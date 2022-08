Paredzams riekstu lietus: balvas būs ikvienam

Rieksti un žāvēti augļi – lielisks veids, kā veselīgi našķoties. Tomēr riekstu piegādātāji, kas ievēro visaugstākos kvalitātes standartus, ir atklājuši, ka šķietami identisku riekstu, kuru tirgū ir pietiekami daudz, kvalitāte var būt pilnīgi atšķirīga un patērētāji var būt nepatīkami pārsteigti. Tomēr šodien notiek darbs pie šīs problēmas risināšanas, aicinot patērētājus būt modriem un mācīties atpazīt 100% kvalitāti. Izsludināts riekstu lietus – ikviens tiks apbalvots par uzmanību kvalitātei.

100 % kvalitātes garantija

"Esam pieraduši rūpīgi izvēlēties svaigus augļus un dārzeņus, taču, pērkot riekstus vai žāvētus augļus, daudzi pat neaizdomājas, ka arī to kvalitāte atšķiras. Mēs esam pieraduši spontāni izvēlēties šos našķus – iepatikās krāsa, iepakojums, zemā cena – pērkam, lai gan ir ļoti viegli vilties rūgtas garšas, nepatīkama aromāta vai maisījuma sastāva dēļ, piemēram, pārāk daudz rozīņu vai sliktas kvalitātes zemesrieksti. Tāpēc "Arimex" kā tirgus līderis, kas var garantēt 100% savas produkcijas kvalitāti, uzskata par savu pienākumu izglītot sabiedrību, aicinot apzināties un iemācīties atpazīt kvalitāti, kā arī saņemt par to atlīdzību," par tikko aizsāktās kampaņas ideju stāsta Gītis Celencevičs (Gytis Celencevičius), vadošā riekstu un žāvēto augļu piegādātāja Baltijas un Ziemeļvalstīs "Arimex" mārketinga vadītājs.

Patērētāji, kuri ir iegādājušies "Arimex" riekstus un kuriem ir šaubas par produkta kvalitāti, tiek aicināti informēt uzņēmuma kvalitātes speciālistus un par savu apzinīgo attieksmi saņemt dāvanā "Arimex" augstākās kvalitātes riekstu komplektu.

"Tirgū jau ir ierasta prakse apbalvot uzņēmumus par sasniegumiem – izvēlamies gada zīmolus, labākos produktus u. tml. Esam nolēmuši citu ceļu un tā vietā, lai apbalvotu sevi, mēs apbalvojam savus patērētājus, jo viņi ir tie, kas palīdz mums pilnveidoties ik uz soļa. Ja varat garantēt visaugstāko kvalitāti, viss ir skaidrs, pārredzams un vienkāršs – mums nav ko slēpt, un pat ja mēs kļūdāmies, mēs esam gatavi to labot. Mēs uzskatām, ka, šādi strādājot, varam paaugstināt latiņu mūsdienu riekstu un žāvētu augļu tirgū, kas piedāvā ļoti plašu klāstu," uzsver vadītājs.

Prioritāte – pārredzamība un atklātība





Dažkārt sabiedrībā valda uzskats, ka riekstu kvalitāte salīdzinājumā ar citiem pārtikas produktiem ir mazāk svarīga, taču uztura speciālisti aicina cilvēkus neļauties maldinājumam: "Rieksti mūsu uzturā ieņem īpašu vietu, jo nodrošina līdz pat 25% olbaltumvielu, kā arī taukus, dažādus mikroelementus, vitamīnus un antioksidantus. Tomēr, lai mūsu organisms gūtu labumu no šī dabas brīnuma, ļoti svarīgi izvēlēties kvalitatīvu produktu," saka dietoloģe Egle Kļukaite-Sidorova (Eglė Kliukaitė-Sidorova).

Ārste apgalvo, ka riekstu kvalitāti galvenokārt nosaka izejviela – kvalitatīvu riekstu uzaudzēšanai nepieciešamas gadu desmitiem ilgas un rūpīga audzētāja darba iestrādes. Tas nav redzams ar neapbruņotu aci, tāpēc to ir sarežģīti novērtēt.

"Kvalitatīvi rieksti nav lētākais variants, un uzticēties var tikai laika pārbaudi izturējušiem piegādātājiem, kuri ir izgājuši daudzas pārbaudes un ieguvuši starptautiskus kvalitātes sertifikātus. Pat ja salīdzinām šo produktu iepakojumu, ir milzīga atšķirība – izvēloties hermētiskā iepakojumā esošus produktus no uzticamiem ražotājiem, mēs varam būt droši, ka produkts tika pareizi uzglabāts, tika izmantoti īpaši risinājumi, lai saglabātu visas vērtīgās vielas riekstos, pasargājot tos no pelējuma un oksidēšanās. Pretējā gadījumā ar neapbruņotu aci ir grūti novērtēt produktu patieso stāvokli," Kļukaite-Sidorova.

"Arimex" darbojas tirgū jau 27 gadus un eksportē savu produkciju uz 11 pasaules valstīm – tās riekstus un žāvētos augļus šobrīd augstu vērtē un tiem uzticas Baltijas un Ziemeļvalstu patērētāji – skandināvi un islandieši. Rieksti nonāk pie patērētājiem no 32 valstīm, iziet garu kvalitātes nodrošināšanas ceļu, kas aptver gan precīzu piegādātāju atlasi, gan izejvielu pārbaudi, izmantojot inovatīvas iekārtas, gan modernus uzglabāšanas apstākļus.

"Ne velti jaunākie tirgus pētījumi liecina, ka "Arimex" produktus Lietuvā izvēlas cilvēki, kuriem kvalitāte ir ārkārtīgi svarīga, viņi par to interesējas un to novērtē. Patērētāji kvalitāti galvenokārt uztver caur garšu, smaržu un iespēju pašiem redzēt produktu, tāpēc "Arimex" produkti tiek iepakoti pilnībā caurspīdīgā iepakojumā, kurā tiek izmantota arī īpaša aizsargājoša vide, kas riekstus un žāvētus augļus ilgāk saglabā svaigus, nodrošinot to garšas un izskata nemainīgumu," "Arimex" produktu unikalitāti uzsver Celencevičss.

Par uzmanību kvalitātei – dāvanas





Ziņot par "Arimex" kvalitāti, kas neatbilst jūsu vēlmēm, ir vienkārši, – dodieties uz uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļu "Kvalitāte" (Kokybė) (https://www.arimex.lt/kokybe/) un aizpildiet speciālu veidlapu: īsi aprakstiet to, kas jums lika vilties "Arimex" zīmola produktos, kā arī pievienojiet šī produkta fotogrāfiju un izvēlieties pakomātu, kurā vēlaties saņemt dāvanu. "Arimex" kvalitātes komanda parūpēsies par visu pārējo: izanalizēs ziņojumu, atbildēs, nosūtīs dāvanu un nodrošinās vēl labāku kvalitāti nākotnē.

Akcijas periods – no 2022. gada 16. augusta līdz 2020. gada 16. oktobrim.