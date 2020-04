Neļauj Covid-19 tikt iekšā: dezinficē telpas ar uzmazgāšanas robota palīdzību

Pēdējo trīs nedēļu laikā mēs visi tikai to vien darām, ka mazgājam rokas, slaucam virsmas, dezinficējam, mazgājam, atkal mazgājam un uztraucamies. Ir skaidrs, ka šajā situācijā stresa līmenis tikai kāp uz augšu, līdz ar ko būtu labi padomāt par to, kā var palīdzēt sev un mazināt gan stresu, gan arī darba slodzi.

Neatkarīgi no tā, vai jūs esat darba birojā vai mājās, epidemiologi iesaka pēc iespējas biežāk dezinficēt telpas, jo šādi var pasargāties no vīrusa (jebkura vīrusa!) izplatīšanas. Aktīvais hlors, kas pasaulē labāk pazīstams kā hipohlorskābe (HOCl) – ir viens no efektīvākajiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tas ir spēcīgs dezinfektants, kurš ir efektīvs cīņā pret baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un to sporām, kā arī citiem patogēniem.

Lai atbrīvotu rokas citiem darbiem, jūs varat uzticēt grīdu slaucīšanu un dezinfekciju robotam Legee-688 no Taivānas ražotāja HOBOT. Robots ir paredzēts tieši grīdu mitrai uzkopšanai, kaut gan tās savāc arī putekļus. Šodienas situācijā, kad mēs esam saskarušies ar Covid-19 izplatīšanu un tās sekām, robots-slaucītājs kļūst par neaizstājamu palīgu telpu dezinfekcijas procesā. Ierīces cauruļvada un ūdens tvertnes materiāls ir izturīgs pret HOCl un atšķaidītu sadzīves balinātāju, tātad šos šķīdumus var droši ieliet robota ūdens tvertnē, lai nodrošinātu telpu dezinfekciju. Robots Legee-669 ir spējīgs nomazgāt 150m2 platību, izlietojot 320 ml ūdens vai tīrīšanas līdzekļa. Akumulatora ietilpība ļauj ierīcei darboties līdz pat 1,5 stundām bez uzlādes.

Lai dezinficētu virsmas, Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs iesaka izmantot šķīdumu ar 0,1% hipohlorskābi, sajaucot to ar sadzīves balinātāju ar sākotnējo koncentrāciju 5% proporcijā 1:100. Strādājot ar dezinfekcijas līdzekļiem, ir svarīgi ievērot drošības noteikumus. Pirms sajaukt šķīdumus, uzvelciet atbilstošus aizsargcimdus. Cimdi pirms lietošanas ir jāpārbauda. Ielejiet šķīdumu robota ūdens tvertnē, un tas vienmērīgi izsmidzinās dezinfekcijas līdzekli un nomazgās grīdu. Tas ļaus jums izvairīties no tieša kontakta ar hloru. Izmantojiet atbilstošu cimdu novilkšanas tehniku (neskarot cimdu ārpusi), lai izvairītos no tīrīšanas līdzekļu saskares ar ādu. Turklāt, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt ventilāciju telpās, lai aizsargātu cilvēkus, kas veic dezinfekciju.

Neizsmidziniet hipohlorskābi tieši uz ādas, neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties tiešā kontaktā ar to. Nejauciet hipohlorskābi un atšķaidītu balinātāju ar citiem mazgāšanas līdzekļiem, izņemot tīru ūdeni. Lai izvairītos no ķīmiskām atliekām robota Legee-688 cauruļvadā, būtu jāuzpilda ūdens tvertni ar tīru ūdeni otrajai grīdas tīrīšanas kārtai. Tātad katrai otrai mazgāšanas reizei ir jānotiek tikai ar ūdeni, tas nodrošinās ierīces ilgu kalpošanu. Drošības labad nav atļauts pievienot ierīces ūdens tvertnē uzliesmojošos šķidrumus, piemēram, alkoholu 75%, kā arī ēteriskās eļļas, jo tās var viegli nobloķēt

Virsmām, kas var tikt bojātas saskaroties ar hipohlorskābi, ir nepieciešams izmantot etanolu ar spirta saturu 70% un pēc tam lietot neitrālu mazgāšanas līdzekli. Lai neļautu Covid-19 tikt iekšā un palikt uz virsmām, rūpīgi notīriet visas vietas, kurām jūs un citi ļoti bieži pieskaraties, jo īpaši: durvis, to rokturi, sienas un logi, tualetes pods un virsmas vannas istabā. Visus tekstila izstrādājumus – gultas veļu, aizkarus, utt., – ir nepieciešams mazgāt pie temperatūras 90°C, pievienojot veļas pulveri.

Ir ieteicams mazgāt durvju rokturus ar ziepēm un ūdeni vai izmantot antiseptiķi uz spirta bāzes (ne mazāk kā 70%) vai hloru saturošu šķīdumu. Ir jāmazgā tie rokturi, kuriem cilvēks pieskaras pēc atgriešanās no ielas un pirms roku mazgāšanas. Pēc durvju rokturu apstrādes ir obligāti jānomazgā rokas ar ziepēm un ūdeni. Vai visi atceras par 30 sekunžu likumu?

Uzkopjot un dezinficējot māju, jūs varat izmantot mitras salvetes ar antiseptiķi vai nomazgāt ar ziepēm un ūdeni skapjus, galdus, krēslu atzveltnes, kā arī citas cietas virsmas. Virtuves darba virsmas ir labāk mazgāt, izmantojot tīrīšanas līdzekļus vai izmantot mitras salvetes ar antiseptiķi uz spirta bāzes. Mājas apstākļos ir pietiekami sakopt visu vienu reizi dienā, ja mājās visi ir veseli, bet, ja ir saslimuši, tad ir nepieciešams mazgāt galda virsmas pēc katras ēdienreizes. Ir arī nepieciešams dezinficēt krānus un izlietnes.

Ar slaucīšanas robota palīdzību jūs varat dezinficēt ne tikai savas mājas, bet arī biroja telpas. Epidemiologi saka, ka COVID-19 spēj "izdzīvot" uz virsmām vairākas dienas, tātad regulāri uzkopjot telpas, it īpaši ja tur uzturas darbinieki un apmeklētāji, jūs būtiski samazināsiet infekcijas izplatīšanas riskus. Papildu grīdu uzkopšanai ar hipohlorskābi, jūs varat ozonēt gaisu, kas arī palīdzēs efektīvi attīrīt virsmas no patogēniem. Gaisa ozonizatoru darbības laikā viss, kas mijiedarbojas ar ozonu, pārvēršas par nekaitīgiem savienojumiem. Ozonēšanas laikā palielinās skābekļa saturs gaisā un tiek iznīcināti vīrusi un baktērijas. Kombinējot šīs divas dezinfekcijas metodes, jūs varēsiet pasargāt sevi, savus tuviniekus un darbiniekus no vīrusu negatīvas ietekmes, protams, pie nosacījuma, ka arī visi citi drošības noteikumi tiek ievēroti.