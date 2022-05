Nenovērtētās akcijas 2022.gadā: 7 investīciju idejas ar pieauguma potenciālu līdz 135%

Ja investīciju mērķis ir gūt tirgū augstākos ieņēmumus, tad jāiziet uz kompromisiem un jāuzņemas zināmi riski. Freedom24 analītiķi, kas iepriekš sagatavoja 2022. gada nenovērtēto akciju sarakstu, iesaka portfelī apvienot dažāda veida aktīvus, sākot no dividenžu akcijām, kas paredzētas tieši ienākumu pelnīšanai, līdz nenovērtētiem vērtspapīriem, kam ir paredzama liela peļņa.

Nenovērtētas akcijas ir vērtspapīri, kuru patiesā vērtība, pēc finanšu ekspertu domām, pārsniedz tirgus vērtību. To vērtībai būtu jābūt augstākai. Investoriem, kuri vēlas piesaistīt kapitālu, ir prātīgi savā portfelī iekļaut šāda uzņēmuma akcijas.

Lielāks risks, investējot nenovērtētās akcijās

Ja uzņēmumam ir laba izaugsme, tad tā aktīvu cena var pieaugt līdz desmitiem procentu gadā. Tā nav reta parādība, kad vērtspapīru zema vērtība ir īstermiņa. Tomēr ir gadījumi, kad emitents neattīstās un laika gaitā cena nepieaug vai pat pazeminās. Tur arī slēpjas šādu vērtspapīru augstais risks.

Kā saprast, vai akcijas ir nenovērtētas

Pirmkārt, jāveic pamatīga analīze, lai saprastu turpmākās tendences. Šie indikatori sniedz labu izpratni par virzību:

Cena/ieņēmumi – parāda attiecību starp visu vērtspapīru vērtību un emitenta peļņu

Cena/RMTP vērtība – parāda attiecību starp uzņēmuma kapitalizāciju un aktīvu bilances vērtību

Cena/naudas plūsma – parāda attiecību starp visām akcijām un brīvo naudas plūsmu

Cena/pārdošana – parāda attiecību starp akciju cenu un ienākumiem

Jo zemāki ir visi šie relatīvie skaitļi, jo labāk investoram. Tas var nozīmēt, ka akcijas ir nenovērtētas.

Protams, nepietiek tikai ar digitālajiem datiem, lai saprastu akciju izredzes. Lai "noķertu īsto brīdi", jāapstrādā daudz informācijas par šiem uzņēmumiem. Relatīvo skaitļu vērtība var pazemināties divos gadījumos.

Pirmā situācija ir pozitīva. Ja vērtspapīru vērtība pieaug, pastāvīgi pieaug pārdošana un tīrie ieņēmumi, palielinās brīvās naudas plūsma un samazinās kapitāla segums. Tad finanšu koeficienti pazeminās un uzņēmums tiek uzskatīts par nenovērtētu. Tādā gadījumā investoram svarīgākais ir piefiksēt, vai ieņēmumi par akcijām pieaug. Otrā situācija ir tehniska. Tā rodas, ja peļņa no akcijām, izaugsmes temps vai kredītu noslodze ir stabila un akciju cena pazeminās. Tā var būt tehniska korekcija, ko izraisa ziņas, krīze kādā ekonomikas sektorā vai vispārējā tirgus situācija. Tādā gadījumā finanšu relatīvos skaitļus samazina akciju cenas kritums. Tas ļauj investoram izvēlēties konkrētajā brīdī nenovērtētas akcijas ar izaugsmes perspektīvu.

Labākais veids, kā atrast nenovērtētus uzņēmumus, ir salīdzināt divus nosacījumus: gan pozitīvo akciju peļņas pieauguma tendenci, gan pagaidu negatīvo faktoru analīzi.

Nenovērtēto uzņēmumu akciju portfelis

Investēšana nenovērtētos uzņēmumos ir saistīta ar noteiktiem riskiem. Konservatīvākiem investoriem pietiks ar šādu aktīvu daļēju pievienošanu portfelim. Tie, kuri sagaida lielākus iespējamos ieņēmumus, var sev izveidot agresīvas izaugsmes portfeli.

Freedom24 ir atlasījis 7 uzņēmumus, kuru akcijas šobrīd ir nenovērtētas. Kādām no tām ir gaidāms vairāk nekā 130% pieaugums.

Advanced Micro Devices (AMD)

2022. gada 14. februārī AMD pabeidza Xilinx iegādi, kas var palielināt uzņēmuma peļņu un brīvās naudas plūsmu. 2022. gada 4. aprīlī AMD iegādājās Pensando, kas paātrina AMD ieiešanu mākoņa, uzņēmumu un ārējo iekāru tirgū.

