Par sidriņiem, inovācijām un pasaules mainīšanu

Ar Latvijā iecienītā Tālavas sidra ražotāju Arni Sprudzānu tikšanās norunāta 18.novembrī - Latvijas valsts svētku dienā. Kaut Tālavas sidrs ir viens no vadošajiem Latvijas sidra ražotājiem, pretstatā gaidītajam, uz tikšanos ierodas nevis stīvs un atturīgs džentlmenis, bet enerģisks un ikdienišķi tērpts jauns cilvēks. Tā vien gribas sacīt - “savs čalis”. Mazliet aizelsies, Arnis atvainojas par ierašanos pēdējā brīdī – arī brīvdienā darbu netrūkst un šogad svētki esot īpašs notikums, tieši šodien steidzis nogādāt klientiem tikko radītus un tirgum inovatīvus sidra dzērienus.

Tu saki – "inovatīvi sidra dzērieni". Kas īsti ir sidrs un kas tajā unikāls?

Arnis iesmejas: "Sidrs ir neparasts dzēriens. Tas ir unikāls savā daudzveidībā un inovāciju iespējās. Vienlaikus tas ir, iespējams, viens no senākajiem dzērieniem. Vai zini, ka ķeltu ciltis sidru darīja jau pirms 5000 gadiem? Un laika gaitā inovācijas to palīdzējušas saglabāt aktuālu - sākumā Romas impērijas laika lauksaimniecības tehnoloģijas, bet vēlāk slaveno Normandijas un britu sidra pamatā liktās ābolu šķirnes, kas nākušas no mūsu puses vikingu iekarojumu laikā.

Savā ziņā es sidrā redzu ābolu vīnu gluži kā 17.gadsimta britu aristokrāti – tādu mūžam jaunu, bet dižciltīgu dzērienu..."

Dižciltīgs? Mēdz teikt, ka vīns ir dižciltīgs. Bet kas ābolā var būt tāds īpašs?

Arņa acīs atmirdz viltīga dzirkstelīte:

"Tu mani provocē, vai ne? Līdzīgi vīnam, arī sidriem piemīt gan ābolu šķirnei, gan izcelsmes vietai raksturīgas aromāta un garšas nianses. Līdz ar vīna kultūras ienākšanu Latvijā, arī mūsu patērētāji nu jau iemācījušies atpazīt dažādas vīnam izmantotās vīnogu šķirnes, katram patiks kāda cita. Visiem zināma arī franču vīndaru spēja stundām runāt par viņu vīna dārzu unikalitāti noteicošajiem vides faktoriem – vīnogulāju augšanas apstākļiem, augsnes specifiku, kas ietekmē vīna garšu un kvalitāti – visu, kas slēpjas zem jēdziena terroir... Bet kādēļ gan papriekšu neizaicināt mūsu pašu iekšējo snobu – uz brīdi nolikt malā stereotipus par vīna unikalitāti?

Paskaties uz ābolu savā priekšā... Vai zini, ka pretstatā tikai aptuveni 10 000 vīnogu šķirņu pasaulē ir teju 60 000 ābolu šķirņu? Ābols un vīnoga – abas ir cilvēka gadu tūkstošiem izkoptas kultūras, abas ir pielāgotas noteiktiem augšanas apstākļiem, abas sevī nes augsnes un klimata radīto garšas unikalitāti. Vajadzīgs tikai prasmīgs un mazliet traks meistars, kas spētu to atklāt un atraisīt.

Cik ļoti francūži, spāņi un briti lepojas ar savām sidra tradīcijām! Šie sidri savā starpā ir tikpat maz līdzīgi kā tipisks franču un tipisks jaunās pasaules vīns. Piemēram, sidrs no Anglijas rietumos vāktiem āboliem būs pilnīgs, augsnes aromāta piesātināts – savā garšas profilā tuvāks sarkanvīna cienītāju iemīļotajam, bet Anglijas austrumu un dienvidu reģionos top vieglāks, dabīgi dzirkstošs un viegli "kraukšķīgs" sidrs – gluži vai sausa baltvīna analogs. Pat tā sauktajam ledus vīnam ābolu pasaulē ir savs analogs – ledus sidrs, kura radīšanas procesā sula ir piedzīvojusi sasaldēšanu, un tas lieliski apvieno daudziem tīkamo saldumu ar atsvaidzinošām skābenuma notiņām."

