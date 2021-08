Nekustamais īpašums un pandēmija

Sākoties pandēmijai, daudzi Latvijas iedzīvotāji gaidīja strauju nekustamā īpašuma cenu kritumu – gaidīja un cerēja uz to kā uz brīnumu. Taču nekustamā īpašuma tirgus sabrukums nenotika, lai gan Covid-19 skāra arī Latviju diezgan nepatīkamā vaidā. Turklāt netika novērots pat neliels mājokļa izmaksu samazinājums. Labākajā gadījumā cenas vienkārši "iesala", palikdamas tādas pat kā agrāk. Kas notika? Kāpēc neatkārtojās tas pats, kas notika 2008. gada ekonomiskās krīzes laikā ? To "Delfi" lasītājiem izskaidro finanšu eksperts Sergejs Maļikovs ("West Kredit"), kuram ir liela pieredze nekustamo īpašumu tirgū.

Maļikova kungs, pandēmijas izraisītā ekonomiskā krīze turpinās jau vairāk nekā gadu. Kāpēc nekustamo īpašumu cenas nesamazinās?

Pirmkārt, pašreizējās krīzes raksturs ir atšķirīgs. Atšķirībā no pagājušās krīzes, kas bija 2008.-2012. gados, pašreizējā krīze nav saistīta ar negatīvām strukturālām izmaiņām ekonomikā un finanšu sistēmā. Pasaules ekonomika pandēmijas sākuma brīdī bija diezgan stabila, un pašreizējā krīze lielā mērā ir mākslīga. Cerams, ka, mazinoties kovida pandēmijai, ekonomika atjaunosies.

Otrkārt, nekustamā īpašuma cenas, īpaši jauno īpašumu cenas, Latvijā objektīvu iemeslu dēļ nevar pazemināties. Fakts ir tāds, ka viss būvniecības process ir ievērojami sadārdzinājies – sākot no projektēšanas uzdevumiem līdz būvmateriāliem un darba samaksai. Turklāt no nulles stadijas, tas ir, zemes iegādes un projekta izveidošanas, līdz mājas pabeigšanai paiet ne vairāk kā divi gadi. Dažkārt būvniecības process ilgst četrus līdz piecus gadus. Tādējādi pašlaik tirgū parādās jauni projekti, kas bija sākušies 2017. -2018. gadā, kad mēs pat savos ļaunākajos murgos nevarējām iedomāties kaut kādu pandēmiju.

Es nevaru nepieminēt vēl vienu aspektu. Pandēmijas laikā cilvēkiem ar stabiliem ienākumiem veidojās uzkrājumu rezerves, jo padēmijas laikā izklaidei, ceļojumiem, lieliem pirkumiem paredzētie līdzekļi netika izmantoti, kā rezultātā veidojās milzīgs pieprasījums nekustamo īpašumu tirgū. Cilvēki investēja savus uzkrājumus nekustamos īpašumos. Savukārt, milzīgā pieprasījuma dēļ, nekustamā īpašuma tirgus cenas, tā vietā lai pandēmijas dēļ saruktu – palielinājās.

Ja jūs nolemjat iegādāties māju vai dzīvokli, tad jūs jau varat sākt šo mājas iegādes vai celtniecības procesu. Protams, vienkāršākais variants ir dzīvokļa iegāde otrreizējā tirgū. Ja jūs tomēr nolēmāt iegādāties zemes gabalu, lai vēlāk uz tā uzceltu māju, tad tas prasa daudz vairāk zināšanu un pieredzes. Ja ar pieredzi un zināšanām nepietiek, tad nekautrējieties sazināties ar speciālistiem, kuri zina visas iespējamās kļūmes, sākot no zemes gabala iegādes un beidzot ar objekta nodošanu ekspluatācijā.

Varbūt tiem, kas paši nekad nav bijuši iesaistīti māju celtniecībā, labāk šo procesu neuzņemties? Tas ir, labāk vienkārši iet, kā jūs teicāt, vienkāršāko ceļu un nopirkt dzīvokli vai gatavu māju?

Realitāte ir tāda, ka aizvien vairāk jaunu ģimeņu dod priekšroku mazai mājai – visbiežāk Rīgas reģionā. Gatavu māju, protams, būtu vieglāk iegādāties, taču, pirmkārt, šādas mājas cena jaunām ģimenēm ir vienkārši nepieejama (arī aizdevums nepalīdzēs), otrkārt, to vienmēr ir patīkamāk būvēt pēc jūsu gaumes un kompaktāk. Bet kas jāņem vērā un jāpārbauda, apskatot piemērotu būvlaukumu?

