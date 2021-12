No plastmasas pudelēm līdz Ginesa rekordu grāmatai: neaizmirstamāko Kauņas egļu stāsts

Vai zinājāt, ka Kauņas aizbildnis ir Svētais Mikalojs? Tieši šis varonis tiek uzskatīts par Ziemassvētku vecīša prototipu. Grieķijā viņa vārds ir Nikolajs, bet citās valstīs tas tiek saīsināts uz Klausu. Līdz ar to Kauņa ir īstena Ziemassvētku pilsēta, un šī noskaņa jo īpaši pastiprinās decembra sākumā – un saglabājas līdz pat Triju ķēniņu svētkiem. Kādas mūsdienu tradīcijas pastiprina šo simbolisko un ļoti svinīgo titulu?

Sākt vajadzētu ar to, ka Sv. Mikalojs ik gadu no tiesas apmeklē Kauņu. Katoļu pasaulē šī svētā diena tiek svinēta 6. decembrī, Adventes laika sākumā. Kauņa tajā dienā viņam nodod pilsētas atslēgas. Interesanti, ka par savu aizbildni viņu pasludinājušas daudzas pasaules pilsētas un valstis, piemēram, Bari Itālijā vai Amsterdama Nīderlandē, bet Lietuvā un Baltijas valstīs Kauņa ir vienīgā. Sajust Sv. Mikaloja garu var viņa vārdā nosauktajā baznīcā Kauņas vecpilsētā – un tad jau arī ir pienācis laiks apmeklēt Rātslaukumu. Katru gadu novembra beigās šeit tiek iedegta pilsētas galvenā Ziemassvētku egle un izveidota rosīga, smaržojoša un mirdzoša Ziemassvētku pilsētiņa.

Viena no galvenajām svētku noskaņas radītājām Kauņā ir māksliniece, galerijas "Balta" dibinātāja Jolanta Šmidtiene. Jau vairāk nekā 10 gadu viņa ik gadu nāk klajā ar kādu negaidītu ideju, bagātinot gadsimtiem senās dekorēšanas tradīcijas. Viņas darbi pārsteidz un priecē ne tikai Kauņas iedzīvotājus, bet arī pilsētas viesus un interesentus internetā, un vairākkārt iekļuvuši pasaules interesantāko Ziemassvētku eglīšu sarakstos internetā un pat Ginesa rekordu grāmatā.

2021. gada izskaņā Rātslaukumā ir iekārtots maģisks paradīzes dārzs. "Ideja dzima, domājot par svētku būtību – Kristus dzimšanu, kas primāri saistās ar apsolīto dārzu. To bieži iztēlojas kā noslēpumainu, krāsainu un siltu oāzi. Gribēju cilvēkiem atgādināt, ka patiesībā paradīze ir mirklis uz zemes, kad varam uzelpot, justies mierīgi – kā vasarā, guļot pļavā un vērojot, kā virs mums lido tauriņi," atklāja egles veidotāja, kura rūpējas, lai svētku noskaņu radītu ziemai neraksturīgi krāsaini tauriņi.

No 27. novembra līdz pat 6. janvārim Rātslaukumā gaida ne tikai Kauņas nozīmīgākā Ziemassvētku egle, bet arī Ziemassvētku pilsētiņa. Caurspīdīgajos, kupolveida namiņos – mielošanās, izglītošanās un citas aktivitātes. Turklāt visu decembri Kauņas pilsētas kultūras veidotāji pilsētas iedzīvotājiem un viesiem dāvina bezmaksas pasākumus. Sarakstā: dažādi izglītojoši pasākumi, koncerti baznīcās un citās telpās, izstādes, izrādes un citas aizraujošas ​​aktivitātes, kas dāvās svētku emocijas (Vairāk: kaledos.kaunas.lt). Ja nolemsiet apmeklēt, piemēram, Nacionālo M. K. Čurļoņa mākslas muzeju, varēsiet apskatīt pat vēsturisku svētku pastkaršu izstādi. Bet svētku apgaismojumā un dekorācijās jau mirdz visa pilsēta – viena omulīga Ziemassvētku galvaspilsēta!

