Neauglības diagnostika un ārstēšana 'Northway' klīnikā – īpaši saudzīga un efektīva

Ilgstoši un neveiksmīgi pāru mēģinājumi ieņemt bērniņu diemžēl nav retums ārstu-ginekologu praksē. Iemesls tam var būt neauglība, kuru veicina daudz un dažādi faktori. Bieži tā ir olvadu necaurlaidība, endometrioze vai dzemdes patoloģija, kas traucē grūtniecības iestāšanos. Taču arvien vairāk ir neauglības gadījumu, kas saistīti ar sievietes vecumu – kā zināms, pēc 37 gadiem sievietes spēja radīt pēcnācējus būtiski samazinās. Kā noskaidrot auglības traucējumu cēloni, kādas neauglības diagnostikas un ārstēšanas metodes pieejamas Latvijā un kādas ir to priekšrocības, stāsta "Northway" klīnikas ginekoloģe-reproduktoloģe, neauglības ārstēšanas speciāliste dr. Valērija Agloniete.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dr. Agloniete sāka nodarboties ar neauglības ārstēšanu jau tad, kad mācījās Rīgas medicīnas akadēmijā 4. kursā. Pirmo pieredzi daktere ieguva reprodukcijas imunoloģijā, bet pēdējo 20 gadu laikā jau pārzina un pielieto visas Latvijā pieejamās neauglības ārstēšanas metodes, tai skaitā medicīnisko apaugļošanu. Dr. Valērija Agloniete guvusi profesionālo pieredzi vairākās klīnikās Latvijā un ārvalstīs, kā arī ir Latvijas Cilvēka Reprodukcijas Biedrības valdes priekšsēdētāja jau 10 gadus. Visvairāk savā darbā daktere novērtē iespēju pieredzēt veiksmīgu ārstēšanas rezultātu, pastāvīgi ieviest dažādus jauninājumus, kas uzlabo ārstēšanas efektivitāti, kā arī iespēju pastāvīgi pilnveidoties.

Neauglības diagnostika: Pirmie soļi

Lai noteiktu neauglības cēloni, jāizslēdz visas iespējamās slimības, kas var veicināt neauglību, piemēram, iekaisīgas slimības, hormonālos traucējumus, dzimumorgānu struktūras izmaiņas sievietēm. Savukārt vīriešiem nepieciešams veikt spermas izmeklēšanu un, ja konstatētas kādas negatīvas izmaiņas, jāveic padziļināta diagnostika.

""Northway" klīnikā pielietojam visdažādākās neauglības diagnostikas metodes – asins analīzes, dzemdes dobuma citoloģisko izmeklēšanu, vīriešiem – spermogrammu, tai skaitā padziļinātās spermas analīzes. No funkcionālām metodēm veicam ultrasonoskopiju un olvadu caurlaidības pārbaudes ar ultraskaņas palīdzību. Tāpat mūsu klīnika izmanto augstas kvalitātes ķirurģisku pieeju neauglības un dažādu ginekoloģisku saslimšanu diagnostikai un ārstēšanai – laparoskopiju, histeroskopiju un fertiloskopiju," stāsta dr. Agloniete, uzsverot ka, histeroskopija un fertiloskopija ir ļoti saudzīgas un mazinvazīvas metodes.

Fertiloskopija īpaši ieteicama gadījumos, kad laparoskopijas veikšana ir agrūtinoša vai pat pacientei bīstama. Šī metode ļauj iegūt pilnvērtīgu ainu par sievietes neauglības iemesliem, palīdzot konstatēt iespējamās dzemdes un olnīcu īpatnības, kas bieži nav saskatāmas USG izmeklēšanas laikā. Tāpat histeroskopija un fertiloskopija ļauj novērst dažādas patoloģijas, kuras var kalpot par neauglības iemeslu. Būtiska šo abu metožu priekšrocība ir tā, ka pēc procedūrām nepaliek itin nekādas rētas, tās ir viegli panesamas un jau pāris stundas pēc to veikšanas paciente var atgriezties pie savas ierastās ikdienas, kas mūsdienu aizņemtajā dzīves ritmā ir īpaši nozīmīgi. Par to, kā notiek šīs procedūras un ar ko tās ir īpašas, raksta turpinājumā.

Histeroskopija – efektīva, ātra un maksimāli saudzīga neauglības diagnostika un ārstēšana

Histeroskopija ir tieša dzemdes dobuma pārbaude ar speciālu optisku aparātu ar palielinājumu, un to pielieto gan diagnostikas, gan ārstēšanas mērķiem. Histeroskopijas laikā uz ekrāna iespējams skaidri saredzēt apgaismotu dzemdes dobumu un, ja atrasta patoloģija, piemēram, polipi, dzemdes miomas, saaugumi, to arī ķirurģiski ārstēt – pie nosacījuma, ja ārsta rīcībā ir "Look and treat" aparatūra, kas ļauj uzreiz novērst diagnosticēto problēmu. Tāpat procedūras laikā ir iespēja iegūt audu paraugu, lai pārbaudītu dzemdes iekšējā slāņa struktūru un izslēgtu baktēriju un vīrusu esamību.