Vīns savukārt ir arī daļa no kulinārās kultūras – gana dzirdēts par tā saderību ar ēdieniem.

"Tiesa, bet vienlaikus tas atkal ir izaicinājums pārvērtēt mūsu zināšanas par sidru. Sidrs jau sen ir profesionāļu vidū iecienīts gan kā piedeva maltīšu gatavošanai, gan kā dzēriens pie tām. Jau iepriekš minēju sidram raksturīgo garšas daudzveidību, tā ļauj piemeklēt perfekti piemērotu sidru teju katram ēdienam – kaut vai indiešu karijam. Pilnīgi rudens ābolu sidri būs ideāli ar siltiem ēdieniem, gaļu vai krēmīgu pastu. Vasarā dzirkstošs pussalds sidrs būs universāla piedeva visam - no salātiem līdz desertam.

Ja visi ir dzirdējuši par franču someljē jeb vīnziņiem, ko uzskatām par atzītiem ekspertiem garšas pasaulē, mēs maz zinām par pomeljē. Francijā ir liels gods būt akreditētam sidra ekspertam – pomeljē, kura amata nosaukums cēlies no franču valodas ābola nosaukuma."

Tomēr par vīnu pircējs gatavs maksāt gana augstu cenu, bet sidriņu atradīsi kādā nomaļā plauktā vai līdzās alum vai krāsainiem, ne pārlieku dabīgas garšas kokteilīšiem...

"Tā mums, īsta sidra darītājiem, ir mūžsenā sāpe. Te vietā piebilst, kas noteikti nav sidrs... Īsts sidrs ir darināts no āboliem vai tā "pusbrālis" – perijs – no bumbieriem. Bet nav "kivi sidra" vai "melleņu sidra". Tās ir sidram piedotās garšas variācijas, ko var radīt dažādi. Vairums lielo rūpniecisko ražotāju savus sidrus ražo no ābolu sulas koncentrāta, to atšķaidot ar ūdeni, raudzējot un mākslīgi karbonizējot. Ja vēl pievieno kādu ne vienmēr dabīgu aromatizatoru, beigās iegūst tādu burbuļojošu ābolu sulas "ķīselīti", ko nosaucam par "sidriņu". Ja pat sidra lielvalstis kā Lielbritānija pieļauj sidrā ābolu sulas saturu tik zemu kā 35%, tas par šo dzērienu rada, maigi izsakoties, sagrozītu priekšstatu. Tas viennozīmīgi nav mūsu ceļš. Tālavā mums viss balstīts uz "trim vaļiem".

Pirmkārt, mēs turamies pie klasiskās sidra ražošanas tehnoloģijas. Ja mēs esam daļa no sidra pasaules, ar savu piederību tai mēs lepojamies. Tāpēc Tālavas sidrs top tikai no Latvijas āboliem, sulu mēs iegūstam ar tradicionālām presēm. Pretstatā daudzu lielražotāju zīmoliem mūsu sidrs allaž būs dabiski fermentēta 100% ābolu sula bez kādiem mākslīgiem aromatizatoriem, neatšķaidīta ar ūdeni.

Otrkārt, mēs nebaidāmies eksperimentēt un radīt. Klasiskā tehnoloģija nav ierobežojums, bet iespēja mainīt mums zināmo pasauli. Šodienas sidra tradīcija jau ir tas, kas pirms simtiem gadu bija inovācija, izaicinājums. Arī šodien pasaule nestāv uz vietas – mēs gribam mainīt stereotipus. Piemēram, kas teicis, ka eksotisks aromāts ir iespējams tikai lielražotāju rūpnīcā ar aromatizatora pievienošanu. Mēs varam pierādīt pretējo – mēs sidram eksotisku garšu panākam, pievienojot dabīgas sulas un ekstraktus. Tas nav lētākais un vienkāršākais ceļš, bet mēs savam pircējam gribam šo atšķirību uzskatāmi parādīt. Taču to nevar aprakstīt vārdiem - nepamēģinājis neuzzināsi.

