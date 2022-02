Plašs 'Viaplay' piedāvājums jau tagad! Skaties arī UEFA Čempionlīgu no 15. februāra

Ziemeļvalstu vadošais straumēšanas pakalpojums "Viaplay" nodrošina augstas kvalitātes izklaidi ar latviešu valodas subtitriem ikvienam ģimenes loceklim. Izmantojot "Viaplay" varat baudīt unikālas sporta tiešraides, labākās starptautiskās filmas, bērniem paredzētu saturu, kā arī godalgotus seriālus tikai par 9,99 eiro mēnesī. "Viaplay" – visai ģimenei!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Viaplay" straumēto saturu var skatīties jebkur, katrā laika un visdažādākajās ierīcēs. Platforma nodrošina iespēju vairākiem lietotājiem vienlaikus straumēt kvalitatīvas sporta tiešraides, labākās starptautiskās filmas, godalgotus seriālus, kā arī bērnu saturu visās mājsaimniecībās. Un atceries – Čempionu līga ir jau klāt!

Kaut kas katra gaumei

"Viaplay" nodrošina augstas kvalitātes izklaidi ar vietējiem subtitriem ikvienam ģimenes loceklim. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties skatīties romantisku filmu, Ziemeļvalstu trilleri vai sekot līdzi jaunākajai Čempionu līgas spēlei – jūs to atradīsiet straumēšanas platformā "Viaplay". Tāpat varat arī lejuplādēt savus un bērnu iecienītākos šovus, lai skatītos tos bezsaistē, padarot gan ceļojumus, gan citus piedzīvojumus daudz jautrākus!

Oriģināls saturs

Straumēšanas platforma "Viaplay" pašreiz ir ceļā uz to, lai kļūtu par Ziemeļvalstu reģiona un Baltijas valstu vadošo oriģinālsatura ražotāju. Mēs stāstām stāstus, aizkustinām un izklaidējam visa vecuma auditorijas ar dokumentālajām filmām, drāmām, pieaugušiem paredzētu saturu un nervus kutinošiem kriminālseriāliem. Nepalaidiet garām psiholoģisko trilleri "The Box" ar Emmy balvas ieguvēju Annu Rīlu un Pīteru Stormaru, kura režisors Stīvs Šils pazīstams kā producents tādām filmām kā "The Sopranos" un "The Wire".



Avots: "Viaplay"

Sporta pārraides

"Viaplay" nodrošinājis tiesības rādīt pasaules līmeņa sporta tiešraides: Formula 1, UEFA Čempionu līga, UEFA Eiropas līga un UEFA Konferences līga, Bundeslīga, Anglijas kauss futbolā, NHL hokejs un daudz citu interesantu pārraižu. Straumēšanas platforma "Viaplay" atrodams augstākās kvalitātes satura piedāvājums, tuvākajā laika turpinot palielināt tiešraižu skaitu. