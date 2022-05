Piesaki māju 'Bauroc' konkursam un laimē ceļojumu 3000 eiro vērtībā

Lielākais jaunās paaudzes autoklavētā gāzbetona ražotājs Austrumeiropā "Bauroc" izsludina konkursu "Energotaupīgākā ģimenes māja bez papildus ārsienas siltināšanas 2022" – konkursam savu māju var pieteikt līdz šī gada 31. maijam, un konkursa galvenā balva ir ceļojums 3000 EUR vērtībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkursa "Energotaupīgākā ģimenes māja bez papildus ārsienas siltināšanas 2022" mērķis ir energotaupīgu un ilgmūžīgu māju būvniecības popularizēšana un sabiedrības izglītošana, nepieciešamība apzināt realizētus māju būvniecības projektus bez papildus ārsienas siltināšanas no Aeroc/bauroc Latvijā, kā arī apkopot ēku energoefektivitātes rādītājus un dalīties informācijā par šādu projektu veiksmes faktoriem.

Aicinām ikvienu, kura māja ir būvēta no Aeroc*/bauroc materiāliem bez papildus ārsienas siltināšanas un nodota ekspluatācijā līdz 2020. gada 1. oktobrim, aktīvi iesaistīties un dalīties ar savu pieredzi, sniedzot pozitīvos piemērus sabiedrībai, iedvesmojot arī citus būvēt mājas no efektīviem materiāliem bez papildus siltināšanas.

Konkursam savu māju var pieteikt līdz šī gada 31.maijam, galvenā balva – ceļojums 3000 EUR vērtībā.

Konkursa nolikums un papildus informācija mājas lapā http://www.bauroc.lv/

Ideja par konkursu mājām bez papildus siltināšanas aizsākās pirms astoņiem gadiem, kad tika realizēts pirmais "Aeroc"* konkurss ēkām bez papildus siltināšanas. Neskatoties uz to, ka tajā laikā bija ļoti daudz klientu, kuri neticēja, ka komfortablu un būvnormatīviem atbilstošu māju var uzbūvēt bez papildus ārsienas siltināšanas, bija tādi, kuri bija jau uzbūvējuši šādas mājas un labprāt dalījās ar informāciju par savas mājas būvniecību un tās ekspluatāciju.

Arī šogad konkursa uzsvars tiek likts uz pieredzes apmaiņu, kas kalpos kā iedvesma un pozitīvs piemērs tiem, kas vēl tikai plāno savas ģimenes mājas būvniecību.

Neskatoties uz to, ka laika gaitā ēku energoefektivitātes prasības ir augušas un, sākot ar 2021.gada janvāri, jaunbūvēm jāatbilst "Gandrīz nulles enerģijas ēkas" prasībām, bez ārsienas siltināšanas joprojām var būvēt un sasniegt minētos enerģijas rādītājus. Piemērotākie bloki ēku būvniecībai bez papildus ārsienas siltināšanas ir bauroc ECOTERM+500 un ECOTERM+375. No šiem blokiem var projektēt un būvēt zema energopatēriņa, "gandrīz nulles enerģijas" un nulles energopatēriņa ēkas. Siltuma caurlaidības koeficients U ārsienai ar apdari attiecīgi ir 0,15 W/(m²K) un 0,20 W/(m²K).

Laikā, kad cenu kāpums un materiālu piegādes laiks ietekmē ikvienu no mums, klienti arvien biežāk izvēlās būvēt bez papildus siltināšanas, jo – no vienas puses – blokiem bez papildus siltināšanas bauroc ECOTERM+ ir nedaudz lielākas bloku m3 izmaksas, salīdzinot ar citiem "Bauroc" blokiem, kuriem nepieciešama papildus siltināšana, bet no otras puses – nav izmaksas, kas saistītas ar siltumizolāciju un tās uzstādīšanu. Vienslāņu sienas konstrukcijas priekšrocība ir ilgmūžība, jo laika gaitā konstrukcija paliek nemainīga. Ne mazāk svarīga priekšrocība ir ražošanas procesā lietotās dabīgās izejvielas, kas rada vieglu, izturīgu un elpojošu būvmateriālu – vieglu kā gaiss un cietu kā akmens, ekoloģiski tīru, draudzīgu videi un veselībai. Klienti atzinīgi novērtē uzbūvēto māju mikroklimatu, jo no bauroc gāzbetona būvētā mājā ziemā ir silti un patīkami vēsi vasaras karstumā.

*2017. gadā tika veikta zīmola maiņa no "Aeroc" uz "Bauroc".