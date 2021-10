Nometnes BRĪNUMZEME dāvājušas bērniem 7 vasaras mēnešus

Aizvadītajā vasarā bērnu dienas nometnēs BRĪNUMZEME un MAZAIS FINANSISTS 3 vietās Rīgā piedalījās 900 bērni un tika aizvadītas 29 nometņu nedēļas. Populārākās pēc dalībnieku skaita bija Zinātnieku un Slepeno aģentu nedēļas, bet pēc atrašanās vietas – BRĪNUMZEME ĀGENSKALNS.

Epidemioloģiskās situācijas stabilizēšanās šovasar BRĪNUMZEMES nometnēs ļāva uzņemt 900 dalībniekus (salīdzinājumam: pagājušovasar –750). Dienas nometņu BRĪNUMZEME organizatores SIA "WE ARE VERY" valdes loceklis Māris Šķēle:

"Ar labi padarīta darba sajūtu varam teikt, ka esam uzdāvinājuši bērniem 7 vasaras mēnešus! Esam gandarīti, ka visu 3 nometņu – BRĪNUMZEME CENTRS, BRĪNUMZEME ĀGENSKALNS un MAZAIS FINANSISTS – personāls un bērnu vecāki ar lielu atbildības izjūtu uztvēra epidemioloģiskās prasības un piesardzības pasākumus, lai dalībnieki atrastos drošā vidē un lieliski pavadītu laiku. Praksē pārliecinājāmies, ka pašreizējos apstākļos vasaras nometnes vairs nav tikai vieta, kur bērni pavada laiku un apgūst kādas jaunas prasmes. Ir pieaugusi savstarpējās komunikācijas un fizisko aktivitāšu nozīme, un tās nav iespējams īstenot virtuālajā vidē, tāpēc nometnēs dalībniekus sagaidīja ne tikai izklaide, bet arī mācīšanās caur spēlēm. Daudzi vecāki ir atzinuši, ka šīs nometnes bērnu atmiņā palikušas kā laimīgākais un spilgtākais vasaras laiks. Savukārt mūsu pedagogi atgriežas savās skolās, jo klātienes mācības paliek neaizvietojamas gan no zināšanu apguves, gan no bērnu sociālo prasmju un psiholoģiskā viedokļa."

Pozitīvi vērtējamais 27. maija valdības lēmums atcelt vairākus ierobežojumus un atļaut nometnes no 14. jūnija vienlaikus radīja arī izaicinājumu organizatoriem.

"Tā kā sākotnēji bija atļauti līdz 20 dalībniekiem grupā, visas vietas tika ātri izpārdotas, un vecāki vairs nevarēja pieteikt bērnu tajā nometnē, kurā vēlējās. Tika meklētas vietas citur, tomēr to skaits bija ierobežots, un daudziem, kas pieteicās pēdējā brīdī, nācās atteikt. Jūlijā sākumā, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, grupās drīkstēja būt jau 30 bērni, līdz ar to radās iespēja uzņemt papildu dalībniekus. Neviens skaidri nezina, kāda situācija būs nākamā gada pavasarī, taču mēs nākotnē skatāmies ar zināmu pārliecību, jo ir gūta vērtīga pieredze, nodrošinot visas epidemioloģiskās drošības prasības un komunicējot ar valsts institūcijām. Tāpat aicināsim vecākus sekot līdzi aktuālajai organizatoru informācijai un laikus pieteikt bērnus nometnēm," saka Māris Šķēle.

Par dienas nometne Brīnumzeme un Mazais Finansists pusdienām rūpējās šefpavārs Raimonds Zommers kopā ar savu Entresol komandu. Jau otro vasaru gatavo nometnēm - atbildīgi, radoši un gardi cenšoties īstenot visus bērnu sapņus un vēlmes. Raimonds vadās pēc principa – enerģija, patīkamas sajūtas, labs izskats un smaids, kas nozīmē, ka gatavotās porcijas bērniem ir tādas, lai bērniem būtu spēks dienas aktivitātēm, lai nebūtu pārēšanās un smaguma sajūta, lai ēdiens garšotu un tas izskatītos apetelīgi.

