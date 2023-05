Nepieredzēta svētku nedēļa 'Radio SWH' – zvaigžņotā komanda atgriežas pie klausītājiem

"Radio SWH" ielūdz klausītājus uz krāšņām trīsdesmitgades svinībām – 15. maijā un visu svētku nedēļu, kad ēterā gaidāmi ne tikai vēderu kutinoši pārsteigumi, pacelšanās pavisam jaunos augstumos, bet arī leģendu un iemīļotu raidījumu atgriešanās jaunās skaņās, piemēram, spirdzinošās "BB Brokastis" kopā ar Ufo un Fredi, klausītāju iemīļoto "Ziedu klēpi" kopā ar Horenu Stalbi un Renāru Kauperu, kā arī saviļņojošo "Pumpuru grozu" kopā ar Donu un Betu Beidz.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Kad es biju skolnieks Liepājas 1. vidusskolas 4. klasē, man dienasgrāmatā bija piezīmes: "Šipkēvics stundas laikā klausās radio". Tagad es varu piebilst, ka daudz kas jau nav mainījies – es joprojām klausos un dzīvoju ar radio. Tas man zvaigznēs ierakstīts, un es nemaz tam nepretojos," saka A/S "Radio SWH" grupas valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics, kuram noteikti var pievienoties visa radio komanda.

Savos plānotājos noteikti jāatzīmē 15. maijs, kas ir "Radio SWH" dzimšanas diena, kad svētki tiks svinēti tiešraidē īpašā ētera laikā no Zundas torņu 30. stāva laikā no pulksten 7.00 līdz 22.00. Savukārt visas svētku nedēļas ietvartos no pirmdienas līdz piektdienai gaidāma iemīļotu ētera personību atgriešanās raidījumos, kas gadiem priecējuši klausītājus un ir daļa no "Radio SWH" ģimenes.

"BB brokastis" ar Ufo un Fredi, Linda Leen, Renārs Kaupers un Horens Stalbe raidījumā "Ziedu klēpis", Gustavs Terzens, Normunds Rutulis, Toms Grēviņš, Māris Žigats, Dons un Beta Beidz raidījumā "Pumpuru grozs", Lauris Reiniks, Artis Volfs – visas ētera personības atstājušas savu pēdu "Radio SWH" gadu gaitā un gaidāmas īpašos raidījumos svētku nedēļā. Tāpat klausītājus priecēs iemīļotās "Radio SWH" šā brīža komandas personības – Andris Freidenfelds, Artis Dvarionas, Sanda Dejus, Kaspars Breidaks, Arturs Krūzkops, Inese Vaikule, Ainārs Rutkēvičs, Agnese Vasermane, Māris Olte, Jānis Kļaviņš, Anatolijs Kreipāns, Edgars Barbaks un citi.

Plašāku informāciju meklē "Radio SWH" sociālajos tīklos.