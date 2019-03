Planšetdatori iekaro biznesu – no pilotu rokasgrāmatām līdz kases aparātiem kafejnīcās

No tā laika, kad Stīvs Džobss pasauli iepazīstināja ar pirmo planšetdatoru un "Apple" pasludināja par atbrīvošanās no personālo datoru ēras sākumu, "iPad" ir kļuvis par neaizstājamu ierīci mājās un uzņēmumos. Šodien "iPad" aizstāj ne tikai kases aparātus restorānos, bet arī pilotu rokasgrāmatu lidojuma laikā. Par to, kā uzņēmumi optimizē procesus un kāpēc "iPad" kļūst par šo pārmaiņu neatņemamu daļu, runājam ar "Apple" pilnvarotā izplatītāja pārdošanas biznesa vajadzībām vadītāju Mangirdu Šapranausku.

– Droši vien ir daudz cilvēku, kuri, domājot par planšetdatoru, vispirms iztēlojas to kā ērtu ierīci sērfošanai internetā, lai skaitītos filmas vai videoierakstus. Tomēr – vai "iPad" var atrast savu vietu biznesā?

– 2010. gadā, kad veikalu plauktos parādījās "Apple" planšetdators, tā izmantošana uzņēmumos raisīja daudz šaubu, jo Stīva Džobsa vadītā kompānija vairāk uzmanības veltīja produktiem, kuri patiktu parastiem lietotājiem. Tomēr, kad kompānijas vadību pārņēma Tims Kuks, situācija mainījās – uzmanība tika veltīta biznesa pārstāvjiem, tika pilnveidoti produkti, sākta sadarbība ar lieliem pasaules līmeņa uzņēmumiem. Piemēram, kopā ar IBM tika uzsākta mobilo lietotņu izstrāde, kuras var izmantot dažādās nozarēs strādājoši uzņēmumi, bet kopā ar "Microsoft" – "Office 365" pakete, kuru īpaši ērti izmantot tad, ja ir "iPad".

Biznesa pārstāvji to novērtēja. Kad bija pagājuši tikai četri gadi pēc "iPad" prezentācijas, "Apple" planšetdatoru lietoja 98 % "Fortune 500" un 91 % "Global 500" sarakstā iekļauto uzņēmumu. Šis planšetdators kļuva arī par populāru mācību līdzekli daudzās pasaules skolās un universitātēs.

– Kādu iemeslu dēļ uzņēmumi izvēlas planšetdatorus darbam? Kāds izdevīgums tika saskatīts to izmantošanā, kādus procesus šī ierīce atvieglo?

– Iemeslu ir daudz, tomēr viens no galvenajiem ir centieni transformēt biznesu vai iekšējos procesus. Uzņēmumi savus procesus vēlas veikt ātrāk, lētāk, efektīvāk un ērtāk. Piemēram, pāriešana no papīra procesiem uz digitālajiem, kad papīru kalnu var aizstāt viens planšetdators. Vai atšķirīgus procesus – zvans, pārskats, paziņojums, drukāšana, datu atjaunināšana, datu ievadīšana – nomainīt ar vienu, digitālu. Cits iemesls – kopējā īpašuma cena, kad uzņēmumi sāk vērtēt dažādus kritērijus, kas saistīti ar lēmumiem – iegādi, platformu, drošību, ilgmūžību – un tad nosaka piemērotākos līdzekļus šo kritēriju sasniegšanai.

Tieši "iPad" uzņēmumi izvēlas tāpēc, ka tas pieder datortehnikai, kas strādā visstabilāk, tai ir vislielākā atlikusī vērtība. Darbinieki, kas to izmanto, ir paši apmierinātākie, jo ierīcē iespējama intuitīva lietošana, tai raksturīga bezkompromisa drošība.

– Kādās nozarēs strādājošie uzņēmumi visbiežāk izmanto planšetdatorus, šajā gadījumā – "iPad"? Vai Baltijas valstīs strādājošie uzņēmumi arī pārņem šīs tendences?

