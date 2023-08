Niklāvs Mičulis: sapratu, ka daru pāri citiem ar to, kāds esmu kļuvis

Digitālā satura veidotājs Niklāvs Mičulis ar mobingu saskāries no abām pusēm – bijis gan tas, kuru skolā nepieņem, gan vēlāk, esot neveselīgās attiecībās, pats sāpinājis citus. Tagad, atskatoties uz piedzīvoto abās situācijās, viņš atzīst – tā ir kā atkarība, no kā tikt ārā var tikai pats, apzinoties, ka šādas attiecības nav labas. Bet citi, redzot mobingu līdzcilvēku vidū, visvairāk var palīdzēt, vienkārši esot blakus un nenovēršoties tad, kad otram ir vajadzīgs atbalsts.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Esi bijis abās pusēs. Varbūt tad pastāsti vispirms par pirmo daļu – kāpēc tevi apcēla, un kā tu ar to tiki galā?

Tā ir sanācis, ka esmu mainījis vairākas skolas. Dzīvoju Ozolniekos, tad mācījos Jelgavā, bet jau ļoti agrā vecumā, kādā ceturtajā klasītē, pārvācos uz Rīgu. Visu laiku sanāca ļoti daudz pārvākties, mainīt skolas un līdz ar to arī visu laiku adaptēties jaunajā vidē.

Skolas mainīji nevis tāpēc, ka tajās slikti gāja, bet tāpēc, ka tāda bija ģimenes situācija?

Jā. Parasti jauniešiem saka, ka skolu vajag mainīt, ja kaut ko esi sliktu izdarījis. Manā gadījumā tā nebija. Piemēram, sanāca tā, ka pārvācāmies ar mammu un brāli uz Jelgavu, kur man bija viens paziņa, un viņš man teica – droši brauc šurp, es ar tevi klasē draudzēšos, viss būs kārtībā, viss būs riktīgi forši! Taču, kad sāku mācīties tajā skolā, izrādījās, ka mums abiem patīk viena un tā pati meitene. Viņa gāja mūsu klasē, un tad vienā brīdī sapratu, ka es viņai simpatizēju. Tiklīdz to saprata arī tas otrs džeks – it kā mans lielais draugs, vienīgais draugs visā klasē –, tā viņš sāka mani apbižot, apcelt. Tas parādījās visdīvainākajos veidos, un es kā bērns to sākumā vispār nesapratu. Piemēram, sporta stundā kaut kāds grūdieniņš, uzsitiens, kaut kādi komentāri... Un tad notiek bara efekts – kā viens negrib pieņemt klasē jauniņo, tā visa klase uzreiz tam dara līdzi.

Kā tas beidzās? Kāds to pamanīja?

Nē, to neviens nepamanīja. Es kā bērns biju ļoti kautrīgs, uz sevi vērts – uztvēru to tā, ka tas jāsagremo man pašam, nevis jāizgāž uz visu pasauli. Atceros vienu dienu, kas varbūt no malas neliekas nekas tik traks, bet man tas palicis visspilgtāk atmiņā. Ar naudu tai laikā bija kā bija, bet es ļoti gribēju vienus džinsus. Mamma tos arī nopirka, un biju riktīgi priecīgs. Izgāju no skolas, viss baigi forši, un pēkšņi viens no klasesbiedriem tās visas situācijas dēļ man piegāja klāt un iegrūda dubļos ar visām jaunajām biksēm. Es pieceļos un redzu to meiteni, kurai es arī taču it kā patiku un par kuru biju pārliecināts – labi, mans čoms ir pazudis, visa klase ir pret mani, bet man vismaz ir šitā "zuze"... Viņa noskatījās, pasmējās par mani un arī aizgāja prom ar visiem citiem. Tajā brīdī man kā bērnam tā bija tik graujoša sajūta – likās, ka mani nepieņem nekur uz pasaules.

Tas rezultējās tā, ka sāku darīt visādas muļķības – mēģināju kaut ko no veikala nozagt, vēl kaut kādas lietas, kas galīgi nebija foršas. Pārejot uz Rīgu, arī izmēģināju pirmo cigareti.

Foto: Niklāvs Mičulis bērnībā, foto no personīgā arhīva

Esi sapratis, kāpēc to visu darīji?

Visas tās mazās, sliktās lietas darīju tāpēc, lai iederētos. Kad atbraucu uz Rīgu, man ļoti ātri izveidojās labs kontakts ar klasesbiedriem, bet nekur tā arī īsti nejutos kā savējais. Bet tad bija viens džeks, ar kuru sadraudzējos, viņš piedāvāja, un pirmā cigarete aizgāja uz urrā! Viena meitene, kas man tai brīdī patika, tieši izkāpa no tramvaja, to ieraudzīja un teica: "Fui, Niklāv, tu cigaretes pīpē!" Es tai brīdī baigi lepni atbildēju: "Jā!" Kaut gan patiesībā sajutu baigo kaunu.

