrasti, balto smilšu pludmalēm un faktu, ka vietējie iedzīvotāji ļoti rūpējas par apkārtējo vidi un dabu. Salas iedzīvotāji vairākus gadus nepaguruši strādājuši pie tā, lai salas tūrisma nozarē stiprinātu ilgstpējības praksi, saglabājot salas dabas resursus. Vietējās salas komūnas kopīgiem spēkiem mazinājušas siltumnīcas efekta gāzu emisijas, kas rodas tūrisma un ikdienas aktivitāšu laikā – automašīnas u.c. transportlīdzekļi aizstāti ar "zaļākām" opcijām, mudinot tūristus pa salu ceļot, piemēram, ar velosipēdiem, pakāpeniska atteikšanās no importa labumiem, tā vietā izmantojot vietējo produkciju (dārzeņus, augļus, jūras veltes), atjaunojamās enerģijas ieviešana (saules paneļi), organizēta atkritumu apsaimniekošanas sistēma un citas prakses.

Ja esi izlēmis ceļot uz Taizemi un apskatīt pēc iespējas vairāk vietu dažādos reģionos, tad arī tu vari to darīt ilgstpējīgāk. Pārbraucieniem izmanto dabai draudzīgāko vilciena satiksmi – Taizemē vilciena infrastruktūra ir sakārtota un ar vilcienu var nokļūt kur vien nepieciešams. Rūpīgi izplāno galamērķus un veidu, kā turp nokļūsi, maksimāli izmantojot sabiedrisko transportu.

Atbalstot Taizemes izvirzīto zaļā tūrisma mērķi, ielāgo dažus principus ceļojuma laikā:

ceļo "viegli" – somā iepako tikai pašu nepieciešamāko un seko līdzi, lai bagāža nebūtu smaga;

ņem līdzi pietiekami daudz apģērba – tā mazināsi nepieciešamību izmantot viesnīcas veļas mazgāšanas pakalpojumus, kas nereti iznieko daudz ūdens un elektrības;

rūpīgi izplāno galamērķus un veidu, kā turp nokļūsi, maksimāli izmantojot sabiedrisko transportu;

jo mazāka kompānija, jo labāk! Ceļojot vienam pašam vai divatā būs ērtāk izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Labie darbi un došana atpakaļ kopienai – iespējams arī tūristiem

Viena no Taizemes tūrisma pārvaldes aktuālajām kampaņām ir "Jēgpilna ceļošana" ("Meaningful Travel") – tās mērķis ir izcelt ieceri par pārdomātu un jēgpilnu ceļošanu uz šo valsti, tiešā veidā informējot tūristus par to, kā veikt sociāli atbildīgas izvēles un atbalstīt dzīvesstila zīmolus, kas atbildīgi izturas pret dabas labsajūtu un stiprina Taizemes vietējās komūnas. Gada laikā kampaņas ietvaros saziedoti 600 tūkstoši bati (teju 16 tūkstoši eiro), kas novirzīti 100 tūkstošu Taizemes dižo koku saglabāšanai.

Ikviens tūrists var izmantot platformu "Socialgiver", lai rezervētu viesnīcas, restorānus, spa un citus tūristu iecienītus pakalpojumus, tādējādi novirzot pusi no iztērētajiem līdzekļiem "Big Trees Foundation". No tā ieguvēji būs ne tikai ceļotāji, bet arī vietējie uzņēmumi. Taizemes tūrisma pārvaldes Stokholmas biroja direktore Orna Dungčana stāsta, ka jēgpilnas ceļošanas kampaņa jo īpaši padarīs atpūtu vieglāku tūristiem no Skandināvijas un Baltijas valstīm – izbaudot iecienītākos Taizemes galamērķus un vietas vienlaikus ir iespēja saglabāt šīs valsts vidi.

Ilgtspējīgs tūrisms nozīmē to, ka par vides saudzēšanu rūpējas, reducējot negatīvos ceļošanas ieradumus. Ilgstpējība tūrismā ir fundamentālas rūpes par vietējo iedzīvotāju labklājību, saglabājot un cienot kultūru, ekoloģiju un dzīvesveidu. Šādu taktiku, piemēram, efektīvi izmanto ekotūrisma ciems Ban Na Ton Chan, Sukotajas (Sukhothai) provincē un daži apgabali Loei provincē.

