Pievilcīgs piedāvājums jūsu mājām – 'Xiaomi X10' sērijas putekļsūcēji roboti

Pašlaik "Xiaomi" piedāvāto putekļsūcēju robotu sortimentā ir no kā izvēlēties: var iegādāties vienkāršāko putekļsūcēju robotu "Xiaomi Robot Vacuum Cleaner E10", kas maksā tikai ap 150 eiro, var investēt ap 750 eiro grīdas tīrīšanas sistēmā "Xiaomi Robot Vacuum X10+". "Xiaomi" sortimentā ir divas pēc izskata līdzīgas grīdas tīrīšanas sistēmas: putekļsūcējs robots "X10+", kas maksā ap 750 eiro un robots "X10", kas maksā ap 430 eiro. Cenu starpība ir ievērojama, tāpēc – kuru izvēlēties?

Ir loģiski domāt – ja ir putekļsūcēja robota "X10 Plus" versija, ir jābūt arī bāzes versijai "X10". Domāju, ka jebkuram, kas interesējas par diviem līdzīgiem putekļsūcējiem robotiem, kuru modeļus apzīmējošie burti un skaitļi ir vienādi, radīsies dabisks jautājums: kāpēc ir tik liela cenu atšķirība? Tāpēc, ka ir ne tikai daudz līdzīgā, bet arī būtiskas atšķirības. Abu putekļsūcēju robotu sūkšanas jauda ir 4000 Pa. Pietiekami liela, lai tīri izsūktu ne tikai grīdu, bet arī paklājus. Putekļus savāc galvenā birste, grīdas malas iztīra sānu slotiņa. Var izvēlēties 4 sūkšanas režīmus: kluso, standarta, spēcīgo un "turbo". Abiem ir ietilpīga 5 200 mAh baterija, abi roboti pēc atgriešanās bāzes stacijā automātiski iztukšo putekļu tvertni – putekļi tiek iesūkti bāzes stacijā esošajā vienreizlietojamā maisā (šo darbību vienā maisā var veikt līdz 60 reizēm). Abi "Xiaomi X10" sērijas roboti labi sasūc ne tikai putekļus, bet arī pa māju skraidošā setera spalvas – tajos iemontēts jaudīgs putekļsūcējs, kas standarta režīmā efektīvi sūc, turklāt ātri un labi orientējas telpā. Tagad izanalizēsim atšķirības.

Kad vajadzīgs robots "Xiaomi X10+", bet kad pietiks arī ar "Xiaomi X10"?

Galvenā "Xiaomi Robot Vacuum" modeļu "X10" un "X10+" atšķirība – grīdas mazgāšanas iespējas. Tāpēc robota "X10+" bāzes stacija ir augstāka. Var teikt, ka abi šie roboti mazgā grīdu, jo abiem ir speciāli tam paredzētas lupatiņas, bet tas nebūs pareizi teikts par robotu "X10+". Robota "Xiaomi Robot Vacuum X10" apakšā var piestiprināt īpašu ar ūdeni piepildāmu tvertni ar lupatiņu – tā tiek nepārtraukti mitrināta un noslaucīs to, ko nav sasūcis robots. Varat izvēlēties dažādus režīmus: ja robots tīra paklāju, darbojas tikai tā putekļsūcējs, ja tīra grīdu – darbojas gan putekļsūcējs, gan mitrā lupatiņa, ja vajag tikai ar mitru lupatu noslaucīt grīdu – darbojas tikai mitrinātā lupatiņa. Ūdens padevi uz lupatiņu var dozēt pēc grīdas tipa. Ir trīs līmeņi, piemēram, ja telpas grīdas segums ir flīzes, ūdens uz lupatiņu tiek padots vairāk; ja ir koka grīda, ūdens tiek padots mazāk, lai izvairītos no pārmērīgas mitrināšanas. Lupatiņu, protams, nāksies periodiski izmazgāt.

