Pamanāms un noderīgs pavadonis ikdienā. Jaunā ‘Huawei Watch’ apskats

Vasaras sākums, kad arvien biežāk dodamies pastaigās, ar nepacietību gaidām pludmales sezonas atklāšanu un kopumā esam daudz aktīvāki, iespējams, ir īstais laiks, lai apsvērtu jauna viedpulksteņa iegādi. Un nopietns pretendents uz tava ikdienas un sportisko aktivitāšu pavadoņa godu ir jaunais “Huawei Watch GT 3 Pro”, kas maija izskaņā svaigi nonācis veikalu plauktos.

Pirmā reakcija, no kastītes izņemot jaunā modeļa "Huawei Watch GT 3 Pro", bija pārsteigums. Baltais keramikas sieviešu modelis ar zelta krāsas rāmja ieskauto ciparnīcu izceļas, un ar to ir jārēķinās – cilvēki šo pulksteni pamanīs, skatieni biežāk pievērsīsies jūsu rokas locītavai un saņemsiet arī jautājumus. Ar papildu posmiņiem regulējamā keramikas siksniņa ērti pieguļ locītavai, un, lai gan pulkstenis ir vizuāli pamanāms, valkājot tas netraucē.

Tāpat no 20. maija tirdzniecībā Latvijā pieejami trīs citi "Huawei Watch GT 3 Pro" modeļi – vēl viens sievišķīgs modelis ar keramikas korpusu un baltu ādas siksniņu un divi universāla dizaina modeļi dažādiem lietošanas paradumiem ar titāna korpusu un pelēku ādas siksniņu.

Foto: Publicitātes foto

Izturīgs un uzmanīgs

Būtiska uzticama ikdienas pavadoņa īpašība ir izturība, un ar to jaunais "Huawei" pulkstenis var lepoties. Tam ir safīra stikla virsma, kas ir viens no izturīgākajiem materiāliem pasaulē, un par to pārliecinājos arī pulksteņa testa laikā – ar maniem pulksteņa valkāšanas paradumiem šis modelis tika cauri bez skrāpējumiem. Arī šim modelim saglabāts īpaši ērtais navigācijas slēdzis – grozāma poga, kas viegli ļauj ciparnīcā izvēlēties vajadzīgās funkcijas.

Protams, visvairāk mani interesēja, kā tad elegantais pavadonis vērtē manas fiziskās aktivitātes. Tādām aizmāršām kā man lieliski noder automātiskā treniņa uzsākšanas funkcija, kad pulkstenis pats saprot, ka esi devies pastaigā un sparīgu soļošanu ikdienas gaitās vari pārvērst treniņā. Tas, starp citu, drusku var nomierināt tos, kuriem šķiet, ka ikdienā viņi par maz kustas, – tieši viedpulksteņi vislabāk apliecina, ka arī nemanot mēs dienas laikā nostaigājam gana daudz. Lieliska un noderīga funkcija ir treniņa maršruta ieraksts, jo, viesojoties citā pilsētā, pastaigas-treniņa dati pēc tam ļauj ne tikai novērtēt savu fizisko formu, bet arī atsaukt atmiņā pastaigā apskatītos punktus vai saglabāt maršrutu, lai tajā padalītos ar draugiem. Maršruta ieraksts noderēs arī, ja skrējiena vai pastaigas laikā gadīsies apmaldīties, – tad vienkārši var aktivizēt atpakaļ maršrutu un reāllaika balss norādes.

Pusotru nedēļu pulkstenis mani pavadīja komandējumā uz Ventspili, piedalījās divos flamenko deju treniņos un devās vairākās neplānotās garās pastaigās. Ja pirms tam man nebija ne jausmas, cik intensīva patiesībā ir flamenko deja, ko esmu sākusi apgūt salīdzinoši nesen, tad tagad zinu, ka vienā stundu ilgā nodarbībā tiek patērētas vidēji 450 kalorijas. Vai tas cilvēkam ar vidējā latvieša temperamentu un ritma izjūtu palīdz vieglāk apgūt karstasinīgo spāņu deju? Nē! Bet tā noteikti ir papildu motivācija doties uz nākamo treniņu.

