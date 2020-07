Nepieejamība un augstās izmaksas - faktori, kas traucē atteikties no personīgās automašīnas par labu automašīnu koplietošanai

Automašīnu koplietošanas tirgus analīzes un servisa kvalitātes uzlabošanas ietvaros, Carguru savas kopienas vidū veica aptauju. Tika uzdots jautājums: "Ko Jums dod Jūsu privātais transports, kā nav, vai, kas pietrūkst automašīnu koplietošanas servisā?"

No 17 atbilžu variantiem, pats populārākais izrādījās - "Automašīnu koplietošanas servisā Tu esi atkarīgs no citiem lietotājiem. Ir tālu jāiet līdz automašīnai."

Otrs populārākais: - "Situācijās ar koplietošanas automašīnu, nevar vai arī nav ērti izbraukt ārpus pilsētas."

Populārāko atbilžu trijnieku noslēdz: - "Ja regulāri izmantot automašīnu koplietošanas pakalpojumu, tad privātā transporta izmaksas sanāk mazākas."

Pārējās atbildes lielākā vai mazākā mērā bija saistītas ar nepietiekamo automašīnu skaitu, izmantošanas neērtībām (piemēram, 54 cilvēki atzīmēja, ka viņiem pietrūkst iespējas atstāt automašīnā savas privātās lietas) un augsto cenu. Bet bija arī piemēram tāda veida atbildes, ka dzimtajā pilsētā vienkārši nav automašīnu koplietošanas pakalpojuma.

Situāciju komentē uzņēmuma Carguru vadītājs Vladimirs Reskājs.

Mūsu kopienas atbildes, skaidri norāda uz Latvijas automašīnu koplietošanas nozarē esošajām problēmām un trūkumiem. Auto koplietošanā, izšķirošais faktors ir automašīnu pieejamība, un kā mēs redzam no saņemtajām atbildēm, tieši šī pozīcija ieņem pirmo vietu lietotāju atzīmētajos automašīnu koplietošanas pakalpojuma trūkumos, salīdzinot ar privāto autotransportu. Automašīnu pieejamība - tas ir tas, kas motivē automašīnu koplietošanas lietotājus atteikties no privātā autotransporta. Rīgā ar to ir lielas problēmas. Piemēram, dažos Rīgas rajonos, ir gandrīz neiespējami atrast brīvu automašīnu tuvāk kā 5 kilometru rādiusā. Tāpēc mēs radikāli mainījām savu attīstības stratēģiju un nākamo pāris gadu laikā plānojam ievērojami palielināt mūsu autoparku. Pasaule virzās uz pilnīgu atteikšanos no personīgā autotransporta, un koplietošanas automašīnu skaits tikai Rīgā būs mērāms tūkstošos, vai pat desmitiem tūkstošos automašīnu.

Kas attiecās uz cenu politiku, tad uz šo situāciju var skatīties no divām pusēm. No vienas puses, nepieciešams atzīt, ka Rīgā ir ļoti augstas izmaksas lai uzturētu servisu tādā formātā, kas būtu ērts lietotājiem. Pirmkārt, tās ir ļoti dārgās pašvaldības autostāvvietas. Lielākajā daļā Pasaules valstu (tai skaitā arī pie mūsu reģiona kaimiņiem – Lietuvā un Somijā) ir programma, kuras ietvaros koplietošanas automašīnas saņem būtiskas atlaides pašvaldības autostāvvietām, un ne tikai.

Tas ir saistīts ar to, ka koplietošanas serviss palīdz pilsētai cīnīties ar tādām aktuālām problēmām kā vides piesārņošana, troksnis un ar privāto autotransportu pārpildītās pilsētas ielas. Diemžēl Rīgas vadība automašīnu koplietošanai pagaidām uzmanību nepievērš, tādējādi padarot pakalpojumu dārgāku un mazāk pieejamu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Papildus tam, tiek mazināta vietējo uzņēmumu konkurētspēja, kas iet pretrunā ar vietējo uzņēmumu atbalsta konceptu.

No otras puses, salīdzinot personīgā autotransporta uzturēšanas un ekspluatācijas izdevumus ar automašīnu koplietošanas pakalpojuma izdevumiem, lietotāji ļoti bieži aizmirst aprēķināt visas izmaksas. Piemēram, izdevumi par autostāvvietām, amortizāciju, līzingu, līzinga pirmās iemaksas maksājumu, servisu, nodokļiem, automazgātuvi, utt. Ja ņemt vērā visus šos aspektus, tad var izrādīties, ka izmantot automašīnu koplietošanas pakalpojumu tomēr ir izdevīgāk.

Mēs automašīnu arvien vairāk redzam kā tehnoloģiju, kas ļauj nokļūt no punkta A uz punktu B, nevis statusa simbolu, kas sabiedrībai bija raksturīgi iepriekš. Teikt to, ka ar privāto autotransportu viss ir beidzies, vēl ir pāragri, bet es esmu pārliecināts, ka tā loma kļūs otršķirīga. Mēs novērojam "uzsvara maiņu no automašīnas turēšanas īpašumā uz pieejamu mobilitāti."