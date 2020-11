Negadījumi nešķiro pēc vecuma: kāpēc KASKO polisi pelnījis ikviens auto

Ikviens auto īpašnieks zina, ka spēkrata ķibeles nereti mēdz pārsteigt visnepiemērotākajos brīžos. Tomēr automašīnai vajadzētu sniegt prieku un būt praktiski noderīgai, nevis sagādāt galvassāpes. Lai kāds būtu auto ražotājs, vecums un nobraukums, ir viena universāla "recepte", kas vadītājiem sniedz sirdsmieru jebkurā situācijā, proti, KASKO apdrošināšana. Par to, kāpēc KASKO noderēs ikvienam transportlīdzeklim un kam jāpievērš uzmanība, izvēloties apdrošinātāju, stāsta AAS "Balta" (PZU grupa) Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.

Ko nozīmē KASKO apdrošināšana un kādus riskus tā sedz?

KASKO jeb sauszemes transportlīdzekļa brīvprātīgās apdrošināšanas polise izklausās gana sarežģīti, tādēļ "tautā" pieņemts to dēvēt par KASKO polisi. Interesanti, ka vārds "kasko" (casco) ir radies no spāņu valodas vārda, kas apzīmē kuģa korpusu, taču apdrošināšanā ar šo vārdu ir pieņemts raksturot brīvprātīgo transportlīdzekļa apdrošināšanu. Viegli atcerēties, ka KASKO ir brīvprātīgā, bet OCTA (starp citu, interesanti, ka to izrunā ar "c" nevis "k" burtu) – obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

OCTA nozīmē, ka, izraisot ceļu satiksmes negadījumu un kaitējot kādam transportlīdzeklim, trešās personas mantai vai nodarot miesas bojājumus ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām, transportlīdzekļa īpašniekam nebūs jāsedz zaudējumi no savas kabatas ne Latvijā, ne citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Klienta vietā šos zaudējumus segs "Balta" pat tad, ja tie sasniegs vairākus desmitus vai simtus tūkstošu eiro. Klientam pašam būs jāparūpējas tikai par sava transportlīdzekļa remontu. Lai arī šos izdevumus segtu apdrošinātājs, klientam jānodrošinās ar KASKO polisi.

Turklāt tā atkarībā no izvēlētā seguma paredz atlīdzības vēl virknē negadījumu, kas diemžēl nereti piemeklē Latvijas šoferīšus: piemēram, ja vējstiklā ielido akmens, uz ceļa izskrien meža dzīvnieks, garnadži nozog spoguļus, iebraucot dziļā bedrē, tiek sabojātas riepas vai diski, pazaudētas auto atslēgas, ielieta nepareizā degviela un daudz citu ķibeļu. Citiem vārdiem runājot – KASKO ir garantija, ka gadījumā, ja kas notiks ar auto, finansiālās rūpes par ķibeli uzņemsies apdrošinātājs. Turklāt atvieglojam klientu ikdienu arī citos veidos, piemēram, ja klients izvēlējies attiecīgo segumu, "Balta" piedāvā maiņas auto uz remonta laiku (patlaban šādu iespēju izmanto aptuveni trešā daļa mūsu klientu), tāpat auto remontu iespējams veikt kādā no mūsu partneru tīkla servisiem, atsevišķi segumi paredz palīdzību uz ceļa un vēl dažādus ērtus bonusus mūsu klientiem.

Vai tas ir mīts, vai patiesība, ka ar KASKO ir vērts apdrošināt tikai jaunāka gadagājuma automašīnas?

Interesanti, ka Latvijā vidējais transportlīdzekļa vecums ir virs 13 gadiem. Ja raugāmies korelāciju starp transportlīdzekļa vecumu un apdrošināšanas esamību, tad KASKO apdrošināšanu visbiežāk izvēlas jaunāku transportlīdzekļu īpašnieki – to prasa vai nu līzinga noteikumi, vai apziņa, ka ir vairāk, ko zaudēt. "Balta" vidējais apdrošinātais transportlīdzekļa vecums ir ap 8 gadiem, kas nav nemaz tik maz. Statistika liecina, ka vidējais zaudējums transportlīdzekļiem, kuru vecums pārsniedz 7 gadus, ir ap 850 EUR. Gana ievērojama summa un noteikti motivējoša, lai arī transportlīdzekli, kas nav tikko izripojis no rūpnīcas, pasargātu ar KASKO polisi.

