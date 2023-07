'Olainfarm' jaundzimušo olainiešu ģimenēm dāvinās pūriņus

Baltijā vadošais farmācijas uzņēmums AS "Olainfarm" sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību no šā gada jūnija sācis jaunu iniciatīvu, kuras ietvaros katrs Olaines novadā deklarētais jaundzimušais saņems pūriņu ar mazulīša aprūpei nepieciešamām lietām vairāk nekā 50 eiro vērtībā. Ņemot vērā Olaines novadā deklarēto jaundzimušo skaitu, gadā tie būs vismaz 200 pūriņi, to kopējai vērtībai pārsniedzot 10 000 eiro. Katrā pūriņā iekļautas pirmās zīdaiņu drēbītes, sedziņa, rotaļlieta, higiēnas preces un citas jaundzimušā aprūpei nepieciešamas lietas.

"Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels prieks un arī atbildība. Jauna ceļa sākumā ikvienam ir vajadzīgs iedrošinājums – kur nu vēl sākot kaut ko tik varenu kā dzīve. Tāpēc esam priecīgi, ka varam sniegt savu atbalstu ģimenēm mazā cilvēka pirmajos dzīves brīžos. Mūsu dāvātais pūriņš kalpos kā neliels atspaids ģimenei, apliecinot, ka Olainē, Latvijas farmācijas galvaspilsētā, katrs jauns iemītnieks ir mīļi gaidīts un šeit ir atbalstoša vide, kurā viņam augt un īstenot savus sapņus," saka AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.





Kopumā Olaines novadā ik gadu tiek deklarēti ap 200 jaundzimušie. Arī kopējais iedzīvotāju skaits ar katru gadu palielinās – kopš 2017. gada tas audzis par aptuveni 2000 iedzīvotāju, 2022.gada beigās tuvojoties jau 21 600 iedzīvotājiem. Šādu pozitīvu tendenci veicina gan dzimstības pieaugums Olaines novadā, gan jaunu darba vietu radīšana, kas veicina pārcelšanos uz Olaini, un citi atbalsta pasākumi ģimenēm – tajā skaitā ģimenei labvēlīga infrastruktūra dzīvošanai, mācībām, brīvā laika pavadīšanai un uz iedzīvotāju orientēti pakalpojumi.

"Olaines novada pašvaldība ir sevi pierādījusi kā ģimenēm draudzīga pašvaldība, kurā ir ģimenēm labvēlīga vide gan sakārtotas infrastruktūras, gan attieksmes ziņā. Ģimenes tiek atbalstītas ar vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 300 vai 400 eiro apmērā un katrs jaundzimušais saņem īpašu dāvanu – Laimes mātes vērdiņu, kas ir Latvijas amatnieku kalta sudraba monēta. Olaines novada pašvaldība saka paldies uzņēmumam "Olainfarm" par rasto iespēju sarūpēt pirmo pūriņu mazajiem olainiešiem," pauž Olaines novada domes priekšsēdētāja pirmā vietniece Līga Gulbe.

"Drīz būs pieci gadi kopš dzīvojam Olainē un ļoti novērtējam ģimenēm pieejamo atbalstu un arī ērto infrastruktūru. Priecājamies arī par jauno iniciatīvu un "Olainfarm" dāvāto pūriņu, jo tas ne tikai apliecina, ka Olainē esam gaidīti un novērtēti, bet tajā ir patiešām noderīgas lietas mazulītim, kas būs atspaids arī mūsu ģimenes budžetam," saka Anastasija un Aleksandrs Vilemsoni, kuru ģimenē jau aug meita un jūnija sākumā sagaidīts arī dēliņš Toms, kurš ir pirmais Olaines novadā reģistrētais jaundzimušais, kurš saņēmis AS "Olainfarm" sarūpēto pūriņu.

Kā ģimenēm draudzīgs uzņēmums AS "Olainfarm" atbalsta arī savus darbiniekus – jaundzimušo bērnu vecākus. Līdz ar bērna piedzimšanas pabalstu 250 eiro apmērā uzņēmuma darbinieki arī saņems pūriņu mazulim. AS "Olainfarm" labumu grozā darbiniekiem ir arī dažādi citi bonusi ģimenēm ar bērniem, piemēram, papildu brīvdienas un pabalsti arī bērnu dzīvē nozīmīgos notikumos. AS "Olainfarm" visiem saviem darbiniekiem nodrošina profesionālās izaugsmes iespējas, pievilcīgu labumu grozu, labus darba apstākļus, saliedēšanās pasākumus, interesantu darbu uzņēmumā ar ievērojamiem attīstības plāniem. Aktuālās vakances AS "Olainfarm" pieejamas mājaslapā sadaļā "Karjera".

AS "AB City" meitas uzņēmums AS "Olainfarm" ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 50 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmums ražo kvalitatīvus, drošus un efektīvus produktus Latvijai un visai pasaulei. Kopumā "Olainfarm" ražotā produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 valstīm. Uzņēmumā ikdienas darbu veic aptuveni 840 darbinieki, nodrošinot nepārtrauktu produktu ražošanas procesu 24/7 režīmā. AS "Olainfarm" 2023.gadā atkārtoti ieguvis Zelta kategoriju Ilgtspējas indeksā un ir novērtēts kā Ģimenei draudzīgs uzņēmums.