Nodevības daba: 'Operācija Bifelis' veidošana

"Operācija Bifelis" – sešu daļu Austrālijas miniseriāls, kas kanālā "Epic Drama" debitēs 17. jūnijā, pulksten 22.00 – ir stāsts par vienu no pretrunīgākajiem notikumiem tālajā kontinentā, 1950. gados un Aukstā kara laikā, kad valdība atļāva britiem Austrālijas savvaļā veikt atomieroču testus.

Šajā līkloču un pavērsienu pilnajā satīriskajā drāmā tiek pārbaudītas ne tikai kodolieroču kaujas galviņas. Testam pakļauta tiek arī Maralingas armijas bāzē strādājošo cilvēku lojalitāte. Draugs pret draugu, mīlnieks pret mīlnieku, un pat valdība pret saviem cilvēkiem. Ieskatīsimies šī monumentālā seriāla tapšanas aizkadros!

Pat austrālieši nav dzirdējuši visu par kodolieroču testiem

Bruņošanās sacensība vērsās plašumā 1950. gados, un briti attīstības ziņā bija tālu no amerikāņiem un krieviem. Tā laika britu premjerministrs Entonijs Īdens lūdza Austrālijai palīdzību Lielbritānijas atomieroču ražošanā un testēšanā. Viņiem izdevās tam atrast perfektu vietu: Maralingu Austrālijas dienvidos. Šai vietai bija jābūt neapdzīvotai. Teorētiski.

"Ideja par seriālu radās tādēļ, ka biju ļoti ieinteresēta izstāstīt daļu no vēstures, kas līdz šim nav bijusi pārlieku publiska," atklāj Tanja Fegana, "Operācijas Bifelis" producente, kas sākotnēji bija šokēta, ka pat vietējie iedzīvotāji bija maz informēti par Maralingas testiem. Fegana ar otru producentu Vincentu Šīanu zināja, ka viņiem šis stāsts jāpasniedz tā, lai tas paustu Austrālijas kultūru un vienlaikus būtu universāls. Tieši tādēļ viņiem bija nepieciešams perfekts rakstnieks un režisors, kas varētu šajā dramatiskajā uzvedumā ienest īstu vēsturi.



"Operācijas Bifelis" rakstnieks un režisors Pīters Dankans neslēpj, ka līdzās Aukstā kara un bruņojuma tēmai seriālā viņu galvenokārt piesaistīja spiegi. Interesi par spiegiem viņš mantoja no savas mātes. Iedziļinoties vēsturiskajos notikumos, viņš bija pārsteigts par šī stāsta sarežģītību, kas Austrālijas sirdī atstājusi neredzamu, bet dziļu rētu. Šie notikumi ietekmējuši daudzus, tostarp armiju, politiķus, spiegus un pamatiedzīvotājus. Tomēr režisora pieeja bija vienkārša: viņš šo stāstu veidoja kā vienkāršu darba vietas drāmu, kas nejauši notiek atomieroču ieskāvumā. Tas radīja vidi, "kurā ikviens vēlas uzticēties cilvēkiem, bet baidās uzticēties, jo baidās par nodevību".

Komanda

Seriāla galvenais varonis ir majors Leo Kārmaikls, kas ir atbildīgs par Maralingas testu īstenošanu. Šai lomai autori meklēja un atrada īstu līderi – Evenu Lesliju –, kas plašāk zināms no seriāla "Top of the Lake" vai filmas "Apburtā princese".

Lesliju projektā visvairāk piesaistīja līdz šim nezināmais stāsts un fakts, ka notikumu rezultātā "Trap 22" iegūst aizvien tumšāku nokrāsu. Viņa tēlam blakus stājusies Eva, ko attēlo Džesika De Guova. Viņa ieradusies bāzē kā meteorologs, bet slepus viņai ir pavisam citi mērķi. De Guovai Evas loma uzrunājusi, jo viņa uzskata, ka šis tēls spēj iejusties it visur, kā hameleons, un viņa ir spējīga valdīt jebkurā situācijā. Lomas dēļ aktieriem nācās arī mācīties krievu valodu, un šajā jomā lieti noderēja kāda no Krievijas nākuša komandas kaskadiera zināšanas.

Starptautiskajiem skatītājiem zināmākais aktieris seriālā noteikti būs Džeimss Kromvels, kurš attēlo ģenerāli Krenkfordu. Viņš ticis nominēts Oskaram par savu tēlojumu filmā "Mazulis", taču daudzi viņu atcerēsies no drāmām "Losandželosa konfidenciāli" vai "Sešas pēdas zem zemes". Krenkfords kontrolē bāzi pat spītējot demencei, kas turpina savu uzvaras gājienu. Kromvels sava tēlu salīdzina ar karali Līru, kas īsti nezina, kas viņš ir. Tikmēr pats Losandželosā dzimušais aktieris labi zina, ka "Operācija Bifelis" atspoguļo gan Amerikas, gan arī Austrālijas vēsturi, jo abās notikuši līdzīgi izmēģinājuma sprādzieni, apdraudot vietējos iedzīvotājus.

Valdzinošais stāsts par vienu no zināmākajiem vēstures periodiem un maz zināmākajiem tā aspektiem, kas iekļauj sevī spiegu stāstus, politisku satīru un drāmu darba vietā vienlaikus. "Operācija Bifelis" ir kaut kas pilnīgi unikāls – tikai kanālā "Epic Drama", no 17. jūnija pulksten 22.00, ceturtdienās.

