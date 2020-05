Otrās paaudzes iPhone SE apskats: Home pogas atgriešanās un visas flagmaņu modeļu priekšrocības

Pirms pāris mēnešiem tehnoloģiju gigants Apple prezentēja savu jauno iPhone SE modeli, kura iznākšanu ar nepacietību gaida lietotāji. Šis viedtālrunis ir īpašs ne tikai ar savu zemo cenu, bet arī ar tā augsti novērtēto dizainu. Turklāt tā tehniskie parametri ir salīdzināmi pat ar jaunāko iPhone 11 Pro.

Apskatā par jaunāko iPhone modeli, ko iespējams iegādāties par pieejamu cenu, aprakstīti tie tehnoloģiskie jauninājumi, kas izceļ jaunāko iPhone modeli citu iPhone modeļu vidū.

Home pogas atgriešanās

Šogad īpašā laidiena iPhone SE modelis apvieno lietotājiem vissvarīgākās īpašības – visjaudīgāko procesoru, kāds vien pieejams tirgū, mazāko ekrāna izmēru (kas atsevišķiem lietotājiem ir īpaši ērts risinājums) un pievilcīgu cenu.

Jaunā iPhone SE Retina HD displejs ir tikai 4,7 collas pa diagonāli, un viedtālrunis sver tikai 148 gramus. Pie šāda risinājuma – piedāvāt tirgū tālruni ar mazāku, nevis lielāku ekrānu, izstrādātāji nonāca, ieklausoties lietotāju vajadzībās.

Šī modeļa dizainā Apple ir centies izmantot iepriekš pārbaudītus un lietotājiem draudzīgus risinājumus, tāpēc tika atgriezta Home sākumpoga ar iebūvētu pirkstu nospiedumu sensoru jeb Touch ID funkciju.

Saskaņā ar klientu aptaujas datiem, lietotāji visbiežāk izmanto tikai vienu no biometriskajiem aizsardzības risinājumiem, tāpēc šajā modelī tika izvēlēta visērtākā funkcija.

Salīdzinot atsevišķus modeļus savā starpā, modeļi iPhone SE un iPhone 8 ir līdzīgi tikai to dizainā. Ja salīdzina šo modeļu ātrumu, kas nosaka tālruņa ātru un nevainojamu darbību, un veiktspēju, tad jaunais iPhone SE ir par 40% ātrāks, nekā tā līdzinieks iPhone 8. Grafikas apstrādas procesors (GPU) ir divreiz ātrāks un tieši atbildīgs par attēla augsto kvalitāti ekrānā.

Citus šī tehnoloģiju giganta radītos viedtālruņus, ar otrās paaudzes SE, ir iespējams salīdzināt kompānijas Apple interneta vietnē: https://www.apple.com/lv/iphone-se/why-upgrade/.

iPhone Pro tehnoloģijas un solis nākotnē

Kompaktais dizains nav vienīgā šī viedtālruņa unikālā īpašība. iPhone SE modelim ir tāds pats A13 Bionic procesors kā iPhone 11 modelim. Tirgū šis procesors ir labi pazīstams ne tikai ar tā augsti attīstīto mašīnmācīšanās tehnoloģiju, bet arī ar tā procesora (CPU) un grafikas apstrādes procesora (GPU) jaudu.

Videokartes jauda nosaka spēju atskaņot video spēles, un šajā aspektā tas ir līdzvērtīgs jaunākajam iPhone 11 Pro modelim, ļaujot ierīcei izmantot paplašinātās realitātes funkciju. Tas ir aprīkots ar īpašu True Tone tehnoloģiju, kas regulē baltās krāsas līdzsvaru ekrānā, panākot, ka attēli izskatās ļoti dabiski.

Saprotams, ka procesora jauda nav taustāma un viegli ieraugāma lieta, tomēr lietotājs pamanīs šīs priekšrocības, fotografējot vai veidojot video saturu. Jaunajam modelim ir plašs 12 megapikseļu izšķirtspējas sensors, portreta režīms Portrait Mode un jaunas paaudzes Smart HDR fotouzņemšanas iespējas. Tajā pašā laikā 4K izšķirtspējas ekrāns, optiskais attēla stabilizators un paplašinātais dinamiskais diapazons sniegs labākus rezultātus foto un video uzņemšanai un apstrādei.

Šis modelis, līdzīgi kā citi iPhone modeļi, īpašu uzmanību pievērš drošībai – tam ir integrēta datu aizsardzības tehnoloģija, kas nodrošina pilnīgu personīgās informācijas vadīšanu un kontroli. Turklāt, iPhone SE modelis atbalsta gan SIM, gan eSIM.

Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru video skatīšanās laiks pārsniedz pat 13 stundas. Tajā pašā laikā, ja akumulators ir tukšs vai tā uzlādes līmenis ir līdz pusei, izmantojot ātrās uzlādes adapteri, tālruni ir iespējams uzlādēt nieka 30 minūtēs.

Viedtālrunim iPhone SE tagad ir daudz kopīgu īpašību pat ar iPhone 11 Pro. Piemēram, bezvada uzlāde, jaunākas paaudzes Smart HDR un portreta režīms (Portrait Mode) labāku fotogrāfiju uzņemšanai, kā arī īsceļš uz QuickTake video funkciju.

Modelis ir aprīkots ar iOS 13 operētājsistēmu, kas atļauj lietot Dark Mode jeb tumšo režīmu. Kā jau visās jaunākajās iekārtās, tam ir atjauninātas fotogrāfiju apskates un kartes funkcijas.

Turklāt, ražotājs ir nodrošinājis, ka turpmākie atjauninājumi un tehnoloģiskās inovācijas turpinās funkcionēt labā kvalitātē šajā nesen izlaistajā iekārtā. Tāpēc iekārta jau ir aprīkota ar Wi-Fi 6 un Bluetooth 5 komunikācijas tehnoloģijām, kas gan Latvijā vēl nav pieejamas.

Krāsas: melns, balts un sarkans

Jaunās paaudzes iPhone SE ir pieejams trīs krāsās – melnā, baltā un sarkanā (Product Red). Daļa no ienākumiem, kas gūti no iPhone SE Product Red modeļa pārdošanas, tiks ziedoti fondam the Global Fund, kas šobrīd iegulda līdzekļus cīņai pret koronavīrusa izplatību pasaulē.

Jāpiebilst, ka iPhone tālruņu sarkanā krāsa jau daudzus gadus ir sadarbības simbols ar bezpeļņas organizāciju Red, kas būtiski ietekmē cīņu ar HIV/AIDS Āfrikā.

Jaunais iPhone SE tagad ir pieejams Latvijā.