– Agrāk "iPad" darba funkciju veikšanai izmantoja tikai ārvalstu uzņēmumu, piemēram, "Coca Cola", "Phillip Morris", pārstāvniecības. Pašlaik savus procesus optimizē arī aizvien vairāk Lietuvas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumu. Ja runājam par konkrētām nozarēm, tad "iPad" visizplatītākais ir aviācijas, finanšu, apdrošināšanas, ražošanas un pakalpojumu nozarēs.

– Pastāstiet plašāk, ar ko aviācijā var būt noderīgs "iPad". Vai Baltijas valstīs ir aviokompānijas, kuras savus procesus ir optimizējušas, sākot lietot planšetdatorus?

– Agrāk pilotiem savās lidojuma somās nācās staipīt līdzi 10–44 kilogramus papīru ar svarīgu informāciju. Aizstājot tos ar "iPad" ierīcēm, lidmašīnās samazinājās pārvadājamais svars, jo pats planšetdators sver tikai 300–700 gramus (atkarībā no modeļa). Tagad visi piloti izmanto "iPad", lai sagatavotos lidojumam, pārskatītu lietošanas instrukcijas, sagatavotu pārskatus, pārbaudītu laika prognozes vai kontroles sarakstus, bet viņu darbs ir kļuvis vēl efektīvāks un precīzāks. Piemēram, kad Lietuvā reģistrētā aviokompānija "Avion Express" uz papīra drukāto informāciju aizstāja ar "iPad", lidmašīnās samazinājās pārvadājamais svars, tā ietaupot daudz kurināmā. Cits piemērs – Latvijas aviokompānija "airBaltic". Uzņēmumā aprēķināja, ka, uz papīra drukātu informāciju aizstājot ar planšetdatoriem, organizācija katru gadu ir ietaupījusi apmēram divus miljonus papīra lapu.

Pašlaik "iPad" ierīces izmanto daudzas aviokompānijas, piemēram, "GetJet", "Smartlynx", "Nordica", "British Airways" u.c. Tā ir ne tikai ilgmūžīga un lietošanai ērta ierīce, kam ir liela aviācijai paredzētu lietotņu izvēle, bet arī operētājsistēma ar visstabilāko darbību.

– Kur izmantot un uz kādu taustāmu labumu no "iPad" ierīcēm var gūt uzņēmumi, kas strādā citās nozarēs?

– Finanšu organizācijas visbiežāk izmanto "iPad" prezentāciju, pārdošanas vai citu sanāksmju laikā, kad tiekas ar klientiem, bet ražošanas uzņēmumi – nolūkā optimizēt procesus vai apmācīt cilvēkus. Pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi, piemēram, "Wolt" un "DServe", ar "iPad" palīdzību sniedz pasūtīšanas pakalpojumus restorānos. Uzņēmums "Caffeine Roasters", kas Baltijas valstīs pārvalda kafejnīcu tīklu, Igaunijā "iPad" ierīces lieto kases aparātu vietā. Darbiniekiem tos ir viegli un ērti lietot, bet pati sistēma strādā ātri un nevainojami.

Vēl viens piemērs – Baltijas valstīs strādājošās apdrošināšanas kompānijas "ERGO Insurance SE" filiāle Lietuvā. Tajā nedzīvības kaitējumu administrēšanas struktūrvienības eksperti izmanto "iPad" ierīces kaitējumu reģistrēšanai. Tādā veidā tiek optimizēts kaitējuma reģistrēšanas un administrēšanas process, kā rezultātā tiek ietaupīts laiks.

Atkarībā no uzņēmējdarbības nozares un paša uzņēmuma mērķiem organizācijas izmanto lietojumprogrammas no "App Store" vai tām ir pašu izstrādātas mobilās lietojumprogrammas.

– Runājot par uzņēmumiem un nozīmīgākajiem procesiem, kāda nākotne, jūsuprāt, tos gaida? Vai "iPad" arī turpmāk atsauksies biznesa organizāciju vajadzībām?

– Biznesa procesu digitalizācija turpināsies arī nākotnē. Aizvien vairāk uzņēmumu centīsies vēl vairāk efektivizēt savu darbu, to veikt ērtāk, ātrāk un lētāk. Savukārt "iPad" kļūs par šādu organizāciju mobilo darbarīku, kas dod iespējas darbiniekiem veikt vairāk uzdevumu neatkarīgi no fiziskās darba vietas un nodrošina informācijas drošību.