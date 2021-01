Pētījums: Vai zivju eļļa var palīdzēt aizsardzībā pret Covid-19?

Oslo Universitātes slimnīcas (Rikshospitalet) pētnieki ir atklājuši, ka mencu aknu eļļai varētu būt potenciāls samazināt risku inficēties ar Covid-19. Vienā no lielākajiem klīniskajiem pētījumiem Norvēģijas vēsturē tiks noskaidrots, vai no saslimšanas pasargā pati zivju eļļa, vai tās lietotāju veselīgais dzīvesveids kopumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2020. gada rudenī Oslo Universitātes slimnīcā tika uzsākts pētījums par zivju eļļas efektivitāti aizsardzībā pret Covid-19. Jaunais mencu aknu eļļas pētījums ir balstīts uz pavasarī notikušā lielā Covid-19 pētījumu projekta (Koronoastudien) atklājumiem.

"Mums ir indikācijas, ka mencu aknu eļļa var samazināt risku inficēties ar Covid-19, savukārt tiem, kuri saslimuši ar šo vīrusu, tā var samazināt iespēju, ka būs smaga slimības gaita. Pēc iepriekšējā Covid-19 pētījuma rezultātiem, nav skaidri nosakāms, vai šādu ietekmi rada dzīvesveids, kuru piekopj cilvēki, kuri lieto zivju eļļu, vai pati mencu aknu eļļa. To mēs tagad plānojam noskaidrot," uzsver ārsts-zinātnieks Oslo Universitātes slimnīcas Mikrobioloģijas nodaļā Ārne Sēross (Arne Søraas).

Mencu aknu eļļas pētījums ar vairāk nekā 70 000 dalībnieku ir viens no lielākajiem līdz šim veiktajiem klīniskajiem pētījumiem Norvēģijā. Tā mērogs ir ievērojams arī saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Pētījuma laikā puse no dalībniekiem katru dienu lieto zivju eļļu, kamēr otrai pusei tiek dots placebo produkts. Dalībnieki paši nezina, kurai no grupām pieder.

"Es ceru, ka daudzi cilvēki šo saredzēs kā iespēju būt daļai no lielākas kopīgas cīņas pret Covid-19. Rezultāti var sniegt vērtīgas atziņas par to, kā mēs varam samazināt iespēju inficēties ar Covid-19 un tādām lipīgām slimībām kā sezonālā gripa vai saaukstēšanās," piebilst Ārne Sēross.

Pētījumā tiek izmantota "Möller's" zivju eļļa. To daļēji finansē uzņēmumu grupa Orkla, kurai pieder "Möller's" zīmols.

"Kad ar mums sazinājās Oslo Universitātes slimnīca, saredzējām iespēju piedalīties cīņā pret pandēmiju un vienlaikus iegūt jaunas zināšanas par zivju eļļas pozitīvajām īpašībām. Zivju eļļa satur gan vitamīnu D, gan omega-3 taukskābes," norāda "Orkla Health" pētniecības, attīstības un inovāciju vadītāja Gunhilla Oršta (Gunnhild Aarstad).

Fakti par mencu aknu eļļas pētījumu:

- Mencu aknu eļļas pētījums izriet no liela Oslo Universitātes slimnīcā veikta Covid-19 pētījuma.

- Šī Covid-19 pētījuma rezultāti apliecināja, ka cilvēkiem, kuri lietoja zivju eļļu, bija mazāks risks inficēties ar Covid-19. Turklāt tika novērots, ka zivju eļļas lietotāji, kuri jau bija inficējušies ar Covid-19, to pārslimo salīdzinoši vieglāk. Tomēr pats Covid-19 pētījums nespēja noteikt, vai šāda sakarība ir saistīta ar to, ka zivju eļļas lietotājiem ir veselīgs dzīvesveids, kas viņus pasargā no slimībām, vai arī pašai zivju eļļai ir aizsargājošs efekts.

- Mencu aknu eļļas pētījums, kas sākās novembrī, un turpināsies līdz 2021. gada aprīlim, atklās, kādu efektu zivju eļļa dod aizsardzībai pret Covid-19 un tādām lipīgām slimībām kā sezonālā gripa vai parastā saaukstēšanās.

- Mencu aknu eļļas pētījumā piedalīsies gan jauni, gan iepriekšējā Covid-19 pētījuma dalībnieki.

- Puse no 70 000 pētījuma dalībniekiem katru dienu lieto zivju eļļu, kamēr otra puse saņem placebo. Dalībnieki paši nezina, kurai grupai pieder.

- Pētījuma dalībnieki nedrīkst būt pēdējā gada laikā regulāri lietojuši mencu aknu eļļu, omega-3 vai zivju eļļas kapsulas, vitamīnu D vai multivitamīnus.

- Mencu aknu eļļa ir dabisks D vitamīna un DHS, un EPS omega-3 taukskābju avots.

- Mencu aknu eļļas pētījumu daļēji finansē "Orkla", kam pieder pētījumā izmantotā "Möller's" zivju eļļa.