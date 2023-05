Permanentā grima tendences

Kad mēs domājam par permanento grimu, mēs bieži iztēlojamies tumšas, smagnējas uzacis, kas bija populāras pirms vairāk nekā desmit gadiem. Tomēr, pateicoties nozares sasniegumiem un uzlabotām apmācības metodēm, lielākā daļa meistaru tagad piedāvā skaistus dabiska izskata rezultātus.

Lai gan arī mūsdienās joprojām var saskarties ar nekvalitatīviem darbiem, tas tomēr lielā mērā ir atkarīgs no meistara personīgā stila un prasmēm. Veiksmīga un ilgstoša rezultāta sasniegšanas atslēga ir kvalificēta un pieredzējuša meistara izvēle, kas izmanto kvalitatīvus pigmentus un tehnikas. Tādēļ klientam ir svarīgi rūpīgi pārskatīt meistara portfolio un novērtēt, kā viņu darbs izskatās pēc pilnīgas sadzīšanas. Ir svarīgi paturēt prātā, ka rezultāts uzreiz pēc procedūras atšķirsies no sadzijuša rezultāta.

Skatoties uz šī brīža permanentā grima tendencēm pasaulē, ir skaidrs, ka dabisks izskats ieņem vadību. Tas nozīmē, ka grimam vajadzētu izcelt jūsu dabisko skaistumu. Tā mērķis ir radīt izskatu, kas papildina jūsu tēlu, ceļ pašapziņu un ietaupa laiku ikdienas skaistumkopšanas rutīnā. Lai to panāktu, ir svarīgi, lai permanentais grims izskatītos harmoniski un, lai no malas skatoties, būtu grūti pateikt, ka esat to papildinājuši ar skaistuma procedūrām. Nenoliedzami, ka katram uzskati par dabisko skaistumu var atšķirties, tādēļ svarīgi saprast kādas nianses slēpjas zem šī kritērija.

Pirmkārt, dabisks izskats norāda uz to kā izskatās konkrētais indivīds bez jebkādām skaistuma procedūrām. Piemēram, uzacis - nepārraustītas, lūpas - dabiskajā tonī un naturālajā formā. Šajā gadījumā nevajag mēģināt ieviest savā tēlā akcentus, ko esat redzējušas kādai citai, jo uz jums tie var izskatīties pilnīgi citādāk. Attiecīgi meistars izveido sejai atbilstošu uzacu formu un veido maigu, gaišu pārklājumu, lai sadzīstot uzacis izskatītos labi, taču apkārtējie nenojaustu, ka kaut kas ir ticis darīts. Tāpat lūpu gadījumā, vizuāli lūpas iegūs vienmērīgāku un pilnīgāku toni un formu, taču tas nebūs lūpukrāsas efekts.

Otrkārt, dabisks nenozīmē simetrisks jeb perfekts kā mums varētu likties, ka jābūt. Simetrija cilvēku sejās nepastāv. Patiesībā tieši ierastā asimetrija mūsu acīm ir saprotama un šķiet pievilcīga. Bet, tiecoties pēc perfekcijas, nereti sievietes vēlas iegūt simetriju, taču neapzinās, ka to ir prakstiski neiespējami panākt kā arī tas nav dabiski. Katra var iztēloties sevi no agra rīta bez kosmētikas, bet ar iezīmētām lūpām vai uzacīm, kuras ir pilnīgi perfektas, ar akcentētu formu. Skaidrs, ka pirmā lieta, ko cilvēki pamanīs, būs šīs simetriskās uzacis vai lūpas, jo tās izcelsies un nesniegs harmoniju jūsu tēlā, bet gan tikai akcentēs visas pārējās sejas daļas, kuras nav simetriskas.

Ko darīt, ja permanentais grims jau ir uzklāts

Bet ko darīt, ja jums jau ir permanentais grims, kurš vairs nesimpatizē un nekomplimentē jūsu izskatam? Visbiežākā kļūda būtu doties pie meistara uz grima atjaunošanu, kur tiktu veikta darba pārklāšana. Ar šādu metodi efektu var panākt tikai tādos gadījumos, kad grima atlikums ir pavisam neliels, un pārklājot būs iespējams saglabāt dabisko rezultātu. Bet reizēs, kad uzacis, acis vai lūpas ir ieguvušas laika gaitā nevēlamu toni vai vienkārši spilgtā forma ir zaudējusi savu aktualitāti, tad būs vien jāvēršas pie speciālista, kas veic pigmenta izvadīšanu no ādas ar lāzera un remūvera palīdzību. Mūsdienās lāzera izvadīšanas procedūra ir nesāpīga, salīdzinoši lēta un ar to var panākt labus rezultātus īsā laika sprīdī. Un tikai tad, kad iepriekšējais darbs ir izvadīts, var sākt meklēt jaunu meistaru, kam uzticēt skaistuma pārvērtības.

Būtiskākā lieta, ko iesaka meistare Linda no Melinda skaistuma studijas ir ieklausīties pašām sevī un saprast, kas patīk savā izskatā. Nevajag pakļauties apkārtējo spiedienam un šķietamajiem skaistuma standartiem mums apkārt. Atrodiet savu stilu un tikai tad, ja jūtat nepieciešamību to papildināt, piemeklējat atbilstošu meistaru. Bet, ja ir vēlme pilnveidot savu izskatu, taču nav pārliecības kā, tad ziniet, ka nemainīga aktualitāte vienmēr būs neuzkrītošs un gaumīgs permanentais grims. Tāds, kurš papildina un izceļ jūsu dabisko skaistumu. Tādēļ aizvien biežāk no meistariem dzirdēsiet ieteikumus nogaidīt pirms kārtējās atjaunošanas vai ik pa laikam izvadīt lieko pigmentu, lai nodrošinātu nemainīgi skaistu un dabisku rezultātu. Un tad, kad esat nonākušas drošās rokās, ļaujieties un uzticieties meistara ieteikumiem.