Visbeidzot, mums nekad nav kompromisu attiecībā uz kvalitāti - paši rūpīgi atlasām Latvijā augušus ābolus, nemitīgi pilnveidojam ražošanas procesus un ieviešam jaunākās tehnoloģijas kvalitātes uzlabošanai. Tikko esam ieguldījuši vairāk kā 100 tūkstošus eiro jaunās tehnoloģijās, un tieši šodien daži ar tām radītie produkti nonāca plauktā."

Par kādām tehnoloģijām ir runa?

Arnis ar lepnumu uz galda izkārto krāšņas, moderna dizaina skārdenes: "Ir pāris lietas, kurās jau ne pirmoreiz esam sava veida celmlauži. Pirmkārt, mēs varam lepoties, ka es esam pirmie no specializētajiem sidra ražotājiem Latvijā – tas ir, ne lielrūpniekiem, kas tirgū laiduši produktu modernā un ērtā skārdeņu iepakojumā. Otrkārt, ieviešot mūsu ražotnē pasterizēšanas tehnoloģiju, esam retie starp nelielajiem, neatkarīgajiem ražotājiem, kas var nodrošināt mūsu produktiem ilgu glabāšanas termiņu un noturīgu kvalitāti bez konservantiem – tas ir tas, ko parasti sauc par dabīgu vai dzīvu sidru."

Jaunās skārdenes izskatās efektīgas, bet vai tomēr pudeles nav labākas?

"Noteikti skārdenes ir mūsdienīgam patērētājam draudzīgāks risinājums.

Skārdenes nodrošina labāku kvalitātes un garšas saglabāšanu. Pretstatā pudelei, skārdenē iepildīto dzērienu neietekmē gaisma vai skābeklis. Skārdeņu aizdare ir ciešāka par pudeles korķi, bet pildīšanas laikā alumīnija skārdene ir pilnīgi slēgta, tādējādi liedzot skābekļa piekļuvi dzērienam līdz pat atvēršanas brīdim. Mums ir dabisks produkts bez konservantiem - saglabāt tā garšu un aromātu nemainīgu skārdene palīdzēs pat labāk.

Skārdenes ir arī videi draudzīgākas par pudelēm. Pirmkārt, tās ir vieglākas par pudelēm – to transportēšana ir saistīta ar mazāku degvielas patēriņu un izmešu daudzumu. Var izklausīties mazliet stereotipiski, bet katrs sīkums ir būtisks. Pat ikdienā, braucot ar motociklu, nevilšus jūtu gandarījumu, ka mana izmešu pēda pasaulē nav tik liela kā auto gadījumā. Otrkārt, skārdenēm raksturīgs augstāks otrreizējās pārstrādes īpatsvars. No 2022. gada februāra Latvijā sāk darboties depozīta sistēma, kas nodrošinās izmantotā iepakojuma savākšanu, un Tālava ir tās biedrs. Mēs gribam būt godīgi pret saviem pircējiem – augstākas pārstrādes un energoresursu izmaksas šobrīd sadārdzina produkciju, bet vairums ražotāju šo sadārdzinājumu pārliek uz pircēja pleciem. Mēs nevēlamies tā darīt. Lēmums investēt jaunā līnijā nelielam ražotājam, kā mums, nenāk viegli – bet tas ir atbildīgs lēmums un godīgs pret pircēju. Ir vienkārši sadārdzinājumu pārlikt uz cita pleciem, bet mēs izvēlējāmies ieguldīt šodien, lai ilgākā termiņā ieguvēji būtu visi.

Visbeidzot, skārdenes ir ērtākas mūsdienu patērētājiem. Tās ir teju par trešdaļu vieglākas. Tas ir ne vien ērti līdzņemšanai uz kādu ballīti, bet arī, piemēram, ērtāk uzglabāšanai mājas ledusskapī, atkal patērējot mazāk enerģijas dzesēšanai.

