Noķer #kaunastic vasaru, pirms tā pagājusi

Otra lielākā Lietuvas pilsēta Kauņa ir tik unikāla, ka ir pat izdomāts īpašs vārds, lai aprakstītu emocijas, kas rodas Kauņas apmeklējuma laikā. Vārdu „kaunastic”, kas nozīmē vēl labāk nekā fantastiski, var lietot, lai aprakstītu gardo ēdienu, daudzslāņaino ielu mākslu, rosīgo kultūras dzīvi, vēsturisko modernisma arhitektūru, krāšņo dabu un Kauņas iedzīvotāju optimistisko skatu uz dzīvi. Nav labāka laika par šo vasaru, lai paši pieredzētu #kaunastic patieso nozīmi. Šeit būs dažas idejas, kā pavadīt fantastisku nedēļas nogali vai veselu nedēļu Kauņā.

Mēs zinām, ka ceļošana mūsdienās izskatās nedaudz citāda nekā ierasts, taču Lietuva ir atvērta starptautiskiem tūristiem. Apskatiet šo informāciju pirms došanās uz Kauņu. Mēs Jūs gaidām.

Pludmale ar baroka pieskārienu

Lielāko mākslīgo ūdenstilpi Lietuvā oficiāli sauc par Kauņas ūdenskrātuvi, bet vietējie iedzīvotāji to sauc par Kauņas jūru. Tā atrodas tuvu pilsētas centram, un to dievina gan aktīvi ceļotāji, gan laiski atpūtnieki. Lietuviešiem ir teiciens "mums ir vesela jūra laika". Vai tas nozīmē, ka viņiem ir tik daudz laika, lai garāku laika sprīdi var pavadīt, dīki laiskojoties pludmalē un izpētot to?

Kauņas jūras apkārtnē ir daudz aizraujošu objektu, vēstures un arhitektūras pieminekļu, sākot ar pilsētas pludmalēm, uz kurām ērti var nokļūt ar sabiedrisko transportu, un beidzot ar daudziem interesantiem objektiem desmitiem kilometru attālumā.

Varenais baroka stila Pažaisles klostera komplekss /Pažaislis Monastery/ ir viena no vietējo iedzīvotāju un Kauņas viesu visapmeklētākajām apskates vietām. Mūsdienās klosteris turpina darboties, neskatoties uz daudziem vēsturiskiem notikumiem, kas ir ietekmējuši tā ikdienas dzīvi. Tajā dzīvo Sv. Kazimira ordeņa māsas. Viņas rūpējas par klostera ēku, tā parku, baznīcu un Sakrālā mantojuma muzeju, kas atrodas klostera telpās. Klostera teritorijā notiek Pažaisles mūzikas festivāls /Pažaislis music festival/, kurā atskaņo klasisko mūziku, un šā gada jūlijā tas notiks jau divdesmit piekto reizi.

Klostera teritorijā atrodas arī populārais viesnīcas komplekss Monte Pacis. Tajā ietilpst četrzvaigžņu viesnīca un izcils restorāns, ko vada aizrautīgi sava darba entuziasti. Daudzu ēdienu pagatavošanai izmanto sastāvdaļas, kas izaudzētas klostera dārzā, savukārt restorāna vīna karte daudzkārt atzīta par labāko Baltijas vīna karšu konkursā 2020 /Baltic Wine List Awards 2020/. Šo restorānu izvēlas vietējie iedzīvotāji, lai atzīmētu kādu īpašu savas dzīves notikumu, un ceļotāji, kas prot novērtēt ekskluzīvu ēdienu. Restorāns piedāvā a la carte jeb brīvizvēles ēdienkarti, branču jeb vēlās brokastis, īpašu ēdienkarti bērniem, tematiskas degustācijas un gastronomiskus svētkus visa gada garumā.

Tagad ir laiks aiziet uz jahtklubu un aplūkot, ko piedāvā Kauņas jūra. Dzimšanas dienas, vecmeitu un vecpuišu ballītes, privātus vai biznesa pasākumus var atzīmēt uz ūdens. Party Cruiserpiedāvā daudz iespēju, piemēram, jūs varat noīrēt laivu jautrām svinībām vai izbraukumam Kauņas jūrā, lai kopā ar savu mīļoto vai draugiem vērotu romantisku saulrietu. Uzņēmuma rīcībā ir deviņas laivas un vairāki dažāda garuma maršruti ar dažiem apskates objektiem. Jahtklubs ir gandrīz tikpat vecs, cik Kauņas jūra (tas tika uzbūvēts, pateicoties sērfotājiem, kas pārliecināja investorus par jahtkluba nepieciešamību), un nodrošina jahtu piestātni, 24 stundu apsardzi, moteli, restorānu, kafejnīcu, kempingu un tenisa kortus.

