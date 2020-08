Nedēļas nogale Kauņā: kā visu pagūt

Nedēļas nogale UNESCO dizaina pilsētā, kas bagāta ar modernisma arhitektūru, ielu mākslu, gardiem aromātiem, iedvesmojošām dabas un mūzikas skaņām, — rokas stiepiena attālumā. Kauņa šovasar ir kļuvusi vēl skaistāka un uzņem viesus, piedāvājot dažādus "kaunastiskus" piedzīvojumus. Jautāsiet — kas tad īsti ir kaunastika? Gluži kā fantastika, tikai vēl labāk. Kauņā ērti var nokļūt ar vilcienu, autobusu, automašīnu vai pat ar kuģi. Un tad...

Šeit piedāvātais ir brīvas formas nedēļas nogales plāns, ko viegli var pārvērst trīs vai četrās dienās. Kauņa ir kompakta, tāpēc nav svarīgi, kur izvēlēsieties naktsmītni. Protams, visjaukāk ir centrā vai vecpilsētā, piemēram, vēsturiskajā ēkā izveidotajā viesnīcā "Daugirdas" ir brīnišķīgs restorāns un panorāmas terase, savukārt augusta sākumā pašā pilsētas centrā, Maironio ielā, blakus iespaidīgajai Lietuvas Bankai, tiek atvērta moderna viesnīca "Moxy Kaunas Center". Daudz piedāvājumu atradīsiet platformā "AirBNB" — pat autentiskus art deco dzīvokļus ar vēsturiskām mēbelēm! Savukārt par ekskluzīvu pieredzi parūpēsies viesmīlības komplekss "Monte Pacis", boutique tipa viesnīca un augstākās klases restorāns baroka stila Pažaisles klosterī.



Foto A. Aleksandravičius

Vislabāk pa Kauņu doties pastaigā kājām, tālākos objektos varēsiet nokļūt, izsaucot taksometru lietotnē "Bolt" vai izmantojot šīs kompānijas skrejriteņus. Velosipēdus un automašīnas īslaicīgai nomai visā pilsētā piedāvā "CityBee". Ir pat īpaša "It's Kaunastic" automašīna — varbūt jums izdosies to iznomāt?!

Pirmā diena — vecpilsēta un ne tikai

Lieliska vieta, ar ko sākt Kauņas iepazīšanu, ir Kauņas pils, kas ir viena no senākajām pilsētas ēkām. Pirmoreiz pils šeit tika uzcelta 14. gs., vēlāk risinājās daudz notikumu, bet līdz 21. gs. ir saglabājies tikai viens tornis. Tajā darbojas Kauņas pilsētas muzeja nodaļa. Blakus pilij redzēsiet vienu no ievērojamākajiem ielu mākslas piemēriem — "Gudro vectēvu". Vairāk grafiti, ielu mākslas objektu un citus urbānistiskus pilsētas akcentus atradīsiet kartē "Sienografo užrašai" — to un daudzus citus krāsainus un saturīgus "It's Kaunastic" sērijas maršrutu bukletus varēsiet paņemt bez maksas tūrisma informācijas centrā, kas atrodas Kauņas rātsnamā (šeit ir arī pilsētas muzeja nodaļa — varat uzkāpt tornī).



Foto A. Aleksandravičius

Rātsnamu ieskauj plašs laukums, kur vasarā var sastapt ne tikai gājējus un kāziniekus, bet arī kafejnīcu un restorānu apmeklētājus. Līdzās Rātslaukumam kādā no ēdināšanas iestādēm varēsiet nobaudīt itāļu, meksikāņu ēdienus, medījumus, kokteiļus un desertus. Kultūras šeit netrūkst — literatūras muzejs, mākslas galerijas, veikaliņi.

Ja runājam par muzejiem, tiem, kas ceļo ar bērniem, nevajadzētu paiet garām Kauņas pilsētas muzeja Tautas mūzikas nodaļai. Tajā skan pat kāpnes, un jūs varat iepazīties ne tikai ar mūsu tautas, bet arī citu pasaules valstu tradicionālajiem instrumentiem.

Vecpilsētas centrālā ass ir Vilniaus jeb Viļņas iela, kur atradīsiet daudz kafejnīcu, bāru un restorānu. Hotdogus nogaršojiet "ManGi", starpkaru perioda lietuviešu un litvaku jeb Lietuvas ebreju ēdienus — "Lithuanian Pub Entry", interesantākus dzērienus — "Kadagys", "Hop Doc" un "Galeria Urbana".



Foto A. Aleksandravičius

Ja vēl nav satumsis, dodieties uz Kauņas cietokšņa IX fortu. Šeit esošajā muzejā varēsiet iepazīties ar holokausta vēsturi (vēl viena nozīmīga pietura tiem, kuri vēlas pētīt šo tēmu, ir Sugiharas māja-muzejs Zaļajā kalnā), kā arī redzēsiet vienu no iespaidīgākajiem memoriāliem, kas saulrieta laikā izskatās nevainojami.



Foto A. Aleksandravičius

Pēc pilsētas vēstures akcentu apskates aicinām uz koncertu — šovasar Kauņā valda brīvdabas terases un labākie Lietuvas izpildītāji. Varbūt nokļūsiet kādā no slavenāko popmūzikas izpildītāju koncertiem blakus "Žalgira" arēnai esošajā telpā "Pakrantė", "Laukā" uz M. Žilinska galerijas kāpnēm — indie grupas un kinofilmas, "Adform" pagalmā vecpilsētā — popmūzika. Nesen atvērtā Kauņas kultūras terase aizrauj ne tikai ar savu autentisko modernisma arhitektūru un eklektisko programmu visām gaumēm, bet arī ar bīdāmu jumtu, tāpēc šeit lietus nekad netraucē.