Turklāt ir negadījumi, kas var iestāties neatkarīgi no transportlīdzekļa vecuma. Protams, tādas modernās tehnoloģijas kā aktīvās bremzēšanas sistēma, parkošanās kameras, joslu sensori un citas samazina negadījuma iestāšanās risku. Taču tās nepasargā no tādiem negadījumiem kā akmens ielidošana vējstiklā vai sadursme ar meža dzīvnieku. Šādi negadījumi nešķiro, vai transportlīdzeklis ir piecus vai 15 gadus vecs.

No kādiem faktoriem ir atkarīga KASKO polises cena?

Noteikti nevajag domāt, ka KASKO polise cenas ziņā ir luksusa produkts. Tās cenu katrs apdrošinātājs aprēķina, ņemot vērā daudzus faktorus – piemēram, konkrētā transportlīdzekļa marku, modeli, izlaiduma gadu, vērtību, pašriska lielumu, kuru izvēlas apdrošināšanas ņēmējs, auto lietošanas parametrus un pašu tā lietotāju. Ja skatāmies salīdzinoši, tad lielai daļai automašīnu KASKO polises cena, izdalot to pa gada mēnešiem, nepārsniegs maksājumu par internetu vai televīziju. Visiem, kuri interesējas par KASKO, bet kāda iemesla dēļ atliek polises iegādi, parasti iesaku – ir vērts apmeklēt "Balta" mājaslapu, ieiet KASKO sadaļā, ātri un ērti pieteikties piedāvājuma saņemšanai, un tad jau pašam taps skaidras visas iespējas. Turklāt sarunā ar apdrošināšanas konsultantu noteikti izdosies vienoties par tādu risku segumu, kas visprecīzāk atbilst maciņam, vēlmēm un auto lietošanas paradumiem.

Par kādiem zaudējumiem ir biežākās KASKO atlīdzības, ko piesaka "Balta" klienti? Cik lielas ir izmaksātās atlīdzības?

Visbiežākie gadījumi, par ko atlīdzības piesaka "Balta" klienti, ir sadursme ar citu transportlīdzekli, vējstikla bojājumi, sadursme ar meža dzīvnieku, kā arī uzbraukums kādam objektam.

Vidējais atlīdzības lielums ir nedaudz lielāks par vienu tūkstoti eiro, kas nav mazs skaitlis un lielā mērā saistīts ar to, ka jaunu auto rezerves daļas kļūst arvien dārgākas. Protams, atlīdzības lielums atkarīgs no katra negadījuma smaguma. Piemēram, priekšējā vējstikla nomaiņa apdrošinātājam vidēji izmaksā ap 500 eiro, apzagšana – ap 1500 eiro, sadursme ar dzīvnieku – 1600 eiro, savukārt nelieli bojājumi – līdz 700 eiro. Šie ir vidējie atlīdzību lielumi, taču katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, analizējot automašīnas marku, modeli, vecumu un negadījuma raksturu.

Minējāt sadursmju ar meža zvēriem risku. Cik nopietna šobrīd ir problemātika?

KASKO apdrošināšana atlīdzina negadījumus, kas notikuši, transportlīdzeklim saduroties ar dzīvnieku. 2020. gada deviņos mēnešos par šādiem negadījumiem "Balta" saviem klientiem jau ir izmaksājusi tuvu 1,5 miljoniem eiro. Problēma patiesi ir nopietna – vidēji katru mēnesi saņemam ap 100 atlīdzības pieteikumu, un vidējais zaudējuma apmērs par negadījumu jeb sadursmi jau pārsniedz 1600 eiro.

Interesanti, ka pērn BALTA tika reģistrēti 1310 sadursmju ar meža dzīvniekiem, kamēr pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datiem uz valsts ceļiem notikuši tikai 509 negadījumi, kuros transportlīdzeklis sadūries ar dzīvnieku. Tas liek secināt, ka autovadītāji, kuriem nav KASKO apdrošināšanas, par šādiem negadījumiem bieži vien neziņo Valsts policijai. Visticamāk, realitātē sadursmju skaits ir ievērojami lielāks. Likumsakarīgi, ka OCTA polise šādos gadījumos nedarbojas, jo izdevumu segšanu no meža dzīvnieka pieprasīt nav iespējams. Šie atlīdzību izmaksu skaitļi vien liek nopietnāk apsvērt KASKO izvēli, jo 1600 eiro jeb tik, cik izmaksā vidējais negadījums, ir summa, no kuras neviens no mums negribētu šķirties ar vieglu sirdi.

Kāda situācija ar auto zādzībām – cik aktīvi ir garnadži, un kādas auto markas tie visvairāk iecienījuši?

