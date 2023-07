Neaizmirstamu ģimenes brīvdienu Lietuvas piejūrā TOP 5,5 gids

Vasara – ilgi gaidīto un izsapņoto brīvdienu laiks. Tādēļ kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem un saviem mājas mīluļiem dosimies meklēt slavenākās pasaules celtnes, brīnumus, miljons ziedu jūru, rēcošus dinozaurus, džungļus ar baseiniem un karuseļiem, galvu reibinošu ilūziju pasauli, iespaidīgo Palangas tiltu un rotaļīgos Baltijas jūras viļņus un, protams, karalisku atpūtu pēc iespaidiem bagātīgas dienas – tepat Lietuvas piejūrā!



Bet tagad par visu no sākuma.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

TOP 1 Pasaules atklājumi miniatūrās – "Babilono sodai"

Netālu no Palangas uz izpētes, atklājumu un smaržu pasauli Jūs aicina Baltijas valstīs vienīgais miniatūru un botānikas parks. Šajā parkā ir iespēja vienas dienas laikā apceļot apkārt pasaulei, apmeklējot piecus dažādus kontinentus ar vairāk nekā 20 pasaules slavenāko arhitektūras celtņu miniatūrām. Ceļojuma laikā varēsiet klātienē aplūkot iespaidīgākos pasaules brīnumus, iepazīt to vēsturi, jo pie katras miniatūras ir izvietotas informatīvas norādes par to, kurā valstī ir uzbūvēts miniatūras oriģināls un kas to padara īpašu. Apmeklējot parku, ir iespējams vienlaikus līdzās apskatīt slaveno Sidnejas operas namu, romantisko Trevi strūklaku, Londonas tiltu, Berlīnes Brandenburgas vārtus vai Triumfa arku, iepazīties ar Tadžmahala mīlas stāstu un augstmaņu laikus atgādinošo Lielo Ķīnas mūri. Parkā var aplūkot arī slavenākos pasaules brīnumus – Heopsa piramīdu un Bābeles gaisa dārzus.

Pastaiga pa "Babilono sodai" parku būs jauka, jo visas celtnes grezno izkopta augu valsts ar miljoniem skaistāko ziedu. Uzmanību piesaistīs īpašas ziedu kompozīcijas – ziedu skulptūras, mākslinieciski apgriezti krūmi, topiāri, kā arī apmeklētāju iecienītās ziedu arkas. Bet kur ziedi tur arī smaržas. Parīzes Eifeļa torni papildina lavandas ziedi un smaržas, Londonas Big Benu ieskauj smaržojošie Lobulārijas ziedi, savukārt garšvielu valstī Jūs gaida pilna smaržu palete. Tajā var ne tikai paostīt, bet arī pagaršot rozmarīnu, šokolādes piparmētru, salviju, fenheli vai zemenes. Ikviens apmeklētājs jutīsies piederīgs šim unikālajam un skaistajam parkam. Savu uzturēšanos šajā unikālajā vietā ikviens varēs iemūžināt fotogrāfijās. Ticam, ka par skaistiem kadriem apskaudīs daudzi.

TOP 2 Aizraujoša diena Baltijas valstīs lielākajā dinozauru parkā – "Dino parkas"

Pašiem mazākajiem "vau efekts" garantēts, realitātē ieraugot dažādus reāla lieluma 360° dinozaurus realitātē, nevis filmā vai datorspēlē. Laiks paies vēja spārniem, kamēr visus apskatīsiet un ar iecienītākajiem varoņiem sadraudzēsieties. Uz "Dino parku" brauc ģimenes no visas Lietuvas un ārzemēm, jo tas ir pirmais un Baltijas valstīs lielākais "dinozauru džungļus" atgādinošais parks, kas izveidots netālu no Klaipēdas, Radaiļos.

"Dino parks" aicinās jūs piedzīvot vairāk par 40 aizraujošām, neatkārtojamām aktīvās atpūtas izklaidēm. Pie ieejas apmeklētājus sagaida rotaļīgi un elpu aizraujoši karuseļi, Turbo auto spiningotāji, Cosmo spoguļu labirints. Parkā ir arī iespēja palidināties ar dinozauriem, apmeklējot virtuālo pasauli 5D kino teātrī, bet tiem, kuri vēlas gūt atspirdzinājumu piedāvājam laiku pavadīt, minot ūdens velosipēdus lielajā dinozauru dīķī. Neaizmirstamus iespaidus piedzīvosiet, nolaižoties no "Sikspārņu" kalna, savukārt tiem, kam pietrūks aktīvās izklaides – "Dino parks" piedāvā savus spēkus izmēģināt kāpšanā pa kokiem, pārvarot šķēršļu trasi.

Šī gada lielākais un slapjākais jaunums ir milzīgs āra baseins. Apmeklētāji, kuri alkst pēc adrenalīna, var izmēģināt dažādos baseina slidkalniņus, bet tie, kuri vēlas atpūsties, var sauļoties uz sauļošanās krēsliem blakus baseinam.

Dzīvās dabas mīlētājiem piedāvājam iegriezties dzīvnieku stūrītī. Šeit var apskatīt mīļus daudzkrāsainus trušus, vērot aitu un eksotisko alpaku dzīvi.

Tā ir tikai daļa no tā, kas jūs sagaida, apmeklējot "Dino parku". Svarīgākais – visas aktīvās izklaides ir ierēķinātas biļešu cenā, tādēļ varēsiet tās izbaudīt bez laika ierobežojumiem, un tik daudz reižu, cik vien sirds kāro!