Foto A. Aleksandravičius

Otrā diena — dodamies uz centru

Brīvdienu brokastīm ir jābūt karaliskām, un Kauņas iedzīvotāji to labi zina. Sākot ar sulīgiem beigeļiem vai pankūciņām līdz perfektai benediktu un mimozas kombinācijai, vai sākot ar populārajiem bouliem jeb bļodām un beidzot ar veco labo lauku olu kulteni — lai tik izdodas atrast brīvu galdiņu! Lieliskas vēlās brokastis piedāvā arī iepriekš minētais "Monte Pacis" — nu tādas, kuras baudot, var arī bildināt...



Foto A. Aleksandravičius

... tomēr atgriezīsimies centrā. Atlieciet galvu atpakaļ un apskatiet, cik unikāla ir Kauņas modernisma arhitektūra, kas pretendē iekļūt UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Funkcionālas formas un risinājumi, tautiskie motīvi, elegance un mērenība — starpkaru perioda arhitekti bijuši ārkārtīgi talantīgi. Īpaši aizraujoši ir V. Putvinskio ielā, kur gandrīz visas ēkas nesen ir restaurētas, tai skaitā M. K. Čurļoņa Nacionālais mākslas muzejs, ko dēvē par "Kauņas modernisma kroni". Tajā pastāvīgās ekspozīcijas papildina arvien jaunas interesantas izstādes, bet ēkas otrā pusē ir Vītauta Dižā Kara muzejs, ko īpaši iecienījuši mazie Kauņas iedzīvotāji.



Foto A. Aleksandravičius, M. K. Čurļoņa Nacionālais mākslas muzejs

Šeit ir arī nupat sakārtotais iespaidīgā dizaina Vienības laukums, kas atvērts skrituļotājiem, skeitbordistiem, ģimenēm ar maziem bērniem, uzņēmējiem, senioriem, proti, visiem, kuriem ir kāds brīvs brīdis un laiks sarunām. Kad būsiet pasēdējuši šeit, dodieties pa Putvinskio ielu uz leju — E. Ožeškienės ielā pamājiet rozā zilonim, bet dažu desmitu metru attālumā labajā pusē sagaida tā autora Vīteņa Jaka (Vytenis Jakas) "Kiemo galerija" ("Pagalma galerija"). Tas ir lielisks sabiedrības mākslas paraugs, kas arvien tiek papildināts ar jauniem zīmējumiem un citiem akcentiem.



Foto Kiki photography

Noteikti nonāksiet Laisvės jeb Brīvības alejā — šeit un apkārtnē ir pilsētas teātri, kino, filharmonija, restorāni, kafejnīcas, bibliotēka, izglītības iestādes un, protams, leģendārā — tagad arī muzikālā un spīdošā — strūklaka, kas ir visu iecienīta tikšanās vieta.



Foto A. Aleksandravičius

Vakarpusē aicinām atnākt pie katedrāles — tā šobrīd tiek atjaunota, bet Neatkarības laukums jau ir gatavs. Bāri un naktsklubi — te pulcējas stilīgākie jaunieši un skan kvalitatīvākā mūzika. Kluba "Anna Mesha" leģenda ir tik spēcīga, ka tā filiāle darbojas arī galvaspilsētā. Starp citu, ja meklējat labu vietējo alu, iegriezieties "Genys Taproom", un pēc tam — "Vingiu Dubingiu", kas piedāvā arī kaimiņu produkciju. Cita vieta, kas nezaudē savu popularitāti, ir "Kultūra" — kafejnīca Kauņas gleznu galerijā. Vakarā uz galerijas kāpnēm pulcējas mākslinieciskā jaunatne, kas, iespējams, jau ir apmeklējusi galerijas izstādes un iegriezusies "Fluxus" kabinetā. Jo tieši šeit, Kauņā, dzimis šā mākslas virziena krusttēvs Jurģis Mačūns (Jurgis Mačiūnas) — netālu atrodas arī viņa vārdā nodēvētais, par mākslas darbu kļuvušais laukums, kurā ieiet nedrīkst.



Foto A. Aleksandravičius

Kādā brīdī dienas kārtībā jāiekļauj arī brauciens ar funikulieri — Aleksota kalnā esošais pavērs visvairāk fotografēto pilsētas panorāmu, bet Zaļā kalna funikulieris — iespaidīgo monumentālo Kristus Augšāmcelšanās baziliku, kuras būvniecība ilga vairākus gadu desmitus, — padomju okupācijas laikā šeit atradās radiorūpnīca, savukārt baznīca tika iesvētīta tikai pēc Neatkarības atjaunošanas. Zaļajā kalnā var pavadīt visu nedēļas nogali, ja tikai ir vēlēšanās! Tāpat kā Šaņčos un citās Kauņas daļās, kur mudžēt mudž stāsti, personības un interesantas lietas.



Foto A. Aleksandravičius

Lai jums jauka nedēļas nogale Kauņā, un neaizmirstiet savus iespaidus Instagramā atzīmēt ar #kaunastic.