Ir jāpievērš uzmanība, protams, atrašanās vietai – vai tā atrodas iespējamo plūdu zonā, vai tā atrodas "sarkanajās līnijās", tas ir, kad vieta atrodas rūpniecības zonā vai aizsargājamā teritorijā, un dzīvojamās ēkas celtniecība šajā gadījumā ir aizliegta. Protams, jums jāpārbauda, vai ir kādi apgrūtinājumi.

Svarīgs moments ir sakaru klātbūtne vai piekļuves komunikācijām tuvums. Ja līdz transformatoram vai gāzes vadam ir ļoti liels attālums, sakari jums izmaksās ļoti dārgi! Pašā būvniecības procesā radīsies daudz nianšu. Piemēram, ne visi uzņēmumi, kas piedāvā māju uzcelt, tāmē iekļauj visas neparedzētās izmaksas. Protams, iepazīstoties ar šādu aprēķinu, jums var šķist, ka mājas celtniecības izmaksas ir ļoti tīkamas, taču būvniecības procesā noteikti nāks papildu darbs, kuru jūs pats diez vai varat izdarīt. Tas ir, jums būs jāpasūta šo darbu izpilde no tā paša būvniecības uzņēmuma. Un būs labi, ja jūs to esat paredzējis un jums ir skaidras naudas rezerve šādam papildu darbam. Bet ja nē?

Tātad sanāk, ka jāņem hipotēka "ar rezervi"?

Es to formulētu citādi: hipotēku speciālisti pateiks, kādi citi obligātie darbi jums būs nepieciešami būvniecības procesā, un jūs jau varat saņemt pilnu tāmi no darbuzņēmēja. Tad ir liela varbūtība, ka aizdevuma summa segs visas mājas celtniecības izmaksas un, kas ir ārkārtīgi svarīgi, nododot to ekspluatācijā.

Vai tagad ir stingrāki nosacījumi aizdevumu, tostarp hipotēku kredītu, izsniegšanai gan bankās, gan nebanku sektorā?

Paradokss ir tāds, ka, no vienas puses, bankām ir pietiekami daudz naudas kreditēšanai. Es pat teiktu, ka naudas ir daudz. Bet, no otras puses, ir pagājuši laiki, kad aizdevumu varēja iegūt ļoti viegli, un, tēlaini izsakoties, bankas gandrīz skrēja klientam pakaļ, pierunājot viņu ņemt kredītu.

Lai pretendētu uz aizdevumu, jums ir jābūt stabilai algai, un, novērtējot kredītspēju, tiek ņemts vērā arī tas, vai pēc ikmēneša procentu un aizdevuma pamatsummas samaksas jums būs pietiekami daudz naudas ikdienas izdevumiem. Ja jūsu ikmēneša ienākumi nav pietiekami, tad visticamāk jums tiks atteikts aizdevums. Svarīgs moments ir tas, ka skaidrā nauda no 2019. gada ir pilnībā izslēgta no nekustamā īpašuma pirkšanas procesa. Pat pirmo iemaksu var veikt tikai ar bankas pārskaitījumu. Turklāt bankas pārbauda arī šo līdzekļu izcelsmi pirmajai iemaksai. Tagad nepietiek skaidrot naudas izcelsmi ar "vecmāmiņas mantojumu" - banka no jums prasīs dokumentus, ka jūs patiešām saņēmāt mantojumu no vecmāmiņas. Mūsdienās visi vārdi, visi paziņojumi par līdzekļu izcelsmi (pieejamību) ir jādokumentē.

Ja mēs runājam, piemēram, par hipotēkas iegūšanu mājas iegādei jaunai ģimenei ar bērniem, tad visbiežāk šāda ģimene dodas uz banku, jo bankai ir iespēja izsniegt aizdevumu nekustamajam īpašumam par ar 20-30 gadu valsts aģentūras "Altum" pirmās daļas garantiju. Pastāv atbilstoša valsts programma, lai atbalstītu hipotēku kreditēšanu ģimenēm ar bērniem un jauniem speciālistiem. Ja ir nepieciešams aizdevums uz īsāku laiku, un nauda tiek pieprasīta diezgan ātri, tad potenciālais aizņēmējs vēršas pie nebanku sektora. Nebanku finanšu uzņēmumi strādā elastīgāk, efektīvāk, bet, protams, tie arī rūpīgi pārbauda potenciālā klienta ienākumus, nodrošinājuma pieejamību utt.

Jebkurā gadījumā jums ir jāsaprot, ka kreditēšana ir absolūti neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Visa civilizētā pasaule dzīvo uz kredīta.