"Xiaomi X10+" modelim ir divas rotējošas pie grīdas piespiestas lupatiņas, kuras tiek nepārtraukti mitrinātas ar ūdeni, kas atrodas speciālā robota tvertnē. Tās grīdu mazgā krietni efektīvāk, tāpēc "Xiaomi X10+" robots ir universālāks mājsaimniecības darbinieks. Atgriezies stacijā, "Xiaomi X10+" robots ne tikai iztukšo putekļu tvertni, bet arī izmazgā un izžāvē lupatiņas, izlej no robota rezervuāra netīro ūdeni un piepilda to ar tīru. "Xiaomi X10+" ir pilnīgi automātisks putekļsūcējs un grīdas mazgāšanas robots, bet "Xiaomi X10" – automātisks putekļsūcējs robots, kas ar mitru lupatiņu var noslaucīt grīdu. Šeit arī kļūst skaidras izvēles prioritātes: ja mājās dominē paklāju segums, jums pietiks ar putekļsūcēju robotu "Xiaomi X10": tas labi izsūc paklājus, lupatiņu izmanto tajās vietās, kur paklāju nav; ja istabās paklāju ir maz, vajag ne tikai izsūkt putekļus, bet arī bieži un tīri izmazgāt grīdas, racionālākā izvēle būs robots "Xiaomi X10+". Vēl viena interesanta nianse: ja dzīvojat divstāvu mājā, otrajā stāvā, dabiski, ir guļamistabas (parasti paklāju ir vairāk, grīdas ir tīrākas nekā virtuvē vai priekšnamā), bet pirmajā – viesistaba, virtuve u.tml. (paklāju mazāk, vairāk plikas grīdas segumu, vairāk traipu, no āra ienestu dubļu, citu netīrumu). Tādā gadījumā iegādājieties abus robotus: "Xiaomi X10" darbosies augšā, "Xiaomi X10+" – lejā. Teiksiet, ka nav loģiski pirkt divus robotus? Bet es jums pateikšu – nav loģiski vienu robotu un tā staciju regulāri staipīt no viena stāva uz otru. Turklāt parēķināsim: pērkot abus robotus, samaksāsiet ap 1 180 eiro. Praktiski tik, cik maksā viens cita ražotāja augstākās klases grīdas mazgāšanas robots, bet "Xiaomi Robot Vacuum X10+" arī ir augstākās klases grīdas mazgāšanas robots, kas ar darba īpašībām, uzticamību neatpaliek no krietni dārgākiem produktiem.

Kā orientējas "Xiaomi X10" sērijas roboti

Galvenā abu robotu orientācijas ierīce ir LiDAR (Light Detection and Ranging) – viena no modernākajām putekļsūcējos robotos izmantotajām šādas funkcijas ierīcēm. LiDAR ar lāzera stariem mēra attālumu līdz dažādiem priekšmetiem, bet robota procesors, analizējot šos mērījumus, veido telpas 3D kartes. Roboti, kuriem ir LiDAR, precīzāk pārvietojas pa telpām, labāk izvairās no šķēršļiem. Tie skenē apkārtni, sūtot īsus lāzera impulsus un mērot laiku no impulsa izsūtīšanas līdz atspulgam no objekta. Pēc izmērītā laika (attāluma), tiek izveidota precīza 3D karte. LiDAR darbojas reālajā laikā, nepārtraukti skenē ap putekļsūcēju esošo vidi, tāpēc operatīvi reaģē uz vides pārmaiņām un jauniem šķēršļiem (pārvietots krēsls, suns atnesis un nometis rotaļlietu u.tml.), bet tas ļauj robotam ātri koriģēt savas kustības. Izmantojot LiDAR tehnoloģiju, putekļu sūkšana un grīdas tīrīšana kļūst efektīvāka un precīzāka, robots ātrāk orientējas grūti sasniedzamās vietās un kopumā precīzāk veic savus uzdevumus. "Xiaomi" attīsta ierīcēs tehnoloģiskās iespējas, piešķirot tām aizvien vairāk funkciju.

Taču ir viena atšķirība starp šo putekļsūcēju robotu navigāciju. Robotam "Xiaomi X10+" priekšā ir RGB kamera, kas paredzēta nevis mājas filmēšanai, bet precīzai tuvāk esošo objektu konstatēšanai. Kameras datus apstrādā mākslīgais intelekts, tas robotam palīdz labāk "saprast" dažādus objektus (mēbeles, kāpnes u.tml.), atpazīt dažādas virsmas (koka segums, flīzes, paklājs), kas palīdz arī labāk orientēties un izvēlēties piemērotāko tīrīšanas režīmu.

Esmu izmēģinājis gana daudz visdažādāko putekļsūcēju robotu un novērojis, ka viena no kaitinošākajām lietām ir robota klejošana pa istabām, kad nesaproti, kāpēc pa vienām istabas vietām robots grozās nepārtraukti, lai gan tās jau iztīrītas, bet citas neapmeklē ilgu laiku. Runājot par "Xiaomi X10" sērijas robotiem, ir jāsaka, ka šādas it kā bezmērķīgas klejošanas nav – abi putekļsūcēji roboti prot ātri un efektīvi noskenēt māju. Tas viss redzams viedtālrunī vai planšetdatorā instalētā "Xiaomi Mi Home" lietotnē, kurā varēsiet apskatīt mājas istabu plānu 2D vai 3D formātā. Šo robotu pārvietošanos un trajektoriju es raksturotu kā racionālu, nevis haotisku.

"Xiaomi X10+" automātiski atpazīst paklājus. Ne visi roboti spēj to izdarīt, tāpēc citiem robotiem paklājs ir jānorāda kartē, lai tie to izsūktu jaudīgākā režīmā. Kad putekļsūcējs robots "Xiaomi X10+" uzbrauc uz paklāja, tas uzreiz atpazīst segumu, palielina sūkšanas jaudu, bet grīdu tīrošās lupatiņas paceļas uz augšu (lai nepieskartos paklājam). Tāpēc šim robotam nav jānorāda, kur ir paklājs, bet kur – grīda. "Xiaomi X10" robotam būs jānorāda, kur ir paklājs, lai šo vietu izsūktu ar palielinātu jaudu. Turklāt tas nepaceļ lupatiņu, tāpēc, sūcot paklājus, tvertne ar lupatiņu ir jānoņem.