Jā, es saprotu, ka daudzi pircēji par to nedomā šodien. Tas nenozīmē, ka šis faktors būs tikpat mazsvarīgs rīt. Ja vajag kādu praktisku argumentu par labu skārdenēm te un tūlīt... Saki, ko tu visbiežāk aizmirsīsi mājās, ja uz ballīti paņemsi vīna pudeli? Skārdeņu atdarīšanai nav nepieciešams korķviļķis – it kā sīkums, bet šodien ērtība dominē patērētāja izvēlē."

Jā, iespējams, ka iepakojums nav galvenais - pircējam tomēr būtisks pats produkts.

"Pilnīgi piekrītu. Tā mūsu iespēja ir inovācija sidra jomā – mainīt priekšstatus par to ir mūsu izaicinājums un misija. Vai zini, kas slēpjas šajā skārdenēs? Teikšu vienkārši – pierādījums tam, ka inovācijas un tradīcijas var apvienot. Mēs esam pirmie, kas ne vien Latvijas tirgū, bet arī retie pasaules tirgū piedāvājam dažas eksotiskas sidra garšas, ko panākam tikai un vienīgi ar dabīgu sulu palīdzību.

Mūsu skārdenēs slēpjas neparasts stāsts, kam iedvesma radās tieši pandēmijas laikā. Latvijai ir raksturīga tāda nemiera un ziņkāres dziņa – nav brīnums, ka brīvdienās tiecamies izbaudīt eksotisku dienvidu saules, garšu un sajūtu salikumu. Daudziem tas šobrīd gājis secen. Mēs domājām, kā šo sajūtu gammu radīt tepat Latvijā, uzburt kādu ceļojuma un sajūtu stāstu. Tā dzima ideja – kā būtu, ja mēs, neupurējot neko no sava dabiskuma un kvalitātes, pamēģinātu vieglu eksotikas sajūtu ienest garšu līmenī. Skeptiķi jau sākumā sacīja, ka tas nav izdarāms citā ceļā kā rūpnieciskie aromāti. Tas savukārt neatbilst mūsu pārliecībai. Tomēr izaicinājums ir labākais motivators – ļoti gribējām pierādīt, ka mēs varam radīt fantastisku un pilnīgi dabīgu sidru. Tā tapa jaunie produkti ar marakuju un greipfrūtu - pasaulē pazīstamām, tropiskām garšām. Uzsvēršu, tieši ar šiem augļiem – proti, to sulu, nevis ar "augļa garšu" no kāda pievienota aromatizatora. Skārdenes šajā gadījumā ir ideāls iepakojuma materiāls, kas šo garšu palīdz saglabāt. Domāju, ka tieši Tālavas dumpinieku gars bija tas, kas lika pieņemt izaicinājumu, investēt inovācijā un radīt ko neparastu.

Šis sidrs ir kas vēl nebijis tirgū, pie tam mūsu jaunais iepakojuma dizains arī ir daļa no uzdrīkstēšanās būt citādiem. Kurš ir apgalvojis, ka sidra stāstam ir jānāk tikai no vectēva mazliet sūnām apaugušā dārza? Jau teicu, ka sidrs ir gan dažādu kultūru ietekmēts, gan mūžam jauns. Tāds ir arī mūsu pircējs – mūsdienīgs, jauns cilvēks, kas atvērts dažādām izjūtām, pasaules iepazīšanai, pie tam vairums jauno cilvēku ir pilsētnieki – dzīvo, studē un strādā urbānajā vidē. Mēs dizaina valodā nodevām eksotiskos ceļojumos gūtās dienvidu pilsētu sajūtas, radot krāšņu un mūsdienīgu produktu. Arī ar to aicinām paplašināt sidra kategorijas robežas – ienest jaunas vēsmas, neupurējot kvalitāti. Uzdrīkstēšanās ir tas, kas mums palīdz pārvarēt laiku, radīt jaunas tradīcijas un jaunus produktus tik senā nozarē. Pie tam, aromātisks un dabīgs sidrs jau nav vienīgais mūsu šodienas jaunums."

Tu intriģē – kādu inovāciju esi azotē noslēpis?

