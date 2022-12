Gaidāmās enerģētikas krīzes apstākļos, kas jau pamazām sāk vērt savas durvis, daudzus uzņēmumus nodarbina jautājums, kas, pārfrāzējot Šekspīru, varētu skanēt kā - pirkt vai nepirkt darba apģērbu? Droši vien, ja varētu, daudzi uzņēmumu īpašnieki labprāt vispār atteiktos no tādas pozīcijas kā darba apģērbi personālam. Tomēr tas gluži nebūs iespējams. Kāpēc tā un kādi ir risinājumi, lasiet par to šajā rakstā.

Kādēļ nevar atteikties no darba apģērba?

Runājot par darba apģērbu, varam droši teikt, ka to uzņēmumi, kuriem ir prasības pēc specializēta apģērba, paši zina, ka atteikties no tā nav iespējams. Pretstatā biroju darbiniekiem - ir virkne nozaru, kurās ir stingri reglamentētas prasības par darba apģērbu. Piemēram, medicīnas apģērbs ir jānodrošina ne tikai vizuāli tīrs, bet arī sterils. To nevar panākt mājas apstākļos, bet tikai ar īpašām iekārtām, kas nav pieejamas arī parastajās veļas mazgātavās. Tāpat arī ir nozares, kurās ir prasības pēc atstarojošā apģērba vai cita, kas ir drošas darba vides neatņemama sastāvdaļa.

Vai pirkt ir lētāk?

Dažkārt, lineāri salīdzinot, var šķist, ka nopirkt darba apģērbu ir lētāk, bet netiek ņemti vērā daudzi blakus faktori, kas summējas būtiskās izdevumu pozīcijās. Un šoreiz nav runa par specifiskām prasībām - tādām kā sterilitāte, bet vizuāla tīrība, apģērba labošana un tamlīdzīgas nianses. Darba apģērbu serviss nodrošina ne tikai apģērba nomu un mazgāšanu, bet arī labo un uztur darba apģērbu tehniskā kārtībā. Tādējādi pareizi kopts un uzturēts darba apģērbs kalpo līdz pat divām reizēm ilgāk, kas jau ir reāli aprēķināma vērtība naudas izteiksmē. Tas ilgtermiņā ļauj ietaupīt būtiskus izdevumus, kurus rada darba apģērbs.

Vide un ekoloģija

Nav noslēpums, ka apģērbs ir prece, kas rada būtiskas ekoloģiskās problēmas planētas mērogā. Tādēļ drīzumā ir gaidāms arī apģērbu depozīta maksājums - līdzīgi, kā tas šobrīd ir tarai. Ņemot vērā to, ka arī darba apģērbs piedalās šajā segmentā ar savu artavu, ir vērts atzīmēt, ka šobrīd viens no retajiem uzņēmumiem Latvijā, kurš ir atrisinājis apģērba pārstrādi ekoloģiskā veidā, ir darba apģērbu servisa uzņēmums Lindstrom Latvija. Līdz ar to tiem uzņēmējiem, kuri apzinās nepieciešamību pat krīzes apstākļos neaizmirst par dabu un planētu kopumā, ir liela motivācija sadarboties ar uzņēmumu, kurš tiešā veida piedalās aprites ekonomikā.

Kopsavilkums

Salīdzinot darba apģērbu izmaksas starp tā iegādi un nomu, un servisu, nevar ņemt vērā tikai paša darba apģērba cenu, jo izmaksas veido gan darba apģērba uzturēšana, dzīves ilgums, atbilstība dažādiem reglamentiem, kā arī daudz un dažādi ekoloģiju ietekmējošie faktori. Piemēram, utilizācija, notekūdeņi un virkne citu blakuselementu. Izvērtējot visu kopā, ir redzams, ka matemātiskie aprēķini un vērtību sistēmas kausi liecas par labu darba apģērbu servisa piedāvājumam.

