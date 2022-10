Pirmo reizi desmit gadu laikā 'M&M's' iepazīstina ar jaunu varoni – Purple

Pārtikas ražošanas un vairumtirdzniecības uzņēmums "Mars" svin jaunās "M&M's" varones pasaules debiju, zīmolam turpinot izmantot jautrības spēku, lai radītu laimes mirkļus un vairotu piederības sajūtu. Pirmo reizi desmit gadu laikā zīmols "M&M's" ir paplašinājis savu ikonisko komandu, ieviešot jaunu tēlu un runas personu vārdā Purple.

Purple kā pirmā sieviete un zemesriekstu konfekšu varone ir autentiska un apbur ar savu dedzīgo pašapziņu – viņa ir šarmanta un izceļas ar savdabīgu raksturu. Viņa pievienojas pārējiem sešiem "M&M's" tēliem, iemiesojot pieņemšanu un autentiskumu, kas padara viņu par tēlu, kas ļoti burtiski iemieso zīmola vērtības.

Pārstāvot vairāk nekā vienu trešdaļu pasaules iedzīvotāju, Z paaudze (Gen Z) novērtē un atbalsta individualitāti, iekļaušanu, autentiskumu, kas vieno ne vien šīs paaudzes pārstāvjus, bet arī citus cilvēkus viņiem apkārt. Tā kā mūsdienu sabiedrība atbalsta tos, kuri pieņem savu patieso būtību, un mudina cilvēkus pieņemt to, kas viņus padara unikālus, zīmols balstās uz šīm atziņām, turpinot savu misiju līdz 2025. gadam palielināt piederības sajūtu 10 miljoniem cilvēku.

Olga Ekšteine, "Mars" Produktu sortimenta vadītāja Baltijas valstīs: "Mēs vēlamies, lai cilvēki visā pasaulē sajustu piederību un varētu apvienoties prieka brīžos. Šī gada sākumā paziņojām par "Mars" globālo mērķi un platformu, kas veicinās izmaiņas ar organizācijas "M&M's FUNd" palīdzību. Tāpat esam modernizējuši iemīļotos "M&M's" varoņus. Esam arī priecīgi par visai pasaulei izziņotās jaunākās "M&M's" varones pievienošanos. Purple var lepoties ar īpašībām, ko cilvēki saprot un novērtē, tostarp viņas īstumu un spēju aptvert savu patieso būtību, kā arī izcelt to, kas padara viņu unikālu. Viņas autentiskais šarms, savdabīgais raksturs un spēja radīt uzticības sajūtu papildina "M&M's" varoņu ģimeni, zīmolam turpinot priecēt fanus ar jautrību un vienlaikus ietekmējot pasauli pozitīvā veidā kā to spēj tikai "M&M's"."

Jaunā varone Purple ir izveidojusi dziesmu un mūzikas videoklipu, kas cildina dažādību un mudina cilvēkus visā pasaulē aptvert savu patieso būtību, izmantojot mūzikas spēku, kam ir neatkārtojama spēja savest kopā cilvēkus. Savas starptautiskās debijas uzstāšanās laikā Purple atbalsta pārējā "M&M's" komanda – konfektes Red, Yellow, Orange, Brown, Blue un Green, kā arī mūziķi, dejotāji un mākslinieki, kuri tika atlasīti, pamatojoties uz "M&M's" mērķi – lielu talantu un spēju savest cilvēkus kopā, uzsverot, cik svarīgi ir aptvert savu patieso būtību.

"M&M's" videoklips ir pieejams sociālajos tīklos un visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās, vienlaikus atbalstot daudzveidīgu un iekļaujošu mākslu. Par katru reizi, kad videoklips tiek straumēs, "M&M's" ziedo 1 dolāru (ar mērķi sasniegt 500 000 dolāru ziedojumu) "Sing for Hope" bezpeļņas organizācijai, kas izmanto mākslas spēku, lai radītu labāku pasauli. Partnerība ar "Sing for Hope" ir daļa no The M&M'S FUNd globālas iniciatīvas, kuras mērķis ir izsekot zīmola ietekmei uz tā misiju, nodrošinot resursus, mentoringu, iespējas un finansiālu atbalstu mākslas un izklaides jomā, lai palīdzētu nodrošināt cilvēkiem piekļuvi pieredzei, kur katrs jūtas piederīgs.

"Mars" vēlas palīdzēt veidot iekļaujošu sabiedrību, kurā cilvēki no dažādām kopienām jūtas atzīti, pieņemti un vienlīdzīgi. Gan nesen atjauninātais zīmola "M&M's" mērķis, gan jaunākā varoņa debija palīdz atbalstīt plašākas "Mars" iniciatīvas, kas darbojas, lai vairotu daudzveidību un vēl vairāk atraisītu radošumu.

Plašāku informāciju par "M&M's" jauno varoni varat iegūt, apmeklējot "M&M's" kontus sociālajos tīklos Facebook, Instagram, Twitter vai vietni MMS.com.