"Katra inovācija ir mazliet izaicinājums. Mūsu komandai jau sen ir tāds iekšējs rituāls – uzdot jautājumu "ka būtu, ja mēs pamēģinātu..." Šis ir ļoti labs jautājums, jo atbildes parasti maina ierasto pasaules lietu kārtību.

Piemēram, kas teicis, ka sidrs jādzer auksts un vasarā, bet tikai ziemā tev ir brīdis sildīt karstvīnu? Ne velti es piesaucu vikingus – Ziemeļvalstīs ar senām sidra baudīšanas tradīcijām bieži sidrs tiek sildīts ar garšvielām, līdzīgi karstvīnam. Mums sidra tradīcijas ir būtiskas, un paši sevi redzam ne tik vien Latvijas, bet arī plašākā Ziemeļvalstu sidra tradīciju kopēju lokā. Tas radīja ideju par siltu dzērienu ne vien ziemas vakaram, bet arī drēgnākai vasaras novakarei...

Turpinot domu - kas teicis, ka karstvīns ziemā ir tāds garšvielu pārņemts, salds šķidrums? Kas teicis, ka garšu māksla dzērienu pasaulē ir atrodama tikai kādā Ņūorleānas vai vismaz Rīgas iecienītā bārā? Tas bija vēl kāds izaicinājums, kam atbildi palīdzēja rast Latvijā labi zināmi bārmeņi – mēģināt lielpilsētas kokteiļu skatuves izsmalcināto garšu uzbūvēt uz sidra bāzes. Un tas ir izdevies – šodien mēs tirgū varam piedāvāt vairākus daudzšķautņainus, netradicionālus dzērienus – Tālavas karsto dzērienu sēriju. Tas sausam, klasiskam ziemeļu stila sidram pievieno bāru pasaules radošumu – mazliet ābolu destilāta, aromātiskas dzērveņu un cidoniju sulas, īpašu garšvielu kombinācijas. Papildus tam parosījāmies sev jaunā lauciņā – radījām arī bezalkoholisko šī dzēriena versiju.

Rezultāts pārsteidza pašus – tapa kas tirgū nebijis. Karstais sidra dzēriens ar izsmalcinātu, dabīgu un niansētu garšu, kur saglabāta klasiskā darīšanas metode, bet garšas inovācija panākta ar vietējo izejvielu izmantošanu. Ja šim komplektam pievienojam svētku sajūtas pilnu, modernu un drosmīgu dizainu – tā ir mūsdienīga pircēja izvēle. Produkts tikko nonācis Latvijas lielāko veikalu ķēžu plauktos, savukārt Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā vienmēr ir pirmā vieta, kur visi mūsu jaunie produkti pieejami pilnā klāstā. Redzam, ka jau šobrīd pieprasījums pārspēj cerības, jo uzņēmumi ļoti bieži to izvēlas kā Ziemassvētku dāvanu saviem darbiniekiem un klientiem. Drosme inovēt, būt citādiem un nebaidīties iet pāri tradicionālajām kategorijas robežām atmaksājas. Protams, tas notiek, ja varam radīt produktu, kur pircējs sajūt, ka ieguvums pārsniedz tā cenu. Allaž ir zināms risks inovācijas jomā, bet mēs esam pārliecināti par savu kvalitāti un spēju radīt mūsdienīgu sidru."

Vai tu teiktu, ka tādejādi esi sidra meistars?

Arnis viegli pasmaida: "Droši vien esmu tikai ceļā uz to, iespējams, tikai ceļa sākumā. Mēs gribam mainīt mazliet nepilnīgo priekšstatu par sidru, atklāt daudzās jaunrades iespējas kategorijā – tas prasa laiku, neatlaidību un drosmi pasauli mainīt. Domāju, ka šobrīd mums Tālavā gan ideju, gan drosmes ir papilnam. Darba un izaicinājumu arīdzan netrūkst. Mums ir apņemšanās arvien piedāvāt ko jaunu un nebijušu mūsdienīgam patērētājam – varam solīt ne vienu vien jaunumu un pārsteigumu kā veikalos, tā mūsu tīmekļa vietnē (www.talava.lv)."