Piemēram, Ban Na Ton Chan ciems var lepoties ar dabas resursu pārpilnību. Vietējie iedzīvotāji pēdējo 25 gadu laikā strādājuši pie tā, lai izceltu kultūras un tradicionālo darbu nozīmi. Šeit audzē rīsus, augļus, auž "Pa Mak Klon" audumu, kuru krāso unikālā veidā, mērcējot to dubļos, kas mīkstina šķiedras, amatnieki ražo mēbeles, kuras eksportē utt. Vietējie izveidojuši arī piemājas tūristu ciema iniciatīvu – ceļotājiem ir pieejamas ekotūrisma naktsmītnes, kuras nodrošina vietējie iedzīvotāji. Tas ļauj vistiešākajā veidā kaut uz dažām dienām iekļauties taizemiešu dienas ritumā. Ekotūrisms izpaužas arī tajā, ka tūristus iesaista ikdienas dzīvē un darbos. Ikvienam ir iespēja iemācīties aust audumus, pīt grozus vai piedalīties tradicionālās rīsu zupas gatavošanā. Atbalstīt vietējos augļkopjus var, dodoties ekskursijā uz augļu dārziem un nobaudot marianas plūmes vai durianus.

Savukārt Loei province ir viens no populārākajiem galamērķiem, pateicoties skaistajiem dabas skatiem un kultūras pieminekļiem. Piedzīvojot lielu tūristu pieplūdumu, vietējie iedzīvotāji pastiprināti domā par ilgstpējību un dabas saudzēšanu, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Piemēram, vietējie iedzīvotāji aktīvi reklamē velotūrismu un sabaiedriskā transporta priekšrocības, iedrošinot tūristus apmesties vietās, kas nekaitē dabai, kā arī izglītojot ieceļotājus par vides saglabāšanu un vietējo kultūru. Dan Sai apgabalu var izpētīt velobrauciena laikā, bet nakti pārlaist ekoloģiski draudzīgajā "Phunacome Resort" viesnīcā. Bet Phu Luang apgabalā tūristi var uzzināt vairāk par reģionālajām rīsu šķirnēm un doties uz gatavošanas meistarklasi, kur apgūt lipīgo kokosriekstu rīsu ēdienu "Khao Lam".

Jēgpilnu ceļojumu un citus galamērķus saplānot vari, smeļoties informāciju "Socialgiver" vietnē.

Patīkamām atmiņām un garšām piepildīts laiks Taizemē

Viens no Taizemes tūrisma pārvaldes stratēģiskajiem virzieniem 2024. gadam ir paātrināt augstas vērtības un ilgstpējības tūrisma noturību, lai tūrisma ekosistēmu padarītu labāku. Lai to īstenotu, ir nevis jāpakļaujas lielai tūristu plūsmai, bet gan jāfokusējas uz to, lai katrs ceļotājs atstātu Taizemē lielākas finanses, izmantojot visdažādākos vietējo uzņēmēju un komūnu piedāvājumus. Tūrisma pārvaldes mērķis ir atrast balansu starp ekonomiskajiem labumiem, sociālo labklājību, vides labsajūtu un cilvēcisko gudrību.

Katrs ceļotājs pats to var panākt, iekļaujot Taizemes apmeklējumā vietas, kas sniegs neaizmirstamu pieredzi un patīkamas atmiņas. Taizeme piedāvā ļoti daudz jēgpilnu un piepildītu dabas, tūrisma, kultūras un kulināro objektu, kas ļauj iepazīt vietējo ļaužu dzīvi, tradīcijas un vidi. Starp luksusa tūrisma galamērķiem noteikti jāpiemin Bangkoka, relaksējošā Phang Nga province, kur atrodas elpu aizraujošs nacionālais parks, kā arī jauneklīgā Puketas (Phuket) sala ar Puketas pilsētu. Savukārt tie, kas meklē galamērķus labsajūtai, jāieplāno doties uz ģimenēm draudzīgo Chiang Mai apvidu vai imunitāti stiprinošs atvaļinājums Taizemes otrajā lielākajā salā Koh Samui, kas lutinās ne vien ar palmu pludmalēm, kokosriekstu audzēm, bet arī luksusa kūrortiem un augstas klases spa.

Kā vēl padarīt ceļojumu uz Taizemi piepildītu? Apmeklējot kvalitatīvus vietējos uzņēmumus, restorānus un ēstuves, kā arī pasaulē atzītus tūrisma objektus, kas neliks vilties. Taizemē atrodas Pasaulē labākā pludmale – Koh Kradan salas pludmale jeb Paradīzes pludmale (Trang province Taizemes dienvidos). Pludmale atrodas salas austrumos, ir 2 km gara un zilajos, dzidrajos ūdeņos var saskatīt koraļļu rifus. Bez šīs vērts pievērst uzmanību arī Railay pludmalei, kas atrodas pussalā starp Krabi pilsētu un Ao Nang kūrortpilsētu. Bet domājams, ka problēmu atrast arī kādu citu izvēlētajam maršrutam tuvāku pludmali nevajadzētu būt problēmām – Taizemē ir daudz skaistu iespēju, kur izbaudīt saules un ūdens peldes.