Neparastākās Kauņas Ziemassvētku egles

Apskatīsim interesantāko Kauņas Ziemassvētku eglīšu vēsturi! 2009. gadā par skaistāko Lietuvā tika izvēlēta Kauņas zaļā egle, kas bija atvesta no pilsētas apkaimes un apbūra ar savu balto, apsarmojušo rotu, kas atgādināja būdiņu, kurā varēja pat ieiet. 2010. gadā egle skanēja – Rātslaukuma apmeklētāji baudīja putnu balsis un apbrīnoja to dekoratīvās figūras.

2011. gads bija gads, kad Kauņas svētku laiks izskanēja visā pasaulē. Ja tagad ik uz soļa domājam par ekoloģiju, pirms 10 gadiem tas bija nedzirdēts un drosmīgs lēmums. Vairāk nekā 32 tūkstoši zaļās plastmasas pudeles – to skaits lika aizdomāties par to, cik plastmasas tiek saražots dienā. Šis ekoloģiskais pārsteigums saņēma ārkārtēji augstu atzinību: tā tika atzīta par pasaulē augstāko plastmasas pudeļu skulptūru un iekļauta Ginesa rekordu grāmatā.

2012. gada eglīte – atkal skaistākā Lietuvā! Togad Rātslaukums bija tradīciju un greznības pilns. Virspusē – īsta 20 gadus veca egle, zem tās – dejojoši eņģeļi, bet apakšā – vēl 20 dzīvas eglītes. Un daudz, daudz cerību simbolizējošas gaismas...

Vēl pēc gada Kauņa mirdzēja baltā krāsā, bet pilsētas galvenā egle atgādināja mīlīgu vecmāmiņas adījumu. Ekoloģijas tēma tika izvērsta plašumā – gandrīz gadu tapušajiem adījumiem tika izmantoti daudzi plastmasas maisiņi. Baltās krāsas tradīcija tika pārcelta arī uz 2014. gadu, kad Rātslaukumā "piezemējās" no baltiem mākoņiem veidota egle un 12 Kauņu sargājošie eņģeļi. Jau sesto reizi pēc kārtas šī egle kļuva par skaistāko valstī.

2015. gadā Kauņas egle izskatījās ļoti tradicionāla, taču tā nebūt nebija – tā bija pirmā viedā tiešsaistes egle. Tās rotājumi Rātslaukumā atdarināja garāmgājēju kustības. Bet 2016. gadā svētku noskaņu meklējošos pilsētas iedzīvotājus un viesus priecēja bērnību atgādinošs karuselis – tas bija neatņemama egles sastāvdaļa, tās pamats. Un cik jautri bija dzert zem egles tēju!

Pēc modernā 2017. gada, kad Kauņu rotāja no ģeometriskām figūrām greznota Ziemassvētku eglīte, 2018. gadā tika izvēlēts klasiskais tēls – un ilgtspējīgs risinājums. No zariem veidoto egli rotāja no plastmasas salmiņiem veidoti mākoņi. 2019. gadā Ziemassvētku pasaku Kauņā iedvesmoja stāsts par Mazo princi – tās tapšanā tika izmantoti tikko pieminētie salmiņu mākoņi, kas ieguva jaunas formas. 2020. gadā, kad pasauli skāra pandēmija, tradīcija izrotāt Vecpilsētas galveno laukumu nepazuda. Un – lai Ziemassvētkus sagaidīt nelielā pulkā būtu jautrāk, pilsētas egli rotāja meringa kūkas gaisīgos mākoņus atgādinoši rotājumi. Ziemassvētku noskaņa un mūzikas skaņas no Kauņas nepazuda!

Ja neesi klātienē apmeklējis šajā rakstā minētās eglītes, 2021. gada svētki ir lieliska iespēja sākt iedzīvināt jaunu tradīciju Kauņas Rātslaukumā un piešķirt jaunu nozīmi īsajai, bet maģiskajai ziemas sezonai. Un pēc Kauņas galvenās egles apskates pilsēta piedāvās vēl vairāk svētku izklaižu!