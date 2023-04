Pareiza apkures iekārtas ekspluatācija un regulāra apkope

Pareizi ekspluatējot apkures iekārtas, tās regulāri tīrot un veicot apkopi, var sasniegt ne tikai augstus siltuma efektivitātes rādītājus, bet arī mazināt gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Pirms 20 gadiem un vēl senāk izveidotās apkures sistēmas – uzstādītās malkas krāsnis un katli – savu laiku, visticamāk, jau būs nokalpojuši un neatbildīs mūslaiku apkures prasībām, jo agrāk malka kā kurināmais bija lēta, un neviens īpaši daudz nedomāja par videi draudzīgu apkuri. Kā jaunās iekārtas pareizi un efektīvi lietot, padomus sniedz inženierkonsultatīvā uzņēmuma, kas nodarbojas ar vides, enerģētikas un energoefektivitātes konsultācijām eksperti – SIA "Ekodoma" projektu vadītājs, energoauditors Toms Prodaņuks un Jānis Grašs, SIA "SB" apkures projektu vadītājs.

Kā noteicis ražotājs

Pirmais padoms jaunu un salīdzinoši jaunu apkures iekārtu īpašniekiem: sekot līdzi ražotāja dotajām instrukcijām, kā pareizi uzstādīt un ekspluatēt apkures iekārtu, un pašam regulāri sekot līdzi tehnikas darbībai. Tas, kā to pareizi darīt, atšķiras gan no apkures veida, gan no konkrētās iekārtas: ko var izdarīt pats un kas jādara servisa speciālistam. Tomēr jārēķinās, ka ik sezonu būtu jāveic apkures iekārtas "tehniskā apskate". Tāpat nevajadzētu ekonomēt uz apkopi, jo ir reizes, kad katls ir jāizjauc – līdzīgi kā sarežģītākos gadījumos mēs vēršamies pie automehāniķiem, un uzticam speciālistam labot savu auto, piebilst speciālisti.

Nepareiza degšana – galvenais piesārņojuma vaininieks

Apkures katliem, kuros izmanto granulas, malku vai briketes, lielākā problēma ir ar t.s. smalkajām daļiņām (apzīmē ar PM), kas pa dūmvadu tiek izvadītas vidē. Izšķir divu veidu smalkās daļiņas – PM 2,5 un PM 10 – tās ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma veidiem Latvijā. Tie ir mikroskopiski, cilvēka acij neredzami puteklīši (citkārt – arī aerosola veidā), kas nonāk gaisā un ietekmē elpceļus, plaušas, sirds un asinsvadu sistēmu. Latvijā mājsaimniecībās joprojām populārākais kurināmais ir malka, un tieši vecām, bojātām vai nepareizi ekspluatētām malkas krāsnīm vai katliem biežāk ir noplūdes un šīs daļiņas nonāk atmosfērā. Jaunās paaudzes katli tiek ražoti atbilstoši vides normatīviem, un to pareiza ekspluatācija ir dabai pietiekami draudzīga.

Smalkās daļiņas rodas, ja krāsnī vai apkures katlā ir nepareizi vai slikti nodrošināts degšanas process: ja degšanas reakcija nenotiek līdz galam, kā arī daļa pelnu iziet pa dūmeni. Lai smalkās daļiņas veidotos pēc iespējas mazāk, katlā jālieto atbilstošs kurināmais (t.i, granulu katlā tieši granulas, nevis briketes u.tml.) attiecīgā apjomā un tā, kā to noteicis ražotājs. Tāpat nepieciešams uzturēt iekārtu kārtībā un neaizsērējušu.

Tiem, kas ekspluatē vecākus apkures katlus vai krāsnis un neplāno tos mainīt, no vides un efektīvas kurināšanas aspekta būtiski, lai dūmvads ir pareizi izveidots: lai būtu laba velkme un notiktu tā ikgadēja tīrīšana. Speciālisti iesaka: lai apkure būtu efektīva un skurstenī netiktu izmesti degšanas produkti, lietotājs var regulāri tīrīt kurtuvi, katlu un tā konvektīvās daļas (kur siltums no dūmgāzēm atdod ūdeni un kur nogulsnējas kvēpi). Ja to nedara, tad siltumatdeve pasliktinās un katla efektivitāte samazinās.

Piemēram, regulāri iztīrīt pelnus un izdedžus no kurtuves, ar speciālu birsti (vai mehānismiem) tīrīt apkures katla siltumapmaiņas caurules (apkures katlā), konvektīvās daļas var notīrīt ar lupatiņu, pēc apkures sezonas iztīrīt dūmejas un ēkas skursteni no pelniem un sodrējiem utt. Līdzīgi kā atšķiras auto modeļi un to apkope, arī katra apkures ierīce var būt atšķirīga, tāpēc šaubu gadījumā pēc padoma var vērsties pie speciālistiem.

Bieži vien mazajiem katliem un arī malkas krāsnīm lielākā problēma ir tā, ka kurtuvē tiek pievadīts par daudz gaisa, bet šāds liekais gaiss iekārtai ir jāuzsilda, tādējādi jāpatērē vairāk enerģijas. Apkures katla optimālai, efektīvai darbībai ir svarīga iekārtas apkope, regulāra kontrole (sekojot rādītājiem, darbībai, kādu to noteicis ražotājs), īpaši pievēršot uzmanību gaisa padevei pa ventilatoru. Gaisa ventilatoru vēlams pārbaudīt vismaz reizi gadā.

