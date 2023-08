Pakrojas muižas apmeklētājus fascinē rekordliels puķu dārzs 2300 kvadrātmetru platībā

Vai zinājāt, ka vasarā pie mums kaimiņos Lietuvā var ieraudzīt nevis vienu, bet divas dažādas jūras, kas nomierina un iedvesmo atpūsties no ikdienas? Pirmā ir Baltijas jūra, bet otrā viļņojas Pakrojas muižā, vien 2 stundu braucienā no Rīgas un 60 km attālumā no Bauskas, un ir radīta no krāšņākajiem ziediem, to kombinācijām un aromātiem. Šo sajūtu vislabāk sniedz Vasaras ziedu festivāla centrālais rekordliels puķu dārzs, kas sasniedz pat 2300 kvadrātmetrus!

Vasaras ziedu jūrā – krāsu harmonija un Lietuvas lavanda

Ziemeļeiropas lielākā ziedu festivāla unikalitāte ir grūti saskaitāmais ziedu šķirņu skaits un elpu aizraujošie 2300 puķu dārza kvadrātmetri, kurā var ienākt. Tā iekšpusē visapkārt ir balti, zilgani, sārti un pat melni ziedi, kā arī par Lietuvas lavandu sauktās salvijas milzu lauki. Blakus tiem zied arī sarkanās asteres, melnās rudzupuķes, mežģīņu ziedi (orlaya), lielās cerintes, kosmejas, "meksikāņu zvaniņi" (ruellia) un daudzi citi ziedi, radot harmoniju, kas attēlo bezgalīgās jūras krāsas un viļņus. "Izvēloties stādus, pievērsām uzmanību arī tam, lai augi ziedēšanas laikā viens otru nomainītu un izskatītos skaisti arī tad, kad ziedi būs noziedējuši un sēklas nogatavojušās, lai to sēklu kastes būtu interesantākas," stāsta festivāla veidotāja Kristīna Ivaņčenko. "Šāds okeāns, kas nepārtraukti papildinās un mainās, ir skaists ne tikai vasarā, bet priecē ar ziedošajiem "viļņiem" līdz pat rudens salnām," viņa piebilst. Muižas teritorijā ziedi pārsteidz ne tikai šajos viļņos, tie zied arī milzīgajās skulptūrās, kuras tapušas, iedvesmojoties no V.Šekspīra lugas "Sapnis vasaras naktī", kā arī uz ēkām un pat gaisā. Kopumā šajā vasaras festivālā var apskatīt un apbrīnot vairāk nekā 200 dažādu ziedu veidu, kuri jūs priecēs līdz pat rudens otrajai pusei.

Kļūsti par kuģa kapteini ziedu jūrā

Vasaras ziedu festivāls katru gadu sagādā jaunus pārsteigumus. Viens no jubilejas festivāla jaunumiem ir kuģi, kas kursē plašajā ziedu okeānā! Starp ziedu viļņiem šūpojas īsti kuģi no vasaras puķēm, tajos var iekāpt, nofotografēties uz muižas un ziedu jūras fona vai vienkārši nesteidzīgi apbrīnot skaistus ziedu laukus no augšas. Un kāda jūra bez zivīm? Tajos pašos ziedu viļņos līdzās kuģiem peld arī zivis, brīžiem iznirstot, brīžiem paslēpjoties ziedu pārpilnībā.

Unikāli atklājumi un aktivitātes jebkuros laikapstākļos

Neraugoties uz dabas untumiem, vasaras festivālā Pakrojas muižā ik dienu ir daudz aktivitāšu, kas nav atkarīgi no mainīgajiem laikapstākļiem. Ziedu, mākslas un mīlas festivāls katru dienu aicina savus apmeklētājus - gan mazus, gan lielus, būt ne tikai vērotājiem, bet arī dalībniekiem teātra un cirka programmā visas dienas garumā. Šeit jūs varat kļūt par aktieri izrādē vai mācīties no profesionāliem cirka māksliniekiem, piemēram, kā staigāt pa virvi.

Kad laiks ir sliktāks un gribas pabūt zem jumta, Lietuvas lielākajā muižas kompleksa atjaunotās izklaides un izglītības telpas aicina piedzīvot dienas programmas otro daļu: šeit var apmeklēt senās tehnikas un automašīnu ekspozīciju, retro spēļu automātu zāli, amatnieku darbnīcas ar interesantām nodarbēm – keramikas veidošanu, vilnas filcēšanu vai smaržu ražošanu. Muižā atradīsiet arī kostīmu zāli, ar dīvainību kolekciju slaveno Panoptiku un pat vergu laikmeta Sodu pagrabu, kur ir tādi eksponāti, kā giljotīna un pat elektriskais krēsls. Lai piedzīvojumi būtu garšīgāki, katru dienu strādā muižas restorāni, vēsturiskā spirta rūpnīca un alus darītava.

Katru dienu līdz pirmajām salnām

Pakrojas muižas vasaras ziedu festivāla unikālais okeāns pārsteigs un ļaus jautri un interesanti pavadīt veselu dienu kopā ar visu ģimeni, atklājot ziedu paradīzi, kurai Eiropā nav līdzinieka. "Ziedu, mākslas un mīlas festivāls" notiek katru dienu līdz pirmajām rudens salnām.

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas "Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021., 2022." titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismas festivāli, kā arī tiek piedāvāta plaša izklaides programma visai ģimenei.

Plašāka informācija un biļetes: www.pakrojasmuiza.lv