Piedzīvot un iepazīt – Lietuvas 1002 ezeru zeme

Starp 1002 ezeriem Lietuvā atrodas tūristiem tik pievilcīgie Anīkšču, Ignalinas, Molētu, Utenas un Zarasu reģioni. Kopīgais tiem ir brīnišķīgā daba, plašais izklaižu klāsts un autentiskās nakšņošanas vietas, taču katrs no tiem slēpj savas unikālās apskates vietas.

Ads disabled

No Latvijas piekrastes uz Lietuvas ezeriem

Ceļotājus no Latvijas piekrastes vispirms sagaidīs Anīkšči, kas aizrauj ne tikai ar dabas skatiem un vēsturisko mantojumu, bet arī ar lielisku aktīvās izklaides piedāvājumu: labirintu parku, kartingu trasi, izklaidējošā izbraucienā aicinošu vilcienu, izbraucienus ar kanoe laivām pa Sventājas upi, kuru laikā var apbrīnot krāšņus ģeoloģiskos atsegumus. Viena no populārākajām izklaidēm tiek piedāvāta Kalitas kalnā. Nav svarīgi, vasara vai ziema, adrenalīna un augstuma cienītāji satiekas šajā kalnā, kur visu gadu ir atvērta pārsteigumiem pilna 500 metru gara kamaniņu trase ar piecām virāžām, tramplīnu un cilpu. Vasarā darbojas rodeļi un atrakcijas bērniem, savukārt ziemā apmeklētājiem pieejamas vairākas dažādas grūtības pakāpes slēpošanas trases ar diviem pacēlājiem.

Pastaiga pa Anīkšču meža virsotnēm neatstās vienaldzīgus. 21 metra augstumā starp koku vainagiem izveidotā taka ir unikāla ne tikai Lietuvā, bet arī visā Baltijas valstu reģionā. Augstums, brīnišķīgi skati, ainava, kas paveras no 34 metrus augstā skatu torņa, no kura redzams Lietuvas augstākās Sv. Mateja baznīcas tornis – tas viss tiem, kuri vēlas izjust mierīgo meža elpu.

Pēc Anīkšču baudīšanas laiks doties uz Utenu vai Molētu – zemi starp zvaigznēm un ezeriem. Mūsu senču pasaules skatījumu, kā arī Visuma noslēpumus atklāj Lietuvas Etnokosmoloģijas muzejs, kas ir vienīgais šāda veida muzejs Eiropā. Mūsdienīgi septiņu līmeņu ceļojumi laikā interaktīvās zālēs ir unikāla pieredze, kas atbild uz jautājumiem, liek aizdomāties un no jauna uzdot jautājumus. Ekskursijas finišs ir skatu laukums, kas atrodas zem stikla kupola 30 m augstumā, no kura paveras skats uz sešiem Molētu ezeriem.

Molētus jo īpaši iemīļojušas lietuviešu ģimenes. Ap diviem pilsētā esošajiem ezeriem stiepjas pastaigu taka, kurai blakus atrodas Molētu skulptūru parks ar vēlēšanās piepildošiem pīlēniem, milzīgu bērnu iemīļotu slidkalniņu, šūpolēm un atpūtas soliņiem. Tikai pastaigājoties pa taku, iespējams piemērīt laimi nesošus makšķernieku zābakus, noķert sapņu lomu, izbraukt ar ūdensriteņiem vai vienkārši nopeldēties.

