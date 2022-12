Pieci ieteikumi, kā saposties svētkiem vēl efektīvāk

Iespaidīgs meikaps un vizuļojoša kleita vai lakādas kurpes un uzvalks sulīgā tonī ir pirmais, kas nāk prātā, domājot par gatavošanos ballītei. Nepārprotiet, tās ir pareizās izvēles! Savu svētku koptēlu vēl spožāku un sajūtu vēl svinīgāku padarīs mazi ieteikumi jeb "tips & tricks", par kuriem nevajag aizmirst aktīvajā gatavošanās virpulī, jo tieši tie veidos pamatu gan iekšējai, gan ārējai ķermeņa labsajūtai.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Pietiekams laiks dušai.

Nereti gatavošanās svētkiem notiek steigā, un pucēšanās laiks sarūk līdz minimuma. Lai arī viss cits liekas svarīgi un vēl svarīgāk, svinībās cilvēka kopējai pašsajūtai ir vislielākā nozīme. Pošanās ballītei vienmēr sākas ar labu un kārtīgu dušu. Atvēli tai laiku, lai vari ne tikai aši nomazgāties un pa galvu un kaklu saģērbties, bet gan mierīgi ieskauties lielā ziepju putu mākonī, noskrubēties un noskūties, kā arī pienācīgi ilgi noturēt sejas masku un matu balzamu, lai pēc tam ieveidotu savus vijīgos matus. Šis viss ne tikai radīs labu pamatu sakoptam koptēlam, bet arī nomierinās prātu un garu, ļaujot ballītei sagatavoties ar spēcīgu un dzirkstošu enerģiju, kas patiesībā ir vissvarīgākais.

Labs un spēcīgs dezodorants.

Sākotnēji var likties visai muļķīgs padoms, bet tā nebūt nav. Lai gan Jaungadu mūsu platuma grādos sagaidām vēsos laikapstākļus, nereti ballītes laikā telpā gaiss paliek mazliet par siltu, sākas ātrākas vai lēnākas dejas, un ķermenis var nenodrošināt pilnībā kontrolētu termoregulāciju. Tā rezultātā sākas svīšana, kas var atstāt vizuāli redzamus pleķus. Tas ne tikai radīs nepatīkamu sajūtu vakara gaitā, bet arī var neatgriezeniski sabojāt tērpu. Kā viena pavisam droša izvēle ir "Eucerin" 48 stundu antiperspirants ar rullīti, kas ir piemērots kā sievietēm, tā vīriešiem un nesatur spirtu.

Pabarotas un sakoptas lūpas.

Arī šis mazais, bet nozīmīgais sīkums uzlabos ne tikai koptēlu, bet arī labsajūtu. Šis būtu svarīgi teju visiem svinēt gribētājiem. Dāmām, kuras plāno izvēlēties iespaidīgu lūpu krāsu, pirms tam ir būtiski sakopt lūpas, lai tās izskatās žilbinoši un perfekti. Tiem, kas gatavojas dot bučas un bučiņas īpaši jāparūpējas par lūpu maigumu, bet ikvienam ir jāievēro tas, ka ziemas aukstajā laikā lūpām ir jābūt pabarotām un mitrinātām, lai tās nesāk plīst un nerada diskomfortu. Šim mērķim izcili noderēs lūpu pīlings, kura laikā maigi tiek noņemta atmirusī āda un notiek bagātīga mitrināšana. Izcila izvēle ir "Stenders" lūpu skrubis, kura pamatā ir cukurs un šī sviests, kas ir papildināts ar debešķīgu aromātu.

Mirdzošs ķermenis.

Atkal jau nieks, bet tam piemīt valdzinošs efekts. Lai gan losjoni ar spīdumu visbiežāk ir populāra izvēle vasarā, sezonas aukstajā laikā par to nevajag aizmirst, veidojot savu svētku tēlu. Tas piešķirs gaumīgu un neuzkrītošu eleganci. Šai reizei noderēs gan krēms, gan kāda eļļa ar mirdzuma efektu, piemēram, pašmāju dabiskās izcelsmes produktu zīmola "Gusto" ķermeņa eļļa, kas pēc tam vasarā var tikt izmantota kā saules aizsardzības līdzeklis. Tā piešķir ādai ļoti dabisku spīdumu, ātri iesūcas un ir ar patīkamu aromātu. Kā otrs risinājums ķermeņa mirdzumam vienmēr noderēs pūderis vai bronzeris ar spīdumiem. Šajā gadījumā gan ir ļoti svarīgi, lai tā tonis saskan ar ādas toni un nedrīkst ar to pārcensties, lai efekts nekļūst par defektu.

Laicīgi sakārtos svētku tērps.

Tieši tāpat, kā sagatavojam pasākuma ēdienkarti laicīgi, tā arī ir jādara ar savu svētku tērpu. Ja esi sarūpējis ko jaunu, tad pieskaņo tam visu nepieciešamo – apakšveļu, zeķes, jostu vai somu un auskarus, bet, ja plāno vilkt kaut ko no esošā skapja, tad veic piemērīšanu un saskaņošanu jau iepriekšējā dienā. Reizēm liekas, ka galvā viss ir salikts un saplānots un nav iemesla satraukties, bet tas var būt maldinoši. Lai izvairītos no lieka stresa pirms ballītes sākuma, jo ģērbšanās ir viena no pēdējām lietām, ko darām, pārliecinies, ka visas izvēles patiesi saskan ar sajūtu, ko vēlies svētkos, kā arī par to, ka viss ir ērti un komplimentējoši, radot pārliecinātu un valdzinošu tēlu.