"Parasti histeroskopiju veic, ja ir aizdomas par patoloģiju, bet to nevar ieraudzīt ar ultraskaņas izmeklēšanu, piemēram, ja ir neskaidra dzemdes asiņošana. Tāpat histeroskopiju izmanto neveiksmīgas medicīniskās apaugļošanas gadījumos, lai pārbaudītu dzemdes dobuma veselības stāvokli," stāsta daktere.

Histeroskopija ilgst līdz 45 minūtēm un notiek operāciju zālē, pielietojot vieglu, maza riska intravenozo anestēziju, līdz ar to paciente neizjūt nekādas sāpes. "Mūsu mērķis ir veikt maksimāli saudzīgu operāciju, neievainojot jeb nepaplašinot dzemdes kakla kanālu un tādējādi novēršot grūtniecības neiznēsāšanas risku, tāpēc izmantojam ļoti tievu un smalku histeroskopijas aparātu un operējam ar mikroinstrumentiem. Būtiski, ka histeroskopija ļauj operēt bez griezumiem. Jau 15 gadus pielietojam šo metodi neauglības diagnostikā un ārstēšanā, un rezultāti ir ļoti veiksmīgi – bieži vien pacientēm pēc tam iestājas grūtniecība," stāsta ginekoloģe-reproduktoloģe Valērija Agloniete, piebilstot, ka diametrā lielāks histeroskops, ko sauc par histerorezektoskopu, tiek pielietots vienīgi tad, ja konstatēti lieli dzemdes dobuma veidojumi.

Piemērotākais laiks, kad veikt histeroskopiju, ir uzreiz pēc menstruācijām. Tad dzemdes gļotāda ir visplānākā, līdz ar to var labāk ieraudzīt iespējamo patoloģiju un to efektīvāk ārstēt. Vienīgie nosacījumi, kas jāievēro procedūras dienā – pirms tās paciente nedrīkst ēst un dzert, savukārt pēc operācijas nav ieteicams vadīt automašīnu. Lai arī paciente pēc histeroskopijas jūtas labi un praktiski nekad nav sūdzību par sāpēm vai diskomfortu, operācijas dienā vēlams paņemt brīvu dienu darbā un vienkārši atpūsties.

Fertiloskopija – Latvijā unikāla neauglības diagnostikas un ārstēšanas metode

Fertiloskopija ir unikāla neauglības diagnostikas un ārstēšanas metode, un ginekoloģe-reproduktoloģe Valērija Agloniete ir vienīgā, kas Latvijā, "Northway" klīnikā, jau 15 gadus veic šo procedūru. "Mēs ļoti rūpējamies par savām pacientēm, tāpēc neauglības diagnostiku un ārstēšanu veicam ar iespējami mazāku ķirurģisku iejaukšanos, nodrošinot maksimāli saudzīgas operācijas, kas saglabā sievietes skaistumu," stāsta daktere.

Fertiloskopijas manipulācija norit divos etapos. Vispirms tiek veikta histeroskopija, lai diagnosticētu un ārstētu dzemdes dobuma patoloģiju. Savukārt otrajā etapā veic transvaginālu šķidruma laparoskopiju, kas paredzēta mazā iegurņa orgānu (olnīcu, olvadu, dzmedes virsmas, vēderplēves) patoloģiju diagnostikai.

Fertiloskopija tiek veikta dienas stacionārā, operāciju zālē, pielietojot intravenozo anestēziju. Procedūras veikšanai izmanto speciālu aprīkojumu ar smalkiem instrumentiem, ko ievada caur maksti. "Lielākās fertiloskopijas priekšrocības ir tās, ka operācijas laikā iespējams visprecīzāk diagnosticēt neauglību izraisījušās patoloģijas, turklāt operācija notiek bez griezumiem un bez intubācijas anestēzijas, tādējādi novēršot nevēlamas organisma reakcijas. Lai veiktu fertiloskopiju, pacientei nav jāguļ slimnīcā; neskaitot operācijas laiku, paciente dienas stacionārā atrodas vien divas trīs stundas," stāsta ginekoloģe-reproduktoloģe Agloniete.

Sasakaroties ar grūtībām radīt bērniņu, nevajag baidīties iespējami ātrāk meklēt speciālistu palīdzību, jo ar mūsdienu augsti efektīvajām neauglības diagnostikas un ārstēšanas metodēm, ko pielieto "Northway" klīnikā, izredzes izārstēt neauglību ir augstas, turklāt bez raizēm par sāpēm un diskomfortu ārstniecības gaitā un izslēdzot jebkādus sievietes veselības riskus nākotnē. Ārste Valērija Agloniete novēl: "Esiet neatlaidīgi, mērķtiecīgi un apbruņojieties ar pacietību! Atrodiet ārstu, kam uzticēsieties! Un galvenais – nekavējieties ar ārsta apmeklējumu, jo ar gadiem sievietes iespējas palikt stāvoklī krietni samazinās! Vēlu veiksmi ceļā uz savu sapni par bērniņa ienākšanu ģimenē!"

Uzzini vairāk par "Northway" klīniku, tās pakalpojumiem un pieredzējušo speciālistu komandu www.northwayklinika.lv!

Pieteikties uz konsultāciju pie "Northway" klīnikas speciālistiem iespējams, zvanot uz tālruni +371 +371 26407723 vai +371 28664723, rakstot e-pastu info@northwayklinika.lv, kā arī elektroniskā pieraksta sistēmā www.epacients.lv.