Bet varbūt vispirms uz Utenu – vienu no vecākajām Lietuvas pilsētām, kas minēta karaļa Mindauga vēstulēs 1261. gadā. Tieši šeit apmetās pirmais neatkarīgās Lietuvas keramikas karalis – keramiķis Vītauts Vaļiušis. Pateicoties viņa pūliņiem, 2001. gadā atvērts keramikai veltīts muzejs, kurā ir apskatāmi ap 700 autentiski senās keramikas paraugi, kas atšķiras pēc formas, mērķa, izgatavošanas tehnikas un dekorācijām. Līdzās tiem izstādīti keramikas jaundarbi un etnogrāfiskie eksponāti. Keramikas muzeja darbnīcas ir aprīkotas ar trim mūsdienīgām telpām: viena no tām paredzēta modelēšanas mācīšanai, otra podniecībai, bet trešā ir keramikas apdedzināšanas krāsns. Savukārt veikalā var iegādāties suvenīrus patīkamām atmiņām.

Ja jums nav bail no raganām, tad īstais brīdis apmeklēt Lietuvā vienīgo Raganu muzeju. Pačkenai ciema iedzīvotāja Judita Krutoguza, kura pati savām rokām veido raganas jau 30 gadus, muzejam uzdāvinājusi savu raganu kolekciju. Raganiņa, kas sveic viesus, saka, ka no raganām nav jābaidās – viņas ir jāiepazīst –, un stāsta par viņām interesantākos un piedzīvojumiem bagātus stāstus.

No Latvijas uz Aukštaitiju

Ja uz Lietuvu dosities no Daugavpils, tad pa ceļam nokļūsiet Zarasos, kas aicina izstaigāt skatu apli – iespaidīgu būvi, no kuras paveras elpu aizraujoša Zarasas ezera panorāma. Pārvarot 34 m posmu 17 m augstumā, nokāpsiet uz krastmalu, kur pa 1,5 km garu pastaigu taku nokļūsiet Lielajā salā. Pa ceļam jāgarlaikojas nebūs – taciņa izrotāta skulptūrām.

Lielā sala ir vieta īpašu pasākumu un festivālu rīkošanai, piesaistot aktīvās atpūtas cienītājus. Sala aprīkota ne tikai ar lielām un mazām skatuvēm, bet arī ar ainavā integrētu pazemes kupolveida mini amfiteātri. Labiekārtota pludmales infrastruktūra, Baltijā garākā veikborda trase, kā arī batutu parks. Sala piesaista dabas mīļotājus un makšķerniekus.

Savukārt Ignalina aicina apmeklēt vienīgo biškopības muzeju Lietuvā un uzzināt, kurš ir strādīgāks – bite vai cilvēks. Ar interaktīvo ekspozīciju palīdzību var apmeklēt biškopja māju, darbnīcas un pat pašu stropu. Muzejā var iziet veselas 12 izglītības programmas. Tāpēc, ieejot pa muzeja vārtiem, ļaujiet bitēm ievilkt jūs ziedošā, dūcošā un dzīvības piepildītā pasaulē.

"Ienāc labs, izej vēl labāks," vēsta uzraksts virs unikālās 1754.-1757. gadā celtās Sv. Jāzepa baznīcas durvīm – nelielā koka baznīca izceļas uz citām Lietuvā esošajām 18. gadsimta koka baznīcām. Unikāls ir fakts, ka tā tika saglabāta sākotnējā izskatā un netika pārbūvēta. Kopā ar zvanu torni tas ir viens no vērtīgākajiem un senākajiem koka tautas arhitektūras ansambļiem, kas turklāt atrodas izcili skaistā vietā – augstā kalnā netālu no Lušai ​​ezera. Baznīca pazīstama ne tikai ar to, ka savulaik rotājusi papīra litus, bet arī ar to, ka tā celta, neizmantojot zāģi un naglas.

Ja kaut viens no šiem stāstiem modināja jūsos zinātkāri, tad laiks ieplānot ceļojumu uz Lietuvu – uz 1002 ezeru zemi, kur kopā kāpsim augšup un laidīsimies lejup, apbrīnosim un priecāsimies, brauksim un staigāsim – vienkārši ceļosim, lai piedzīvotu un iepazītu. Un jums ir gatavi palīdzēt tūrisma informācijas centri, kurus varat apmeklēt Rīgā, "Balttour" izstādē!