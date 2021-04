Pietiks mānīt sevi, ka sāksi tievēt vēlāk: sāc šodien un sagaidi pavasari formā!

Lieldienas ir garām, atkal ēdi par daudz, bet iekšā ir vēlme tomēr dabūt sevi formā? Viss, kas tev ir jādara, –jāpārvar savs slinkums izlasīt šo rakstu. Ņem par piemēru mūsu pašu tautiešu Jāņa, Baibas un Zaigas rezultātus! Lasi tālāk un uzzini, kas jādara, lai šoreiz tu tiešām nomestu svaru uz visiem laikiem.

Kāpēc "MonaocFit.com", nevis kāda citā ārzemju programma?

"MonacoFit.com" ir Latvijā radīta svara zaudēšanas programma un tās autore ir Paula Freimane, kura pati ir gājusi cauri liekā svara problēmām un zina, kā mums, latviešiem, notivēt visvieglāk un garšīgāk. Programma, balstoties uz tavu mērķi, pielāgo un sagatavo tievēšanas plānu. Tāpat kā sarunā ar uztura speciālistu un treneri, arī "MonacoFit.com" notievēšanas aplikācijā tu atbildi uz jautājumiem par esošajiem paradumiem un mērķi, kuru grib sasniegt. Pēc tam tiek sagatavots individuāls plāns, lai rezultātu varētu sasniegt viegli un ātri. Programmas pamatā ir neskaitāmas Paulas Freimanes un "MonacoFit.com" uztura speciālistu sagatavotas ēdienu receptes. Pretēji tam, ko ierasti piedāvā citas notievēšanas aplikācijas, "MonacoFit.com" lietotājam pašam arī ir iespēja izvēlēties kādus produktus viņš vēlas vai nevēlas redzēt savā uztura plānā. Programma piemērojas arī jaunajām māmiņām, veģetāriešiem un gaļēdājiem.

Zaiga Grosberga, Jānis Danilevičs un Baiba Dorne ir tikai 2 no vairāk nekā 350 tūkstošiem cilvēku, kuri izvēlējušies "MonacoFit.com"!

Jautājām Zaigai, Jānim un Baibai par to, kāpēc "MonacoFit.com" programma ir labāka par citām.



Zaiga (nometa 18 kg): "Pozitīvas izmaiņas ķermenī un arī sajūtās pamanīju jau pirmajā nedēļā. Ar katru dienu programmā jutos arvien spēcīgāka un enerģiskāka. Svars nokritās jau pirmajā nedēļā un tas bija "āķis lūpā", lai turpinātu. Kopumā es īsā laikā nometu 18 liekos kilogramus, kas apģērba izteiksmē nozīmē no 44. uz stabilu 38. izmēru (no XL uz M vai pat S). Pateicoties "MonacoFit.com", esmu sākusi jaunu, skaistu dzīvi slaidā ķermenī un veselīgā garā (smejas). Grūtākais ir sākt, bet tu vienkārši piesakies "MonacoFit.com" un pamēģini kaut trīs dienas. Tu būsi sajūsmā par to, cik ātri un viegli iegūsi savu sapņu augumu."



Zaiga Grosberga no Rēzeknes ar "MonacoFit.com" nometa 18 kg

Jānis (nometa 15 kg): "Pirms sāku lietot "MonacoFit.com", domāju, ka notievēt iespējams tikai, dzīvojot badā. Man nebija izpratnes par pareizu ēšanu. Tagad saprotu, ka galvenais laba auguma noslēpums ir sakārtota (un garšīga) ēdienkarte, nevis sports. Vēl nesen es skatījos uz sevi spogulī un redzēju apaļu bluķi. Tad draugs mani pierunāja trīs dienas pamēģināt Paulas programmu "MonacoFit.com". Sāku ar neticību, bet beigās trīs mēnešos zaudēju 15 kilogramus un nomainīju drēbes no XL uz M izmēru."



Jānis Danilevičs no Ķekavas ar "MonacoFit.com" nometa 15 kg

Baiba (nometa 7 kg): "Enerģija ar katru dienu pieauga, un nevis otrādi. Jau pirmās nedēļas laikā jutu rezultātus – viss ķermenis kļuva vieglāks un pati jutos arvien foršāk! Es īsā laikā nometu 7 kg liekā svara. Vidukļa apkārtmēru neesmu mērījusi, taču tagad no 42. izmēra esmu pārgājusi uz 36. izmēru. Mūsu veselība ir svarīgākais, un vēl vairāk – bērnu un ģimenes dēļ, lai varētu ilgāk rūpēties, būt kopā ar tuvajiem un baudīt dzīvi! Iesaku noteikti vismaz dažas dienas pamēģināt. Jo kamēr nepamēģināsi – neuzzināsi, cik lieliski tas ir!"

Baiba Dorne no Engures ar "MonacoFit.com" nometa 7 kg

Kad lai labāk tievē? Tagad! Ne pēc mēneša, ne pirms vasaras un ne jau atkal pēc gada, bet šodien – tieši tagad! Jo ilgāk atliec, jo vecāks kļūsti.

Kāpēc? Jo drīz kļūs siltāks un tu vairs nevarēsi tauciņus slēpt zem mēteļa. Ja pamēģināsi, ar garantiju zaudēsi daudzus kilogramus, bet nevienu eiro.

Kas jādara? Jāpieņem lēmums notievēt un jāpamēģina "MonacoFit.com" programma vismaz nedēļu.

Izmanto "MonacoFit.com" garantiju – ja zaudēsi vismaz 15 kg, saņemsi samaksāto naudu atpakaļ!*

Piesakies "MonacoFit.com" šodien un uzreiz saņem:

+ īpaši tev pielāgotu ēdienkarti katrai nedēļas dienai;

+ personīgu uztura speciālista atbalstu bez maksas.

*Savu dalību obligāti piesaki, nosūtot "nometīšu vismaz 15kg uz epasta adresi hallenge@monacofit.com