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc man pašai ļoti patīk valkāt viedierīces, ir miega kvalitātes mērījumi. Tos reizi nedēļā izpētu ar lielu interesi, pavērojot, kā mainās dziļā miega fāžu ilgums un citi rādītāji atkarībā no dienas gaitām, izdzertās kafijas daudzuma, laika, ko pirms miega pavadu pie ekrāna, un citiem mūsu ieradumiem, kas nemanot var sasummēties un novest pie tā, ka pamostamies neizgulējušies un īgni. Tāpat savus secinājumus liek izdarīt stresa mērījumi – nepārkāpjot normas robežas, darbadienās tie tomēr ir augstāki nekā brīvdienās.

Foto: Publicitātes foto

Noderīgi jauninājumi un skats nākotnē

Vienu no jaunievedumiem, ko piedāvā "Watch GT 3 Pro", spītīgās Latvijas vasaras dēļ neizdevās vēl izmēģināt – ar to droši var doties arī sālsūdenī, kas patiks visiem jūras mīļotājiem.

Tāpat tam ir augstāka ūdens izturība – tas var izturēt imitētu 50 metru statisku ūdens spiedienu normālā temperatūrā 10 minūtes, kas ir nākamais līmenis viedpulksteņu ūdens drošībā un ļauj brīvi nirt līdz pat 30 metru dziļumā. Pulkstenis ir aprīkots ar jaunu dziļuma mērīšanas sensoru un jaunu treniņu režīmu – brīvā niršana, kas ļauj izpētīt brīnumaino zemūdens pasauli un nodrošina dažādas noderīgas funkcijas.

Starp citu, labas ziņas ir ne tikai niršanas, bet arī golfa entuziastiem – pulkstenim būs arī jauns golfa režīms, kas balstīts uz iepriekšējās paaudzes vingrinājumu režīmu, bet papildināts ar jaunām funkcijām.

Ja raugāmies nākotnē, tad "Huawei" ieintriģē ar elektrokardiogrammas mērīšanas lietotni, kas gan pagaidām vēl Latvijā nav pieejama. Nākotnē tā viegli un ērti ļaus sekot līdzi vispārējai sirds veselībai un bažu gadījumā laicīgi veikt medicīniskos izmeklējumus.

Foto: Publicitātes foto

Spēks ir detaļās un pārbaudītās vērtībās

Šis pulkstenis valkātāju lutinās ar šķietami nebūtiskām, bet patīkamām detaļām, piemēram, vairākas ciparnīcas mainās, pielāgojoties diennakts laikam, bet baltajos, sievišķīgajos modeļos var izvēlēties pat ciparnīcu, uz kuras dienas laikā uzplaukst rozes.

Tāpat, protams, "Huawei Health" aplikācijas "Healthy Living" ieradumu maiņas ceļvedī var izvēlēties, lai pulkstenis atgādina par to, ko ikdienā nereti aizmirstam, – doties laikā pie miera, dziļi ieelpot un izelpot, piecelties un izkustēties, nostaigāt plānoto soļu skaitu, padzerties ūdeni vai pasmaidīt. Jā, arī pasmaidīt.

Precīza pulsa mērīšana, automātiska SpO2 (asins piesātinājums ar skābekli) uzraudzība, ādas temperatūras mērīšana, kas varētu būt noderīga, ja piepildīsies prognozes par īpaši karstu vasaru, vairāk nekā 100 dažādu treniņu režīmu – lielisks atbalsts skriešanas entuziastiem un arī tiem, kuru šīs vasaras mērķos ir sākt vai atsākt skriešanas treniņus –, ilgs akumulatora darbības laiks, iespēja atbildēt uz telefona zvaniem vai izlasīt steidzamus ziņojumus – šīs un citas funkcijas, kas jau pārbaudītas iepriekšējos "Huawei Watch" modeļos, līdz ar jauninājumiem un svaigo dizainu padara "Huawei Watch GT 3 Pro" par labu vasaras piedzīvojumu kompanjonu, vai ne?