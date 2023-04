Pieci iemesli, kāpēc mācīties angļu valodu

Ir daudz iemeslu, kāpēc vajadzētu mācīties angļu valodu! Šeit ir pieci:

1. Saziņa ar cilvēkiem

Angļu valodas zināšanas sniedz iespējas sazināties ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm, jo kā zināms, angļu valoda ir viena no visvairāk lietotajām valodām pasaulē. Apmēram 1,5 miljardi cilvēku runā angliski, un tā ir oficiālā valoda vairāk nekā 50 valstīs. Tikpat daudz cilvēku ir angļu valodas apgūšanas procesā. Pārzinot angļu valodu, ir iespējams dalīties ar idejām un viedokļiem, kā arī uzzināt kaut ko jaunu par citu valstu kultūru, vēsturi un ikdienas dzīvi. Tā kā angļu valoda ir starptautiska valoda, tās prasme atvieglo saziņu arī ceļojumu laikā, kas mūsdienu atvērto robežu vidē nav mazāk svarīgs aspekts.

2. Karjera

Angļu valoda ir starptautiskā biznesa, zinātnes un tehnoloģiju dominējošā valoda. Daudzas starptautiskas korporācijas un globālas organizācijas izmanto angļu valodu kā savu oficiālo valodu. Mācoties angļu valodu, jūs varēsiet efektīvi sazināties šajās nozarēs un palielināt savas karjeras izredzes. Daudzās biznesa jomās angļu valodas zināšanas ir ļoti nepieciešamas, jo tās sniedz iespēju sazināties ar starptautiskajiem partneriem un ārvalstu klientiem, līdz ar to daudzos Latvijas uzņēmumos angļu valodas zināšanas ir kļuvušas par obligātu prasību. Papildus ikdienas saziņai angļu valodas zināšanas noder arī informācijas meklēšanai un datora lietošanai, jo vairums informācijas un programmu ir tieši angļu valodā.

3. Izglītība

Angļu valoda ir akadēmisko aprindu valoda, un tās zināšana paver studiju un prakses iespējas starptautiskajā tirgū, pat nezinot attiecīgās valsts valodu. Zinot angļu valodu var studēt ne tikai Lielbritānijā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, kur oficiālā valoda ir angļu, bet arī Somijā, Dānijā, Vācijā un citur, kur iedzīvotāju angļu valodas zināšanas ir augstā līmenī.

4. Sevis pilnveidošana

Pētījumi ir parādījuši, ka otrās valodas, piemēram, angļu valodas apguve var uzlabot kognitīvās funkcijas, tostarp atmiņu, uzmanību un problēmu risināšanas prasmes. Angļu valodas apguve var arī uzlabot jūsu radošumu, jo jūs varēsiet efektīvāk izteikties. Angļu valodas zināšanas var piedāvāt daudzas priekšrocības, tostarp uzlabotas komunikācijas prasmes, darba izredzes, studiju iespējas, kultūras izpratni un kognitīvās funkcijas. Angļu valodas apguve ir lielisks sevis pilnveidošanas rīks, kas paplašinās redzes loku un dos papildus zināšanas. Ir pieejami ļoti daudz un dažādi interneta saiti, mobilās aplikācijas un pašmācības resursi, kurus mūsdienās ir viegli atrast, lai papildus valodas apguvei varētu mācīties mājās patstāvīgi. "Eurobarometer" aptaujā noskaidrots, ka 72% Latvijas iedzīvotāju uzskata tieši angļu valodu par visnoderīgāko valodu personīgai attīstībai.

5. Angļu valodu ir iespējams apgūt vieglāk nekā jūs domājat!

Angļu valoda, atšķirībā no daudzām citām svešvalodām, ir viegli apgūstama. Gan gramatika, gan fonētika, gan citas valodniecības apakšnozares angļu valodai ir vienkāršākas, salīdzinot ar latviešu vai krievu valodu. NH mācību centrā, izmantojot komunikatīvās mācību metodes, tiek attīstītas visas četras valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana, runāšana, īpaši akcentējot sarunvalodu. Līdz ar to, studenti jau ar pirmajiem līmeņiem sāk saprast un runāt vienkāršos teikumos, bet augstākos līmeņos – pilnvērtīgi sazināties. NH mācību centra pasniedzēji savā pasniegšanas pieredzē ir novērojuši 3 svarīgus faktorus, kas ietekmē to, cik efektīvi studentam noritēs valodas apguves process:

Lasīt mūsdienīgas grāmatas, kuru saturs un gramatika ir viegli saprotama un iet roku rokā ar kursos apgūstamo; Ievest sevi angliski runājošo vidū - klausoties radio un filmas angļu valodā; Runāt angliski tik bieži, cik vien iespējams!

Lasīt mūsdienīgas grāmatas, kuru saturs un gramatika ir viegli saprotama un iet roku rokā ar kursos apgūstamo; Ievest sevi angliski runājošo vidū - klausoties radio un filmas angļu valodā; Runāt angliski tik bieži, cik vien iespējams!