Pieci padomi, iegādājoties bērnu gultu

Dažkārt pāreja no zīdaiņa gultiņas uz lielu bērnu gultu nav viegla, īpaši, ja vēlaties atrast vislabāko variantu savam bērnam. Ir tik daudz dažādu stilu, materiālu un funkciju, tāpēc izvēle būs sarežģīta. Bērnam pirmās gultas izvēle ir aizraujošs laiks, tomēr ir daudz lietu, kas jāņem vērā, tāpēc apskatīsim piecus padomus, kurus ir svarīgi pārdomāt, pirms iegādāties jauno gultiņu.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Kad vajadzētu sākt domāt par bērna gultas iegādi?

Pirmais solis bērnu gultas iegādē, ir zināt, kad jūsu bērns ir tam gatavs. Nereti saka, ka ideālais vecums ir trīs gadi, taču, ja jūsu bērns nepārtraukti cenšas izkāpt ārā vai pārkarties ar kāju gultiņai, kurā gulējis kopš dzimšanas, tad viņa drošības labad ir pienācis laiks iegādāties jaunu gultiņu.

Bērni, kas jaunāki par trim gadiem, iespējams, nav attīstības ziņā gatavi izkāpt no savas gultiņas. Ja jūsu bērns ir jaunāks par trīs gadiem un sāk izkāpt no savas gultiņas, iespējams, domājiet, ko darīt, lai viņu pasargātu. Vecāki, kuri uzskata, ka bērns ir gatavs gulēt patstāvīgi, protams, var iegādāties lielo bērnu gultu. Pretējā gadījumā jūs varat nolaist gultiņas dibenu tā, lai tas kavētu mazuļa izkāpšanu no tās.

Iegādājieties jaunu gultiņu tikai tad, kad uzskatāt, ka ir īstais laiks un zināt, ka bērns tiks galā ar iekāpšanu un izkāpšanu pats!

1. Droša gulta ar sānu margu vai dēļiem

Katrs no mums noteikti ir piedzīvojis kritienu bērnībā, kura rezultātā ir saskrāpēti ceļgali vai milzīgs puns un zilums uz pieres. Šo un citu līdzīgu negadījumu dēļ katrai gultai ir jābūt aprīkotai ar vairākiem drošības pasākumiem. Kas gultai nedrīkst trūkt?

Visas gultas malas noapaļotas, līdzena virsma un galvgalis gan gultas augšpusē, gan apakšpusē. Attiecībā uz pavisam maziem bērniem gultai ir lietderīgi uzstādīt sānu margas, kas pasargātu viņus no negaidītām traumām. Kad bērns sasniedz noteiktu vecumu, sānu margas var viegli noņemt, lai tās netraucētu.

2. Kāds ir ideālais gultas augstums?

Lai nodrošinātu maksimālu komfortu un pienācīgu miegu, ir svarīgi izvēlēties pareizo gultas augstumu. Attiecībā uz mazākiem bērniem augstumam vajadzētu būt aptuveni 25 cm no zemes, lai viņiem nevajadzētu jūsu palīdzību, iekāpjot gultā.

Nebaidieties atbalstīt bērna patstāvību, lai arī kādā vecumā viņš būtu. "Rūme" gultas ir balstītas Montesori filosofijā, kas nozīmē, ka tās ir pielāgotas bērna attīstības vajadzībām.

3. Kāds ir ideālais bērnu gultas platums?

Jūsu bērns ārkārtīgi strauji aug, un apavi, kurus jūs viņam iegādājāties pirms mēneša, vairs neder? Vai tas ir tieši jūsu gadījums? Ja tā, tad labāk jau iepriekš padomājiet par finansēm un uzreiz izvēlieties platāku gultu. Tā vienmēr būs pietiekami ietilpīga, pat ja viņš vai viņa sāks iet skolā. Turklāt jūs ietaupīsiet naudu, ko varēsiet ieguldīt jaukā ģimenes ceļojumā.

4. Ortopēdiskais bērnu matracis veselīgai augšanai

Bērnu ortopēds apstiprinās apgalvojumu, ka gultas svarīgākā daļa ir matracis. Vecāki bieži slavē divpusējus matračus, kas sniedz milzīgu priekšrocību – vakarā liksiet bērnam aizmigt uz ortopēdiskās puses, savukārt no rīta varēsiet to apgriezt uz mīksto pusi, kas ir piemērotāka rotaļām.

Ikviens vecāks zina, ka ik pa laikam notiek zināmi "negadījumi". Piemēram, bērns var saslapināt gultu vai aptraipīt ar slepus atnestu ēdienu. Lai izvairītos no tīrīšanas problēmām, iegādājieties matraci ar pārklājumu, ko var viegli noņemt un izmazgāt veļasmašīnā.

5. Uzglabāšanas vieta zem bērnu gultas

Būsim godīgi pret sevi. Vai jums vienmēr izdodas sakopt rotaļlietas, ko jūsu bērns izmētājis pa grīdu? Vakarā tētis atgriežas mājās un uzkāpj uz aizmirstā "Lego" klucīša. Protams, nav nekāds pārsteigums, ka tas ļoti sāp. Izvairieties no nonākšanas līdzīgās situācijās un iemāciet bērnam būt patstāvīgam. Viss, kas jums jādara, ir jānodrošina bērnam piemērotas mēbeles.

Vienalga, vai runa ir par kaudzi mazu automašīnu, lellēm vai zeķēm. Samaziniet savu vai bērna laiku, ko pavadāt mājas darbiem, un sagādājiet praktisku uzglabāšanas atvilktni zem gultas. To var viegli izvilkt, kas nozīmē, ka to ērti varēs izmantot arī bērni.