TOP 3 Ekskluzīva atpūta kopā ar ģimeni – "Radailių Dvaras"

Netālu no dinozauriem un tikai dažu kilometru attālumā no ostas pilsētas, komplekss "Radailių Dvaras" – lieliska naktsmītne pēc iespaidiem bagātās dienas. Dabas ieskautajā vietā izveidotie apartamenti un villa ar burbuļvannām, mini virtuvi un lauka terasi ļaus izrauties no ikdienas un gūt atspirdzinošu atpūtas malku. No plašajiem un greznajiem numuriņiem pavērsies acīm tīkams panorāmas skats, bet profesionālu pavāru komanda piedāvās nogaršot sātīgas brokastis, kas sniegs enerģiju jauniem dienas piedzīvojumiem. To, kā pavadīt laiku, šeit atradīs ne tikai pieaugušie, bet arī mazākie kompleksa apmeklētāji. "Radailių Dvaras" āra teritorijā ir ierīkots drošs bērnu spēļu laukums, slēgta atpūtas-spēļu istaba un batuti. Atsvaidzināties un izbaudīt ūdens procedūras varēsiet ekskluzīvā, jaukā un ģimenēm ideāli piemērotā baseinu oāzē. Pārdomāti ierīkotajā telpā vecāki varēs lieliski uzraudzīt savus bērnus. Baseinu oāzē laiku var pavadīt trīs dažādu dziļumu baseinos, saunā, tvaika pirtī vai atpūsties daudzu iecienītajā burbuļvannā.

Bet, lai pēc atpūtas nebūtu jādomā par ēšanu, piedāvājam iegriezieties Raidaiļu muižas restorānā, kur šefpavārs parūpēsies par gardām vakariņām.

TOP 4 Maģiski piedzīvojumi – Ilūziju namā "Eureka"

Apmeklējot "Babilono sodus" un apskatot Dinozauru parku, dodieties uz vasaras izklaižu galvaspilsētu – Palangu. Galvenajā J. Basanavičiaus ielā mielojaties ar šīs vasaras populārāko kūrorta pilsētas desertu – ceptām vafelēm, un, protams, nepalaidiet garām ilūziju namu "Eureka". Šeit ar intensīvām sava ķermeņa sajūtām pieredzēsiet brīnumus un maģijas pasauli. Ilūziju namā varēsiet uzņemt pārsteidzošas, līksmas un trakas fotogrāfijas, kuras liks Jūsu draugiem izbrīnā ieplēst acis. Vai jebkad esat apavus sasējuši ar knaiblēm vai politizējuši ar parlamentāriešiem tualetē? Eurekā to varēsiet izmēģināt. Asu sajūtu cienītājiem – naglu gulta, velna tunelis un greizo spoguļu labirints, ka arī vēl šeit dzīvojošā spoka parādīšanās – esiet modri. Katrā stūrī Jūs gaida pārsteigums vai nebēdnības.

Izpriecājoties ilūziju namā, ķeriet viļņus Baltijas jūrā un sajūsminieties par saulrietu no Palangas tilta.

TOP 5 Romantika dinozauru parka namiņā "Akis"

Pašā Dinozauru parkā Radaiļos starp savvaļas dinozauriem un bezgalīgajiem džungļiem kokos pavīd "Akis" namiņš. Tā ir vieta, kas radīta starp dabas dabīgumu un bagātību. Mūsdienu ērtības iekšpusē un romantiskie mirkļi, saulei lecot vai norietot starp koku zariem, terasē, radīs īpašu noskaņojumu, atpūšoties divatā, jebkurā sezonā. Laiku kopā bagātinās izbrauciens ar laivu, pastaiga pa noslēpumaino savvaļas dinozauru parku naktī, putnu čivināšana un dabas miers. Ja vēlaties neaizmirstamus iespaidus un lauku romantiku – namiņš "Akis" ir piemērots tieši Jums!

Ja tomēr vēlaties ar ģimeni baudīt ērtāku eksotiku, pēc ceļojumiem ilūziju pasaulē, iztrakojoties Dino parkā un apceļojot visu pasauli Babilonas dārzu parkā, piedāvājam atpūsties Radailiai SPA, kas atrodas blakus Jūsu apartamentiem. Trīs dziļumu baseini, burbuļvanna un uzkarsētas pirtis ļaus atpūtināt gan ķermeni, gan dvēseli.

Nekas cits tik labi neatpūtina pēc notikumiem bagātas dienas, kā ūdens izpriecas, mierīga mūzika, laimīgi bērni un smaidoši kaimiņi, ar kuriem kopā esat iepazinuši Lietuvas piejūru.

TOP 5,5 Lietuvas piejūras īpašo vietu iepazīšana

Ja Lietuvas piejūrā uzturaties ilgāk, noteikti apmeklējiet Klaipēdu, ar prāmi pārcelieties uz Lietuvas pērli – Smiltīni. Šeit nepalaidiet garām iespēju apmeklēt Jūras muzeja kompleksu, papriecāties par elpu aizraujošajiem delfīnu un Kalifornijas jūras lauvu priekšnesumiem. Rietumlietuva ir slavena ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuršu kāpu – 98 km garu un 0,4–4 km platu smilšu kāpu pussalu. Tā ir izcils, neparasti skaists cilvēku un dabas veidojums. Tajā ir iespēja apskatīt tradicionālo zvejnieku kultūru, atpūsties un atvilkt elpu pirms došanās mājās. Pēc ceļojuma atgriezīsieties laimīgāki, labāk iepazinuši ne tikai Lietuvas piejūras krastu, bet arī visu pasauli, bet pats svarīgākais, radījuši īpašas un neaizmirstamas atmiņas kopā ar savu lielāko dārgumu – ģimeni!