Pieejamas papildus sēdvietu biļetes uz Limp Bizkit koncertu

28.februārī "Arēnā Rīga" ar vērienīgu koncertu viesosies pasaulslavenā amerikāņu repmetāla grupa Limp Bizkit. Pateicoties lielajam pieprasījumam, janvāra sākumā tirdzniecībā nonākušas papildus biļetes uz gaidāmo koncertu – atvērti sēdvietu sektori arēnas trešajā stāvā.

Par gaidāmo grupas uzstāšanos vērojama liela fanu interese, un lielākā daļa stāvbiļešu izpirkta jau pirmajās nedēļās. Koncertam tuvojoties, "Biļešu Servisa" tirdzniecības vietās papildināts pieejamo biļešu klāsts, turklāt tām piemērota pieejamāka cenu kategorija – no 39 EUR.

Grupa Limp Bizkit slavena ar savu koncertu nevaldāmo enerģētiku un provokatīvajiem šoviem un ir viena no iespaidīgākajām grupām dzīvajā izpildījumā.

Zināms, ka pazīstamie skatuves dumpinieki Rīgā izpildīs savus lielākos hitus – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin'", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" un citus. Tas ir jāredz un jāpiedzīvo!