Ja izmantojat apkurē malkas vai brikešu apkures katlus un tiem ir uzstādītas akumulācijas tvertnes (mucas, kurās tiek uzkrāts siltums), ieteicams sekot līdzi to temperatūrai. Siltākā laikā, kad gaisa temperatūra ir ap nulli vai vēl siltāks, nebūtu jāpiemet pilns katls ar kurināmo, jo katls gruzdēs nevajadzīgi. Tāpat jāzina, kādas temperatūras ir jāsasniedz un kāds patēriņš ir mājā – viss būs atkarīgs no siltuma avota: dažiem radiatoriem pietiek ar 30 grādiem, citiem vajadzēs 50 grādus. To var jautāt arī radiatoru ražotājiem, ēkas pārvaldniekam vai energoauditoram. Tāpēc, ja akumulācijas tvertnē būs sasniegti 80 grādi, papildus kurināmo krāsnī nevajadzētu mest.

Jaunie granulu katli kļuvuši ērtāki lietošanā un apkopē

Granulu katli jau kādu laiku piedzīvo popularitāti, jo ir ērti ne tikai ekspluatācijā, bet arī prasa pietiekoši maz piepūles, lai tos apkoptu. Vecāku vai vienkāršāku granulu katlu apkopē pašam būs jāiesaistās biežāk, bet modernākos katlos notiek pašattīrīšanās.

Pelnu nodalījumu tīrīšana (atkarībā no granulu katla veida) var būt nepieciešama ne retāk kā reizi divās nedēļās, citiem pelnu konteiners jāiztukšo 1-2 reizes gadā, kā arī jāveic vispārīga katla tīrīšana. Nepieciešams attīrīt arī kompresora degli un katla siltummaini. Dažiem katliem tas jādara no reizes nedēļā līdz reizei mēnesī, modernākiem – 2-3 reizes sezonā. Tiem katliem, kam degļa attīrīšana notiek automātiski, tiks nodrošināts pareizs degšanas process. Ja katls būs "aizaudzis" ar netīrumiem un arī deglis netīrs, tad netiks nodrošināts pareizs degšanas process un tādējādi izmešu daudzums būs lielāks.

Jāseko līdzi arī siltumsūkņa darbībai

Izvēloties siltumsūkni kā apkures veidu mājoklī, klapatu ar iekārtu tīrīšanu un apkopi ir mazāk nekā tiem, kas izmanto cieto kurināmo. Tomēr speciālisti dod šādu padomu: to, cik efektīvi darbojas siltumsūknis, katrs var pārliecināties vadības ekrānā: tur var redzēt sūkņa nostrādāto stundu skaitu. Atbilstoši uzstādītajai iekārtai, gadā sūknim paredzēts nostrādāt līdz 3000 stundu (siltumsūkņa kompresora darba mūžs paredzēts ne mazāks kā 60 000 stundu, t.i., ap 20 gadu). Tāpat displejā var redzēt elektropiesildes stundu skaitu, un tam ekonomiski jānostrādā 3-7% darba stundas no siltumsūkņa nostrādāto stundu skaita. Vidēji aukstā ziemas dienā siltumsūknim jādarbojas pareizi ar diviem, trim ieslēgšanās/izslēgšanās cikliem stundā. Ja novērojamas lielas novirzes no šiem parametriem, tad siltumsūknis nedarbojas īpaši efektīvi. Tādos gadījumos varētu pietikt ar pareizu siltumsūkņa režīma vai apkures sistēmas regulēšanu. Siltumsūkņa iekārta ir samērā komplicēta, tāpēc vēlams apkures sistēmas un sūkņa profilakses vai regulēšanas darbus uzticēt speciālistam.

Siltumsūkni darbina elektrība. Vienlaikus ar siltumsūkņa sistēmas izveidi speciālisti iesaka apsvērt iespēju uzstādīt arī saules paneļus elektrības ražošanai, ar kuru nodrošināt arī siltumsūkņa darbu. Tāpat speciālisti iesaka uzstādīt arī siltumenerģijas un elektrības skaitītājus, kas uz kopējā budžeta nebūs pārlieku dārgi – ap pāris simtu eiro. Bez tiem būs grūti saprast, cik daudz enerģijas patērē siltumsūknis un cik tas ir efektīvs. Izmantojot skaitītājus, var fiksēt tā efektivitāti: izdalīt saražoto siltumenerģijas patērēto elektronerģiju, kā arī redzēt, vai ir bijusi kāda problēma. Nepareizas siltumsūkņa darbības rezultātā visbiežāk palielinās elektroenerģijas, kas darbina iekārtu, patēriņš.

"Ratus taisi ziemā, ragavas – vasarā," šādu tautas gudrību noteikti var attiecināt arī uz apkures sistēmu ierīkošanu vai uzlabošanu, kā arī regulāru apkopi, lai nākamo apkures sezonu var sagaidīt mierīgu sirdi, ka iekārta darbosies efektīvi un dabai draudzīgi.

Raksts tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu informatīvās kampaņas "Mana māja. Mana vide" ietvaros, par kuras saturu atbildīga Izglītības, kultūras un inovatīvo projektu asociācija (IKIPA). Projektā privātmāju īpašnieki un plašāka sabiedrība tiks informēta par individuālo apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par labu kurināmā sadedzināšanas praksi, dažādu kurināmo ietekmi uz veselību un vidi.