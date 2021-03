Nodokļu atmaksas sākums: ko šis gads dos latviešiem, kuri strādājuši ārzemēs?

1. janvāris iezīmē ne tikai jaunu gadu, bet arī dod jaunas iespējas. No šodienas Latvijas pilsoņi, kas ir strādājuši ārzemēs, var iesniegt nodokļu deklarācijas, lai saņemtu naudas līdzekļu atmaksu pat par 4 līdz 5 gadiem no daudzām valstīm Eiropā un ārpus tās. Diemžēl ne visi latvieši izmanto savas tiesības. Kāpēc cilvēki nesaņem nodokļu atmaksu un kā tie, kas tomēr to dara, saņem atpakaļ lielas naudas summas?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielie zaudējumi

Vairāk nekā 3,2 miljoni eiro - tā ir naudas summa, kas aprēķināta pēc dažādiem datiem, kuru zaudēja latvieši, kuri pagājušajā gadā strādāja ārzemēs. "Šajā grūtajā laikā, kad mūsu ekonomisko situāciju ietekmē koronavīrusa krīze, daudzi cilvēki uztraucas par savu nākotni. Tomēr cilvēku labklājības stāvoklis var uzlaboties: Latvijas pilsoņi, kas strādājuši ārzemēs, var pieprasīt nodokļu pārmaksas atmaksu. Tas ir drošs un juridisks process, kas ļauj cilvēkiem atgūt dažādas naudas summas," saka Anete Gabrūne, nodokļu atmaksas uzņēmuma "RT Tax" vadītāja.

Labākais laiks, lai padomātu par to, ir šodien. Jaunais gads un taksācijas gads sākas 1. janvārī. Drīzumā sāksies nodokļu deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana - tās jāiesniedz ikvienam, kas ir strādājis ārzemēs.

Lielo naudas summu atgūšana

Vidējā nodokļu summa, kas atskaitāma no ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, ir 42%. Visu vai daļu no šīs naudas pārmaksātajos ienākuma nodokļos, kurus parasti uzskata par jau zaudētiem, var atgūt.

Vidēji viena persona atgūst 804 eiro no pārmaksātajiem ienākuma nodokļiem. Skaitļi izskatās pievilcīgi, vai ne? Tomēr A. Gabrūne nosauc arī lielākas summas. "Es atceros situāciju, kad persona atguva pat 11 000 eiro par pārmaksātajiem nodokļiem. Tomēr es aicinu cilvēkus atgūt savu naudu neatkarīgi no pārmaksas summas. Galu galā šī ir nauda, kas juridiski pieder mūsu valsts pilsoņiem", izskaidro mans sarunu biedrs.

Viņa norāda, ka nodokļu atmaksas procesam parasti ir nepieciešams darba devēja izsniegtais dokuments, kurā ir informācija par darbinieka ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem. "Patiešām, ar mums bieži sazinās klienti, kuriem trūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai pat, ja tādu dokumentu nav. Par laimi, pat šajā gadījumā var saņemt nodokļu atmaksu. Viss, kas jums jādara, ir jāsazinās ar darba devēju," uzsver speciāliste.

Ir acīmredzams: jūsu pārmaksas atmaksa noteikti ir tā vērta. Nodokļu atgūšana no ārvalstīm ir juridisks process, no kā iegūst gan cilvēki, gan valsts.

Informācija, kas ir svarīga ikvienam

Diemžēl, statistika nav iepriecinoša: līdz šim nedaudz mazāk nekā 60% latviešu, kuri ir strādājuši vai joprojām strādā ārzemēs, ir nolēmuši atgūt pārmaksātos līdzekļus. Kāpēc pārējie cilvēki nesteidzas saņemt savu naudu atpakaļ?

"Mēs esam pamanījuši, ka cilvēkiem joprojām trūkst informācijas. Daudzi no viņiem smagi strādā un pat nedomā par to, ja kāds neierosina. Pastāv nepatiesi uzskati, ka pārmaksu atmaksāšana nav iespējama vai ir nelikumīga un dažkārt var apdraudēt vecuma pensijas vai citas sociālās garantijas. Tas ir absolūts mīts, bet tā rezultātā daļa iedzīvotāju pat neuzdrošinās sākt nodokļu atmaksu pieprasīšanas procesu un zaudē daļu no savas grūti nopelnītās naudas," pauž nožēlu A. Gabrūne.

Nav vērts paļauties uz mītiem: ikviens, kurš ir strādājis ārzemēs, var pieteikties ārvalstu nodokļu iestādēs un iesniegt dokumentus. Dokumentu iesniegšana ir vienkāršs process, bet vēlākā posmā daudzi cilvēki saskaras ar problēmām, kas izraisa kavēšanos vai nodokļu atgūšanu vispār. Tādēļ, gatavojoties šim procesam, ieteicams konsultēties ar nodokļu atgūšanas speciālistiem.

Ja Jūs strādājāt ārvalstīs un vēlaties saņemt plašāku informāciju, dodieties uz mūsu mājaslapu: www.rttax.lv vai sazinieties ar mums pa tel.: +371 27757221