Abiem robotiem ir daudz citu sensoru (infrasarkano staru, ultraskaņas, Holla sensori), kas nodrošina robotam darbam nepieciešamo informāciju.

Viedā putekļsūcēju robotu "Xiaomi X10" vadība

Pirmais skatiens uz "Xiaomi X10" sērijas robotu konstrukciju: kvalitatīvi materiāli, nekādu iebildumu pret montāžu. Bāzes stacijas ir pietiekami kompaktas, turklāt tām ir moderns un acij tīkams dizains. Sagatavošana darbam – ļoti ātra: ievietojat sānu slotiņu un grīdas birstes, nolieciet robotu pie stacijas un pievienojiet pie "Xiaomi Mi Home" lietotnes. Viss process no izpakošanas līdz pieslēgšanai lietotnei aizņem apmēram piecas minūtes. Izmantojot LDS (LiDAR) navigācijas tehnoloģiju, "X10" sērijas putekļsūcējs robots uzticami un precīzi noskenēs jūsu māju. Kad robots beigs pētīt apkārtni, "Xiaomi Home" lietotnē varēsiet apskatīt rezultātu. Lietotne ir vienkārša, intuitīva: tajā var aizsūtīt "X10" uz kādu istabas daļu pastrādāt papildus, likt atgriezties bāzes stacijā, izvēlēties kādu no četriem sūkšanas līmeņiem un trim grīdas mazgāšanas intensitātes līmeņiem, kā arī iestatīt robotam virtuālās sienas, aizliegtās zonas, lai neložņā, kur nevajag.

Un vienmēr saņemsiet jaunāko informāciju par to, kā jūsu putekļsūcējam robotam veicas. Turklāt varat saskaņot grafikus, norādīt, cik bieži un kur robotam būtu jādara darbs.

"Xiaomi X10" putekļsūcēju robotu baterijas

"Xiaomi X10" un "Xiaomi X10+" bateriju tilpums ir vienāds – 5 200 mAh, taču atšķirīgo tīrīšanas un navigācijas funkciju dēļ darba laiks atšķiras. "Xiaomi X10+" ar pilnībā uzlādētu bateriju strādā apmēram 120 minūtes, "Xiaomi X10" var darboties ilgāk – līdz 180 minūtēm.

"Xiaomi X10" un "Xiaomi X10+" robotu vērtējums

Kā redzat, šeit aprakstītajiem jaunajiem "Xiaomi X10" sērijas putekļsūcējiem robotiem ir vairākas būtiskas atšķirības. Ja jums vajadzīgs grīdas mazgāšanas robots, jums būtu jāizvēlas "Xiaomi X10+". Taču, ja grīdas mazgāšana jums nav pārāk svarīga, "Xiaomi X10" ir laba izvēle, jo tam ir tāda pati sūkšanas jauda un lāzera navigācija, tas automātiski iztukšo putekļu tvertni.

Abu robotu jaudīgie putekļsūcēji labi izsūc jebkura seguma grīdas un paklājus. Ja mājās ir mīlulis, varbūt pirmajā reizē putekļsūcēja birste arī būs aplipusi ar spalvām, taču, ja neļausiet "Xiaomi X10+" vai "Xiaomi X10" robotam slinkot, ja tas strādās regulāri, problēmu ar spalvām nebūs.

Abi roboti strādā klusi, netraucē darīt savus darbus, skatīties televizoru – arī tad, ja robots strādā tajā pašā istabā, kur atrodas televizors. Skaļa ir tikai automātiskā tvertnes iztukšošana (kā parastā putekļsūcēja skaņa), taču šis process ir īss.

"Xiaomi Mi Home" lietotne ļauj ne tikai vadīt putekļsūcēju robotu, iestatīt sūkšanas un mazgāšanas darbību parametrus – jūs varat arī reālajā laikā vērot tā darbu, apskatīt karti, izveidot grafikus, norādīt darbus. Robots lietotnē un ar balsi brīdina, kad bāzes stacijā ir kaut kas jādara: jānomaina pilnais putekļu maiss, bet "Xiaomi X10+" gadījumā jāizlej netīrais ūdens, jāiepilda tīrais.

"Xiaomi X10+" kamera nefilmē telpas, tā ir paredzēta objektu atpazīšanai, robota vāktie dati tiek apstrādāti tikai tā procesorā. Datu aizsardzībai ir akreditēts drošības sertifikāts.

Izvērtējot šo robotu cenu un iespējas, varu teikt, ka šie uzticamie palīgi ir tajos ieguldītās naudas vērti.

Rakstu veidoja neatkarīgs žurnālists R. Kažimėkas