Bet tad pāridarīšana tev beidzās ar to, ka tu atkal nomainīji skolu, pārcēlies uz Rīgu, iepazinies ar jauniem cilvēkiem un uzvedies savādāk. Un tevi pieņēma.

Jā, Rīgā bija citādāk. Es beidzot vairs nejutos kā tā melnā avs. Rīgā bija lielāks kontingents, citādākas situācijas, un man šķita, ka es te kaut kā dīvaini visam pa vidu iederos.

Tad pie otrās daļas. Kā tu pats sāki darīt pāri citiem?

Tad jau biju vecāks. Sanāca būt attiecībās ar cilvēku, ar kuru... Laikam jau tās līdz pat šim brīdim ir manas visstiprākās un reizē vissāpīgākās attiecības, kādas bijušas. Tajās pacietu ļoti daudz lietas, kuras uzsūcu sevī un vienā momentā kļuvu burtiski akls pret visu citu – bija tādas rozā brilles, kuras nebeidzās un nebeidzās. Pamazām tas sāka ietekmēt attiecības ar citiem cilvēkiem, arī draudzību.

Kāpēc?

Tāpēc, ka otrs cilvēks uzvedās tā, kā es normāli ikdienā nepieņemtu. No šī cilvēka es to pieņēmu un sāku uztvert kā normalitāti. Pirmo reizi dzīvē saskāros ar tādu agresiju, ar kaut ko, ar ko es dzīvē nekad nebiju saskāries tādā līmeni – un tas sāk šķist ok.

Kā uz to reaģēja apkārtējie?

Satiku savu māsīcu, un viņa man teica: "Klau, Niklāv, es redzu, ka tev šo nevajag." Draugi aicināja iziet ārā, padarīt kaut ko kopā – vienalga ko. Pat cilvēks, ar kuru biju attiecībās, brīnījās, kāpēc nekur neeju un iedrošināja satikt draugus. Bet man neko negribējās, negribējās pat celties un kāpt ārā no gultas, nesapratu, kāda jēga tam, ka man apkārt ir draugi, mani cilvēki. Pēkšņi tas viss nebija vajadzīgs, jo man bija svarīgs tikai tas viens cilvēks.

Tāpēc, ka biji šajās attiecībās, pieņēmi tādas lietas, kuras citādi nepieņemtu? Un sāki izturēties pret citiem tā, kā normāli nebūtu izturējies?

Jā, noraidīju viņus, ignorēju. Atrados tādā mentālās terorizēšanas vietā, kur visu laiku vajadzēja pielāgoties – sāku izdomāt iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt. Sāku melot. Jau pēc tam sapratu vienu lietu – jo tavā dzīvē tuvāku cilvēku tu uzmet, vairāk viņam samelojies utt., jo sāpīgāk pēc tam ir. No visiem tobrīd man apkārt esošajiem cilvēkiem bija viens, kurš man joprojām ir ļoti, ļoti tuvs, ar ko mēs tagad strādājam kopā katru dienu. Tai laikā es viņam ļoti darīju pāri – nevis tā, ka teicu, kaut ko sliktu, bet tieši otrādi – neteicu vispār neko, pilnīgi ignorēju, ne uz ko neatbildēju. Visas tās lietas, kuras man vajadzēja izrunāt ar to cilvēku, ar kuru biju attiecībās, es tā vietā izgāzu uz to vienu savu draugu. Savukārt, esot kopā ar cilvēku, ar kuru biju attiecībās, savu draugu apliku, aprunāju. Lēnām pazudu no sava drauga dzīves, no savas draugu kompānijas. Laikam jau jo vairāk tu saņem kaut ko sliktu savās attiecībās, jo vairāk tu to visu izgāz uz citiem.

Kurā brīdī tu saprati, ka tas nav ok – ka tagad tu jau dari pāri citiem?

Vispirms sapratu, ka daru pāri citiem, un tikai pēc tam, ka patiesībā no tā visvairāk ciešu es pats. Līdzcilvēki visu laiku teica vienas un tās pašas lietas, visu laiku nonācu vienās un tajās pašās situācijās. Tā pamazām piezagās kauna sajūta. Visas tās sliktās lietas atkārtojās, atkārtojās un vēlreiz atkārtojās. Tad vienā brīdī pienāca tā sajūta – "oo, I fucked up!", es visu esmu sabojājis! Un vislielākais "fakaps" bija tajā, ka saprotu – es pats sev ar to visu nodaru pāri visvairāk. Tā sajūta bija tāda viltīga ļaunuma pilna – sāku strīdēties arī ar cilvēku, ar kuru biju attiecībās, sāku gribēt viņam ieriebt. Notika ļaunas lietas gan fiziski, gan mentāli, agresija, kas patiesībā nav pieņemama.

