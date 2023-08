Pievienojies zaļajai Tallinai

Aicinām jūs apmeklēt Tallinu – Eiropas Zaļo galvaspilsētu 2023 – un iepazīt tās burvību. Šajā rakstā piedāvājam informāciju par vairākiem īpašiem notikumiem un apskates objektiem, kas sniegs aizraujošus iespaidus ceļojumā uz Tallinu.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Viena no daudzajām īpašībām, kas ļāva Tallinai izpelnīties Eiropas Zaļās galvaspilsētas godu, bija tās uzticība savas iespaidīgās bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai un papildināšanai. Pilsētā jau ir atrodamas gandrīz 200 aizsargājamās sugas – no putniem un orhidejām līdz ķērpjiem un sēnēm –, kas to padara par īstu paradīzi dabas draugiem. Tallina lepojas ar saviem zaļajiem koridoriem, bagātiem ar apputeksnētājiem, ar vislabāko putnu vērošanas vietu savā reģionā, kā arī ar plašajiem zaļajiem mežiem, kuros reizēm ieklīst lūši, lāči un vilki.

Apmeklējot Tallinu pirmoreiz, tā atklāsies kā dažādu dabas apstākļu, ģeoloģisko īpašību un zemes pielietojumu mozaīka. Līdzās mūsdienīgām ēkām un labi saglabātām viduslaiku ieliņām pilsētā atrodami parki un meži, ezeri un upes, purvi un pļavas, un arī mazā Aegnas saliņa. Pilsētas vadība uzskata zaļāku pilsētas plānošanu par vitāli svarīgu tās iedzīvotāju – gan cilvēku, gan pārējo iemītnieku – veselībai un labklājībai! 80% iedzīvotāju – cilvēku – jau atrodas 300 m attālumā no kādas zaļās zonas, un pilsēta kļūst par arvien populārāku ceļojumu galamērķi dabas cienītājiem.

13,8% Tallinas teritorijas ir aizsargājamas teritorijas, un vairāk nekā puse no tām pieder "Natura 2000" tīklam. Tie ir iespaidīgi rādītāji valsts galvaspilsētai. Taču Tallina nesamierinās ar sasniegto – bioloģiskā daudzveidība ir viena no četrām tēmām Zaļās galvaspilsētas gadā, un šajā jomā ir iecerēti lieli uzlabojumu plāni.

Apskates objekti un pasākumi, ko apmeklēt Tallinā

Putukaväil: Apputeksnētāju lielceļš

Apputeksnētāju lielceļš tiek veidots kā 14 km garš lineārs parks, kas stiepjas cauri sešiem no Tallinas astoņiem rajoniem. Šis zaļā koridora parks tiek veidots ar mērķi nodrošināt:

labākas atpūtas iespējas iedzīvotājiem;

neskartas, savvaļas dabas platības, kas palīdzēs veicināt bioloģisko daudzveidību;

mierīgu, ainavisku ceļu cauri pilsētai – gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem – kājāmgājējiem un velobraucējiem.

Šajā projektā atrasts labs pielietojums bijušajām industriālajām zonām un tādai transporta infrastruktūrai kā vecais dzelzceļa uzbērums, kā arī vietām, kur elektrības līnijas ar stabiem un vadiem tiek nomainītas ar pazemes kabeļiem. Tas nodrošina arī ieguvumus saistībā ar klimata uzlabošanu un gatavību klimata pārmaiņām, jo aizaugušas pļavas absorbē lielāku daudzumu lietus ūdens nekā nopļauti zālieni.

Pääsküla purva saglabāšana

Pääsküla, kas atrodas tikai 30 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, ir viens no nedaudzajiem purviem kādas Eiropas valsts galvaspilsētas robežās. 2013. gadā tas kļuva par aizsargājamu teritoriju, un tajā atrodamas vairāk nekā 300 augu sugas, 140 putnu sugas, kā arī vairāk nekā 60 aizsargājamās sugas. Purvu var apskatīt, ejot pa dažāda garuma takām, tostarp arī pa dēļu laipu, kas ved uz novērošanas torni. No tā paveras brīnišķīgi skati pār purvu un apkārtējiem mežiem.

"Greentech" nedēļa

Pasākums, kas veltīts pasaules jaunāko zaļo tehnoloģiju inovāciju demonstrēšanai un kontaktu dibināšanai uzņēmēju un politikas lēmumu pieņēmēju vidū, lai veidotu ilgtspējīgāku nākotni. Tallinas "Greentech" nedēļas ietvaros (13–17.11.2023.) notiks starptautisku biznesa pasākumu sērija ar galveno uzsvaru uz vadošo zaļo tehnoloģiju speciālistu sadarbības veicināšanu un dialoga aktivizēšanu starp Eiropas pilsētām un uzņēmumiem. Pasākums ilgs četras dienas, piedalīsies 80 Greentech uzņēmumi, 500 investori, inovatori un uzņēmēji, un vairāk nekā 2000 apmeklētāji. Uzziniet vairāk par šo pasākumu šeit.

Zaļo Taku projekts

"Zaļo Taku" projekts ir apvienojošs nosaukums pasākumu kopumam ar mērķi veikt uzlabojumus pilsētas zaļajās zonās - no nelielām darbībām līdz ievērojamiem pasākumiem. Ievērojot Tallinas-2035 principus un Klimatneitrālās Tallinas dokumentus, tā mērķis ir panākt uzlabojumus pilsētas vidē, veicināt dabas daudzveidību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī popularizēt ilgtspējīgas prakses metodes. Šajā projektā liela nozīme ir "taktiskā urbānisma" metodēm – nozīmīgiem uzlabojumiem, ko var veikt bez ilgiem plānošanas procesiem.

