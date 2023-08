Pieci iemesli, kāpēc 'Gintaro Mēbeles' ir viens no populārākajiem mēbeļu saloniem Latvijā

Labs mēbeļu salons ir kā uzticams sadarbības partneris, kas dzīvi padara ērtāku, vieglāku un patīkamāku. Laikā, kad mājās nepieciešamas pārmaiņas, ir svarīgi atrast tādu mēbeļu salonu, kas nodrošina ne tikai pašu nepieciešamāko, bet vēl daudz vairāk. Mēbeļu salons, ko iecienījuši daudzi, ir "Gintaro Mēbeles". Kāpēc pircējiem patīk izvēlēties mēbeles tieši šajā salonā? Par to vairāk lasiet šī raksta turpinājumā!

Kāpēc tieši "Gintaro Mēbeles"?

Daudzi salona "Gintaro Mēbeles" apmeklētāji dalās informācijā, ka ieteikumu apmeklēt tieši šo salonu saņēmuši no draugiem un radiem. Turpinājumā pieci galvenie iemesli, ko salona klienti min kā raksturīgākos.

1. Unikāla atmosfēra. Omulīga atmosfēra, skaista un bagātīga ekspozīcija – tā ir viena no raksturīgākajām salona "Gintaro Mēbeles" atšķirībām. Mēbeles ir izvietotas nelielās telpās un dekorētas ar daudzveidīgiem interjera priekšmetiem, kas rada reālistisku vidi un palīdz saskatīt telpas iespējamo iekārtojumu. Tādējādi, pat nebūdams dizainers, ikviens var iztēloties, kā gaumīgi iekārtot savu mājokli un izveidot savu unikālo stilu. Svarīga atmosfēras nianse ir tā, ka katrs apmeklētājs tiek sirsnīgi sagaidīts un saruna ar profesionālu konsultantu var noritēt arī pie gardas kafijas tases.



2. Profesionāli konsultanti. Katrs salona apmeklētājs var paļauties uz profesionāla konsultanta un dizainera palīdzību piemērotāko mēbeļu izvēlē. Konsultants iedziļinās katra klienta vajadzībās no iekārtojuma idejas brīža līdz pat mēbeļu uzstādīšanai dzīvoklī. Profesionāļa klātbūtne palīdz ietaupīt mēbeļu izvēlē ietaupīto laiku un arī ļauj izvairīties no nepiemērotiem pirkumiem, izvēloties mēbeles perfektam interjeram.



3, Ātra piegāde. Salona "Gintaro Mēbeles" nodrošinātā ātrā piegāde ir patiešām ātra – ja izvēlētā prece atrodas noliktavā, to var saņemt tajā pašā dienā vai ar piegādi pat vienas darba dienas laikā.



Šo priekšrocību novērtē tie, kas saskārušies ar ļoti gariem piegādes termiņiem citos salonos. Mēnešiem ilga mēbeļu gaidīšana var būt visai nomācoša, daudz patīkamāk ir baudīt dīvānu, gultu vai krēslu tajā pašā vai nākamajā dienā. Ātrā piegāde attiecas gan uz dīvāniem uz gultām, gan arī vairākiem virtuves iekārtu komplektiem.

4. Labas cenas, regulāras akcijas un īpašie piedāvājumi. Iepērkoties mēbeļu salonos "Gintaro Mēbeles" ir iespējams ietaupīt ne tikai laiku, bet arī naudu. Salona tīmekļvietnē tiešsaistē katru mēnesi tiek rīkotas akcijas ar atlaidēm līdz pat 50% no sākotnējās mēbeļu cenas, turklāt ik nedēļu tie nodrošinātas atlaides kādai atsevišķai preču grupai, piemēram, –20% visiem stūra dīvāniem. Šobrīd – visu augustu – būs spēkā:

- 30% atlaides visiem virtuves krēsliem;

- pērkot gultu, 30% atlaide matračiem;

- 20% atlaide visām itāļu mēbelēm;

- līdz 50% atlaide atsevišķiem viesistabu iekārtojumu komplektiem;

- 10% atlaide visām virtuvju mēbelēm.

5. Iespēja dalīt maksājumu. Remonts vienmēr ir saistīts ar lieliem ieguldījumiem, tāpēc iespēja sadalīt maksājumu bieži ir ļoti noderīga. Salonā "Gintaro Mēbeles" tiek nodrošināta šāda iespēja – mēbeles iegūt uzreiz, bet maksājumu veikt 6, 12 vai 24 mēnešos, nepārmaksājot ne centa.

Šeit minēti tikai daži no iemesliem, ko salona klienti norāda kā būtiskākos, taču tādu vēl ir daudz, lai par to pārliecinātos, ir jādodas uz salonu un jāpārliecinās par to pašam!

Saloni "Gintaro Mēbeles" gaida ciemos!





Saloni "Gintaro Mēbeles" Baltijas tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadus. Šajā laikā ir izdevies izveidot uzticamu sadarbības partneru loku, nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu apkalpošanu un rast ceļus, kā pircējiem piegādāt mūsdienīgākās, modernākās un pieprasītākās mēbeles. Pakalpojuma kvalitāti apstiprina lojālo klientu loks, kas ar katru gadu kļūst arvien lielāks. Apmeklējiet salonus "Gintaro Mēbeles", ņemiet līdzi arī jūsu ģimenes seniorus un bērnus – pārliecinieties par plašo sortimentu un unikālo atmosfēru arī paši!