Balstoties statistikā par 2020. gada deviņu mēnešu datiem, populārākais auto zagļu vidū viennozīmīgi ir BMW. Visvairāk zagti 3. sērijas BMW – kopumā šogad 23 šādi gadījumi ar transportlīdzekļiem, kas ražoti intervālā no 2006. līdz 2011. gadam. Tam seko 5. sērijas BMW ar 15 transportlīdzekļiem, un zagtāko auto TOP 3 noslēdz BMW X5 ar 13 zagtiem transportlīdzekļiem. Šie ir dati par zagtiem transportlīdzekļiem, kas ražoti, sākot no 2004. gada.

Auto zādzību kontekstā jāuzsver interesanta tendence: garnadži seko līdzi transporta nozares "modes" tendencēm, un to vidū arvien populārāki kļūst elektroauto vai hibrīdi. Ja agrāk šādu zādzību praktiski nebija, tad patlaban redzam, ka pieprasījums ir ievērojami palielinājies. Tāpat arī novērojam, ka tiek zagti jaunāki transportlīdzekļi, piemēram, līdz trīs gadu vecumam. Šī gada deviņos mēnešos nozagti jau 16 teju pilnīgi jauni auto.

Pārsvarā transportlīdzekļu zādzības notiek ar mērķi tos pārdot izjauktā veidā pa rezerves daļām.

Auto riski ir dažādi un segumi arī. Kā starp apdrošinātāju piedāvājumiem izvēlēties sev atbilstošāko?

Manuprāt, galvenais, ko sagaida KASKO polises pircējs, ir drošības sajūta, ka brīdī, kad notiks negadījums, apdrošinātājs palīdzēs novērst radušos zaudējumus. Tādēļ īpaši svarīgi ir izvēlēties atbilstošu risku segumu, tajā skaitā papildu riskus, kas auto īpašniekam varētu būt svarīgi, un pārskatīt piedāvātā produkta nosacījumus. Protams, jāpievērš vērība arī pašriskam, un tas viss jāvērtē apdrošinātāja piedāvātās KASKO polises cenas kontekstā.

Klientiem noteikti papildus iesaku izvērtēt, kāds ir apdrošinātāja remonta pakalpojumu sniedzēju loks un cik ērti ir pieteikt atlīdzību, ja notiek negadījums. Piemēram, "Balta" piedāvā ātru un ērtu atlīdzību pieteikšanu gan mājaslapā, gan mobilajā lietotnē, jo mēs negribam, lai negadījuma brīdī, kas jau tā ir saistīts ar stresu un nepatīkamām emocijām, mūsu klientam būtu papildu raizes par to, kā sazināties ar apdrošinātāju un pieteikt atlīdzību. Tāpēc atlīdzībām mūsu klientu pieredzē piešķiram īpašu vērību, jo tas ir brīdis, kad reāli varam būt līdzās klientam un sniegt atbalstu.

Kādas ir "Balta" KASKO stiprās puses?

Protams, kā "Balta" pārstāvis es varu nebeidzami uzteikt mūsu produktu, tomēr, lai radītu priekšstatu par mūsu KASKO priekšrocībām, es tās iedalu trīs grupās. Pirmkārt, plašs risku segums un cenu sabalansēšana – tas nozīmē, ka klients pats var izvēlēties polises pašriska apmēru, papildu segumus, polises darbības teritoriju, maksājumu skaitu un citus parametrus, kas raksturo modernu un mūsdienīgu KASKO apdrošināšanu. Otrkārt, kvalitātes garantija: mūsu sadarbības partneri – autoservisi – nodrošina remonta kvalitātes garantiju, novēršot apdrošināšanas gadījumā radušos bojājumus. Tas nozīmē vēl mazāk raižu mūsu klientiem, jo atbildību par remonta kvalitāti uzņemas "Balta". Un, treškārt, manis jau minētā KASKO polises atlīdzību pieteikšana: vēl ērtāka un vēl ātrāka atlīdzības regulēšana, to piesakot elektroniski un saņemot iespēju uzreiz veikt transportlīdzekļa remontu servisā.

"Balta" KASKO ir daudz bonusu – noteikti aicinu auto īpašniekus veltīt dažas minūtes laika, lai apmeklētu www.balta.lv vai sazinātos ar BALTA apdrošināšanas konsultantu, jo ikviena klienta vajadzības ir individuālas. Apdrošināšanas eksperti tās ņems vērā, sagatavojot atbilstošāko piedāvājumu. Turklāt tagad katram klientam, iegādājoties jaunu KASKO polisi, ir iespēja laimēt vērtīgas balvas no "Neste". Vairāk informācijas aicinu meklēt "Balta" mājaslapā un, protams, vēlu visiem drošu ceļu!

Lai uzzinātu vairāk par "Balta" KASKO, aicinām apmeklēt interneta vietni balta.lv, sazināties ar savu apdrošināšanas konsultantu vai zvanīt pa tālruni 785 222 75.