Bet tad pienāca tas viens trakais moments gan fiziski, gan mentāli, kad sev jautāju – ko es daru?! Kur es esmu iepēries?! Gribēju iet prom, bet no otras puses – man bija žēl tā otra cilvēka, joprojām pret viņu kaut ko jutu. Tā bija tāda sirreāla sajūta, kad pēkšņi sapratu, ka es daru visiem pāri ar to, kāds esmu kļuvis, un vienlaikus arī pats tajā visā nejūtos labi.

Kā tu atjaunoji attiecības ar visiem tiem, kam biji nodarījis pāri?

Sākumā nezināju, kur likties. Tad ļoti konkrēti atvainojos – es biju tas, kurš sāka sarunu, jo lieliski sapratu – es esmu tas, kurš visu salaida grīstē, man arī par to jārunā. Vienu dienu pats ļoti salūzu, raudāju, pārdzīvoju. Tobrīd biju ar draugiem, spēlējām biljardu, sēdēju un vienkārši raudāju. Paldies Dievam, draugi nevis bija aizgājuši no manas dzīves, bet tai brīdī vienkārši teica: "Nu, tad tagad tu, Niklāv, saproti." Līdz pat šai dienai vienlaikus jūtos vainīgs un reizē ļoti novērtēju, ka šie cilvēki joprojām ir man blakus.

Kādi secinājumi no visa pārdzīvotā?

Man ir tikai 23 gadi, un es saprotu, ka laikam vēl labu laiku dzīvē neko nelikšu augstāk par saviem draugiem, kuri ir bijuši man blakus pirms gadiem desmit un ir joprojām, kā arī par savu profesionālo karjeru. Mācību ir ļoti daudz.

Ņemot vērā, ka esi bijis abās pusēs, ko tu ieteiktu tiem, kas redz, ka kādam tiek darīts pāri? Kā var palīdzēt? Ko var pateikt varmākam un ko tam, kurš cieš?

Tas ir tas pats, kas mēģināt palīdzēt cilvēkam ar atkarību. Cilvēkam pašam ir jāgrib kaut ko mainīt. Piemēram, par manu situāciju domājot, es joprojām nesaprotu, kā mani draugi turpināja būt ar mani. Ja kādam manam draugam būtu tāda situācija, man būtu ļoti grūti saprast, kurā brīdī tas paliek par traku, kurā brīdī es vispār vairs gribu un varu palīdzēt otram cilvēkam. Kaut gan laikam jau tu vienkārši palīdzi, cik daudz vari kā labs draugs. Dusmas un žēlums, un mīlestība, un sāpes – tur viss miksējas. Dienas beigās tu domā – kuram no tā bija labāk, ka mēs bijām šādās attiecībās, ja pēc tam nevaram pat sasveicināties uz ielas.

Ja skatās no cietēja puses – kas viņam ir jādara savādāk vai kā viņam var palīdzēt?

Laikam jau tas ir mūžīgais stāsts... Ja tev ir grūti, tu negribi, lai tevi žēlo, bet lai vienkārši tev ir blakus. Pat nevajag, lai tevi īpaši aizstāv, bet vienkārši būt blakus, atgādināt, ka es te vēl esmu, tepat esmu.

***

Niklāva stāsts apliecina, ka skolā piedzīvotais mobings mēdz pāriet tālāk dzīvē – jau pieaugušā vecumā, esot attiecībās vai strādājot darba kolektīvā.

Šajā vasarā pēc "Procter & Gamble" pasūtījuma vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" veica Latvijas vecāku aptauju, kur gandrīz 67% aptaujāto atzina, ka viņu bērns mācību iestādē dažādu iemeslu dēļ ir apcelts. Vēl 19% zina, ka viņu atvase bijusi blakus un novērojusi pret kādu citu vērstu mobinga situāciju.

Lai situāciju uzlabotu, "Procter & Gamble" zīmols "Head&Shoulders" sadarbībā ar sociālo uzņēmumu „Esi/emocionālā, sociālā intelekta centrs" īsteno kampaņu mobinga novēršanai "Apturēsim mobingu skolās!" ar tēmturi #PlecuPiePleca. Kampaņas laikā katra nopirktā "Head&Shoulders" produkcijas pudele nozīmē ziedojumu viena skolēna sociāli emocionālo prasmu pilnveidošanai. Vairāk par kampaņu un iespēju iesaistīties lasiet "Esi/centrs" mājas lapā.