Jaunie īpašumi veicina AMD ieņēmumu pieaugumu un iespējams investori nenovērtē AMD ieņēmumu un peļņas potenciālu. Domājams, ka jaunu produktu ieviešana tirgū 2022. gadā pievērsīs esošo klientu uzmanību un pievilinās jaunus klientus.

Astra Space (ASTR)

Šis ir privāts kosmosa uzņēmums no ASV. 2021. gada novembrī tā raķete Astra 0007 pacēlās no Kodiakas kosmosa stacijas un veiksmīgi sasniedza orbītu. Tirgus uz to reaģēja ar akciju cenas pieaugumu par 42%. Līdz ar to var tikai iedomāties, kādu ietekmi atstās turpmākie veiksmīgie lidojumi.

Līdz 2022. gadam Astra Space ir veikusi daudzu startu izmēģinājumus un plāno no testa fāzes pāriet uz komerclidojumu piedāvāšanu. Gada beigās tiek plānots ieņēmumu kāpums. Uzņēmums atrodas neto naudas pozīcijā, kas, domājams, ilgs vēl 2 gadus. Tas padara uzņēmumu atraktīvu investoriem.

Moderna (MRNA)

Šobrīd var apgalvot, ka Covid-19 pandēmija sāk rimties, tomēr nākotni ir grūti paredzēt. Moderna uzskata, ka vīruss pāriet endēmiskajā fāzē un cilvēcei ar to vienkārši būs jāsadzīvo. Tomēr jebkāda veida attīstība paredz vakcināciju. Moderna jau sagaida lielus Spikevax pasūtījumus 2022. gadā un pēc tam 2023. gadā.

Moderna kopā izstrādā 44 programmas. Ievērojamākās no tām ir gripas vakcīna un HIV-vakcīna. Veiksmīgi projekti ceļ emitenta akcijas.

GitLab (GTLB)

GitLab platforma atrodas koda izstrādes fāzē, kas IT būs nepieciešams nākamās paaudzes vadošo risinājumu izstrādei. Šī ir kritiskas nozīmes programmatūra, kuras izmantojamība, neskatoties uz inflāciju tirgū, turpinās augt.

GitLab realizācijas iespējas DevOps tirgū ir aptuveni 40 miljardi dolāru.

Rivian Automotive (RIVN)

2022. gada pirmajā ceturksnī Rivian saražoja 2553 elektroauto un līdz gada beigām plāno ražošanu palielināt. Uzņēmuma konkurences priekšrocība ir partnerība ar Amazon, tā kā tas nodrošina stabilu naudas plūsmu un palielina prečzīmes uzticamību.

Rivian tiek tirgots ar zemu vērtību, kas ir tikai 5,3 reizes augstāka nekā nākotnes pasūtījumu pārdošana, tāpēc vienīgais lielais šķērslis uzņēmuma panākumiem ir pašreizējais piegādes ķēdes pārtraukums.

Sibanye Stillwater Limited (SBSW)

Tos, kas vēlas mazināt riskus saistībā ar fiat naudas svārstībām, varētu interesēt platīns. Vājās globālās autorūpniecības dēļ šī metāla cena atrodas 2016. gada līmenī. Lai gan riski saistībā ar Krievijas eksportu vai investoru pieprasījuma atjaunošanos varētu to izbeigt.

Sibanye akcijām, salīdzinājumā ar tirgu un līdzgaitniekiem, ir ļoti zema vērtība. To dividenžu ienesīgums ir 8%. Tāpat uzņēmumam ir spēcīga skaidras naudas pozīcija, labs parādsaistību līmenis, kā arī tuvākā nākotnē ir plānots samazināt kapitāla izdevumus.

WeWork [WE]

Uzņēmums finansiāli pārspīlēja, izaugsmes vietā deva priekšroku ienesīgumam un stabilitātei, kā arī atradās tuvu bankrotam. Tomēr WeWork ir interesants produkts, kas pēcpandēmijas laikā ir izrādījies pārsteidzoši izturīgs.

Pašreizējā aptuveni 4,4 miljardus dolāru lielā kapitalizācija piedāvā pieauguma potenciālu. Ja uzņēmumam kādā brīdī izdosies sasniegt >90% izmantošanas līmeni, akciju vērtība var vairākkārtīgi pārsniegt savu pašreizējo cenu.

Nenovērtētās akcijas piedāvā iespēju ar vērtspapīriem nopelnīt daudz vairāk par tirgus vidējo peļņu. Tā kā šādas izredzes ir saistītas ar lielu risku, jāpasargā sevi no zaudējumiem, izkliedējot šos riskus. Vēl būtiskāk ir iemācīties labāk izprast dažādo nozaru īpašības un to ietekmi uz uzņēmumiem.

