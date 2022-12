No 2023. gada 'Mars' Eiropas rūpnīcas ražos šokolādi ar 100% atbildīgi iegūtu kakao

Uzņēmums "Mars", šokolādes ražotājs jau vairāk nekā 100 gadus, publicējis "Cocoa for Generations" ziņojumu par progresu ceļā uz modernas, visaptverošas un ilgtspējīgas kakao piegādes ķēdes izveidi. Viens no galvenajiem uzņēmuma sasniegumiem - no 2023. gada 100% kakao, kas iegādāts tiešajai rūpnīcas darbībai Eiropā, tiks iegūts atbildīgi. Tas nozīmē, ka, baudot tādus produktus kā "Snickers", "M&M'S", "Mars", " Maltesers" u.c., pircēji varēs būt pārliecināti, ka viņu izvēle ir atbildīga. Vienlaikus patērētājiem tā būs iespēja ne tikai iegādāties produktus ilgtspējīgā iepakojumā, bet arī ražotus, izmantojot atbildīgi iegūtas izejvielas.

"Mars" ir viens no lielākajiem kakao iepircējiem pasaulē, un tā piegādes ķēdē ietilpst aptuveni 350 000 kakao audzētāju. Ar mērķi radīt pozitīvu, ilgstošu, pastāvīgu ietekmi, lai atbalstītu lauksaimniekus un kopienas piegādes ķēdē, "Mars" ir apņēmies līdz 2025. gadam nodrošināt, ka 100% no uzņēmuma izmantotā kakao visā pasaulē tiks iegūts atbildīgi.

Kakao ir "Mars" šokolādes zīmolu atslēga. Atskatoties uz sasniegumiem, 2021. gada beigās 61% no uzņēmumam nepieciešamā kakao globāli tika iegūti, izmantojot "Responsible Cocoa" programmu, kā arī 44% globālo produktu ir izsekojami jau no kakao iegādes vietas līdz pat ražotnei.

Šajā ziņojumā arī minēts, ka visa 2023. gada garumā "Mars" iegādāsies atbildīgi iegūtu kakao, izmantošanai tā rūpnīcās Eiropā.

Skaiste Sruogaite, "Mars" korporatīvās komunikācijas direktore Baltijas, Balkānu un Adrijas jūras valstīs,

kā arī Ukrainā un Izraēlā norāda: ""Mars" ir uzņēmums, kas mērķtiecīgi tiecas veidot labāku pasauli, kurā tiek aizsargāta vide, cilvēktiesības, un ikvienam ir iespēja attīstīties. Pāreja uz 100% atbildīgi iegūtu kakao ir galvenā "Cocoa for Generations" programmas daļa, kas tika izveidota, lai nākamajām paaudzēm nodrošinātu reālas, ilgstošas un pozitīvas pārmaiņas visā piegādes ķēdē. Tajā galvenā uzmanība ir pievērsta kritiskajiem jautājumiem, kas jārisina, lai kakao audzētāju ģimenes varētu dzīvot labklājībā, sargājot bērnu tiesības, lieki neizcērtot mežus un palielinot lauksaimnieku ienākumus. Sākot ar 2023. gadu, kakao mūsu iemīļotajiem produktiem Eiropā, tostarp "Snickers", "M&M'S", "Mars", "Maltesers" un citiem, tiks iegūts 100% atbildīgi. Tas ir milzīgs solis ceļā uz mūsu apņemšanos uzlabot ikviena dzīvi un ieguldīt ilgtspējīgāka biznesa modeļa izveidē."

Vēl viena būtiska globālā problēma, ko "Mars" turpina risināt, ir mežu izciršana — uzņēmums ir ceļā uz to, lai līdz 2025. gadam 100% no tā iegūtā kakao tiktu nodrošināts bez mežu izciršanas.

S. Sruogaite skaidro: "Ar mūsu piegādātāju palīdzību "Mars" 2021. gadā ir palīdzējis iestādīt vairāk nekā 1,9 miljonus jaunu koku, kas nav paredzēti kakao ieguvei, bet gan, lai palīdzētu palielināt koku mesto ēnu un bioloģisko daudzveidību, kā arī samazinātu oglekļa emisijas. Sasniedzot mērķi, ka 100% kakao tiek iegūts bez mežu izciršanas, tiek lēsts, ka "Mars" kopējais siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms samazināsies par 20%. Tas ir ievērojams progress uzņēmuma izvirzītā virsmērķa sasniegšanai, proti, līdz 2025. gadam samazināt vērtību ķēdes emisijas par 27%, kā arī panākt neto nulles emisiju visā ķēdē līdz 2050. gadam. Vairāk nekā gadsimtu "Mars" virza pārliecība, ka pasaule, kuru vēlamies redzēt rīt, lielā mērā ir atkarīga no izvēlēm, kuras savā uzņēmējdarbībā veicam šodien. Šīs vērtības ir mūsu kā globāla ģimenes uzņēmuma centrā, veicinot to, kā mēs attīstāmies, ieviešam modernus risinājumus, lai pozitīvi ietekmētu vidi sev apkārt."