Vēl viena vietējo iedzīvotāju iecienīta dabas pērle ir Lampēda ezers, kas atrodas uz Kauņas pilsētas un rajona robežas. Tas ir lieliski piemērots kemperu novietošanai, jo ir ļoti ērti pieejami Camp Inn pakalpojumi un ļoti draudzīgs personāls. Galvenajā pludmalē ir tik daudz vietas, ka jums nebūs jāuztraucas par attāluma ievērošanu starp jums un pārējiem atpūtniekiem. Tur ir mājīgs pludmales bārs ar āra bibliotēku, volejbola laukumi, piedzīvojumu parks kokos kāpējiem, kā arī veikborda parks ar vienu no garākajām trasēm Eiropā.

Topošā kultūras galvaspilsēta

Pavisam drīz, 2022. gadā, Kauņa kļūs par kontinenta kultūras epicentru jeb Eiropas kultūras galvaspilsētu. Neskatoties uz pandēmiju, vairāki Kaunas 2022 pasākumi jau ir notikuši vai notiks 2021. gada otrajā pusē

Pateicoties Kaunas 2022 komandai, daudzas Kauņas kultūras iestādes sākušas dzīvot 2022. gada laika zonā, kas nozīmē labākus pakalpojumus, tai skaitā angļu valodā, garākas darba stundas, interaktīvus un inovatīvus projektus un visaptverošu #kaunastic attieksmi. Atrodoties Kauņā, iesakām apmeklēt vismaz vienu vai divus muzejus — jūsu ceļojums nebūs pilnvērtīgs, ja nebūsiet satikuši 3000 velnu pasaulē vienīgajā Velnu muzejā, bet, ja ceļojat kopā ar bērniem, aizvediet viņus uz Kauņas pilsētas muzeja Tautas mūzikas filiāli vai Lietuvas Aviācijas muzeju — abi ir interesanti visu vecuma grupu apmeklētājiem. Vēl viena #kaunastic apskates vieta Kauņā ir VMU Kauņas botāniskais dārzs, kas atrodas 17. gs. muižas teritorijā un ir mājvieta tūkstošiem unikālu augu sugu.

Vēl viena svarīga Kauņas kultūras dzīves īpatnība ir ielu māksla. Tas, kas iesācies kā nelikumīgi centieni padomju laikā un ienīsts vai mīlēts 90. gados, tagad ir atzīts un augsti novērtēts mākslas žanrs. Kauņas pilsētas pašvaldība piedāvā īpašas finansējuma programmas gan vietējiem, gan ārvalstu māksliniekiem. Kauņā piedāvā daudz ielu mākslas iedvesmotu ekskursiju, karšu un suvenīru.

Vakara "burziņš"

Moxy Kaunas Center

Šī jautrā un stilīgā viesnīca apmeklētājiem tiks atvērta 2020, un vienmēr būs gatava jaunu piedzīvojumu alkstošu viesu uzņemšanai, kuriem cena ir patīkams pārsteigums.

Moxy Kaunas Center

Pēc iekārtošanās viesnīcā, apmeklējiet kādu no centrālās gājēju ielas Laisvės alėja bāriem. Vietējā alus cienītāji mēdz iegriezties Genys Taproom un Vingiu Dubingiu, bet tie, kam labāk garšo kokteiļi, parasti pulcējas Nuogas. Rebels un RePUBlic patiks tradicionālas krodziņa atmosfēras cienītājiem. Vēl viena lieliska izvēle ir pavadīt vakaru vecpilsētā — aizejiet uz Hop Doc, Nisha, YZY bāru, Folkas, Klimasun Piano Piano, lai satiktu vietējo publiku.

Vingiu Dubingiu bar

Kauņai ir raksturīgas āra terases, tāpēc, ja esat dzīvās mūzikas cienītājs, apskatieties, ko piedāvā Pakrantė, Laukas, KKC terasa vai Adform kiemelis. Šovasar acīmredzot būs jāklausās vietējie mūziķi, bet vai zinājāt, ka lietuviešu grupa The ROOP gandrīz uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā. Vai esat dzirdējuši viņus uzstājamies "dzīvajā"?!

Lai nopirktu suvenīrus, saņemtu informāciju un ieteikumus, dodieties uz Kauņas Tūrisma informācijas centru, kas atrodas vecpilsētas sirdī, Kauņas rātsnama ēkā. Foto: A. Aleksandravičius