Ceļojums nav iedomājams bez vietējās kulinārijas nobaudīšanas. Arī ēdiens ir tas, kas tūristam var likt atgriezties konkrētā vietā atkal un atkal, tāpēc Taizeme lepojas ar vairākiem pasaules klases restorāniem. Seši Taizemes restorāni iekļuvuši 100 Pasaulē labāko restorānu sarakstā, visaugstāko novērtējumu saņemot Bangkokā esošajam "Le Du" restorānam (15. vieta pasaules konkurencē, 1. vieta Āzijas labāko restorānu sarakstā). "Le Du" restorāna filozofija dziļi iesakņojusies Taizemes agrikulturālajā pārpilnībā un nacionālās kulinārijas vēsturē, koncentrējoties uz sezonālu un tradicionālu taizemiešu virtuvi, kas pasniegta inovatīvos un aizraujošos ēdienos uz šķīvja.

Ja arī tev neaizmirstama ceļojuma daļa ir restorāna apmeklējums, tad vēl starp 100 pasaulē labākajiem restorāniem esošos tieši Bangkokā atradīsi "Gaggan Anand", "Sorn", "Sühring" , "Nusara" un "Potong". Bet nevajag apstāties tikai pie konkrētiem restorāniem. Taizemes kulinārija ir pietiekami dažāda un plaša, lai nesmādētu arī dažādas mazākas un lielākas ēstuves, kas katra specializējas konkrētu ēdienu pagatavošanā. Ja nezini, ar ko sākt, vērts ielūkoties kulinārijas ekspertu "TasteAtlas" viedoklī – starp 50 labākajiem ēdieniem pasaulē šajā topā iekļauti arī divi tajiešu. "Khao mok kai" jeb musulmaņu gaumē gatavota vista ar safrāna rīsiem un "Kai yang" grilētas vistas maltīte. Bet dzirkstošu garšu meklētāji var piestāt kādā augsti novērtētā bārā – starp 100 pasaulē labākajiem iekļauti arī Bangkokas bāri "BKK Social Club", "Tropic City", "Vesper" un "The Bamboo Bar".

Taizeme – galamērķis, kuru izvēlēties zaļākai un labākai tūrisma pieredzei

Viens no mērķiem šobrīd un turpmāk, uz kuru virzās Taizemes tūrisma pārvalde, ir piedāvāt ieceļotājiem augstas vērtības ilgstpējīgu tūrismu, uzsverot tūrisma nozares kopējās ekosistēmas uzlabošanu un virzīšanos labākā nākotnē. Neskatoties uz daudzajām pasaules krīzēm, Taizeme stiprina drošu tūrismu savā valstī, no kura iegūs visas iesaistītās puses. Tas nozīmē, ka mērķis ir stiprināt piegāžu ķēdi, izvēloties kvalitatīvu, ilgtspējīgu produkciju no vietējiem ražotājiem, lai ienākumi taisnīgi nonāktu pie lokālajiem uzņēmējiem. Tāpat tiek domāts par drošu un patīkamu infrastruktūru ceļošanai, kā arī strādāts pie digitālās transformācijas ilgstpējības labā un ārējo risku efektīvas pārvaldības.

Lai gan sagaidāms, ka 2024. gadā Taizemi apmeklēs pat 35 miljoni ārzemju tūristu, nemainīgs ir fokuss uz to, ka tūristiem tiks piedāvātas arvien vairāk ilgtspējīgas iespējas – nakšņošanai, transportam, sadzīvei. Ikviens ceļotājs aicināts pievērst uzmanību viesnīcām un naktsmītnēm, kas iestājas par zaļāku saimniekošanas politiku, baudīt maltītes restorānos un ēstuvēs, kas izmanto tieši Taizemē audzētus produktus, tādējādi sniedzot savu atbalstu, cik vien iespējams. Un viena no būtiskākajām lietām – pārvietoties ar dabai draudzīgiem transportlīdzekļiem.

Tajā pašā laikā bez ekskluzīviem piedāvājumiem, šeit iespējams atrast arī maciņam draudzīgākas ceļošanas iespējas, tāpēc ceļotājiem nevajadzētu satraukties par dārdzību. Salīdzinot ar cenām Eiropā un citviet, šeit iespējams ceļot pat ļoti lēti, izvēloties dārzeņus un augļus pirkt vietējos tirdziņos, maltītes ieturēt "street food" tipa ēstuvēs, kā arī naktsmītnei izraugoties lētākus apartamentus. Taizeme ir izdevīga ne tikai, lai atpūstos nedēļu vai divas, bet pārziemotu, slēpjoties no aukstajām Eiropas ziemām pat vairāku mēnešu garumā. Un ak, kā attālinātais darbs šo īstenot palīdz! Ja sagribas šeit aizvadīt vecumdienas, arī tas ir iespējams – Taizeme nosaukta par vienu no labākajām valstīm, kur izbaudīt pensijas gadus (Global Retirement Index). Tas saistīts ar izdevīgajām nekustamā īpašuma cenām, kurus viegli iegādāties ārzemniekiem, un relatīvi zemo dzīves dārdzību. Vērts apdomāt!