Eksperimentēšana ar telpu ir svarīgs šī projekta elements, un tiek apkopotas iedzīvotāju atsauksmes, lai novērtētu to interesi un jaunu risinājumu pieņemšanu. Zaļo Taku ietvaros Rātslaukums tiks uz laiku pārvērsts par pagaidu parku, un Igaunijas Mākslas akadēmijas studenti izmēģinās klimata sensitīvus telpas risinājumus Lauteri ielā. Viņi arī izstrādās prototipus uzlabotām ielas mēbelēm un ceļa zīmēm.

Pagaidu parks Rātslaukumā

Pagaidu parks būs atvērts no jūnija līdz septembrim Tallinas Rātslaukumā (Raekoja Plats). Šis īslaicīgais parks ir jaunākais piemērs tā saucamajām īstermiņa telpas intervencēm Tallinā Zaļo Taku "Rohejälg" projekta ietvaros, un tajā tiks iekļautas sēdvietas Igaunijas galvaspilsētas centrālā laukuma apmeklētājiem, kā arī citi ainavu veidošanas elementi, urbānās mākslas objekti un pasākumi. Jaunajā parkā ir piedāvātas daudzveidīgas laika pavadīšanas izvēles iespējas - piemēram, brīvajos brīžos var atrast kādu lasāmvielu grāmatu plauktos (no Nacionālās bibliotēkas), pasēdēt piekārtos krēslos un daudzās sēdvietu zonās, vērot koncertus un izrādes uz Rātslaukuma brīvdabas skatuves vai arī vienkārši pavērot garāmgājējus.

Kampaņa Glābsim mūsu jūru

No 31. augusta līdz 16. septembrim Tallinā notiks starptautiska kampaņa Baltijas jūras piekrastes sakopšanai kopīgi ar fondu "Let's Do It". Tallina uzaicinās piedalīties kampaņā visas pārējās ap Baltijas jūru esošās pilsētas un izplatīs informāciju par vides problēmām, kas ietekmē Baltijas jūru.

Uzziniet vairāk šeit.

Jūsu pauze dabā Tallinā

Vai jūs iedvesmo Tallinā pieejamā dabas bagātība? Tad piedāvājam vēl dažus ieteikumus par citiem nozīmīgākajiem zaļajiem apvidiem pilsētā un tās apkārtnē. Ja nevarat atrast naktsmājas to tuvumā, neraizējieties – tie visi ir viegli sasniedzami ar pilsētas izcilās transporta sistēmas palīdzību.

Beta Promenāde caur Kalamaja uz Kopli

Šī divu kilometru taka gar jūras krastu gājējiem un velobraucējiem stiepjas no Kalasadam ostas līdz Noblessner ostas rajonam. Līdz ar takas ceļā esošiem interesantiem kultūras un vēstures objektiem no tās var baudīt brīnišķīgus skatus uz Tallinas jūras līci.

Paljassaare pussala

Paljassaare pussala, kas stiepjas no Kopli līdz jūrai, sākotnēji bija divas salas. Paljassaare aizsargājamā teritorija ir noteikta kā "Natura 2000" objekts. Tās daudzveidīgajā dabas vidē vērojama krāšņa augu valsts un sastopami bebri, abinieki, tauriņi un vairāk nekā 240 putnu sugas, tostarp dumpji un niedru lijas. Var arī baudīt atpūtu Pikakari pludmalē un izpētīt veco nocietinājumu drupas.

No Stroomi pludmales uz "Rocca al Mare": putnu vērošanas pastaiga pa promenādi

Stroomi pludmale, no Kopli līdz "Rocca al Mare", ir gara, smilšaina pludmale un parks, kas ir slavens ar savu daudzveidīgo putnu saimi. Lai baudītu labākos skatus, jāuzkāpj Putnu tornī, kas atrodas netālu no pludmales. 2 km gara gājēju un velosipēdu taka savieno to ar "Rocca al Mare".

Aegnas sala

Tallinas Aegnas sala, kas atrodas 24 km no krasta, ir tikai 3 km2 liela. Tās mežonīgo ainavu veido meži, kāpas, purvi, akmeņi un dažādas pludmales: smilšu, grants un oļu. Šī dabas apstākļu daudzveidība tik nelielā platībā ļāvusi rast mājvietu šajā mazajā saliņā daudzām un dažādām sugām - šeit var sastapt rudās vāveres, jūras žagatas, kā arī atrast krāšņi sakuplojušus melno visteņu un brūkleņu cerus. Šī savvaļas dabas bagātība, apvienojumā ar tādiem apskates objektiem kā akmeņu labirints un vēsturiskās drupas, patiešām mudina apmeklēt šo salu.

Nõmme-Mustamäe dabas rezervāts

Kā pēdējais, bet noteikti ne mazsvarīgākais jāpiemin 200 hektārus plašais Nõmme-Mustamäe dabas rezervāts: "Tallinas plaušas". Šis rezervāts, iespējams, ir pilsētas svarīgākā savvaļas dabas teritorija un arī tās augstākais punkts – 64 metrus virs jūras līmeņa.

Uzziniet vairāk šeit.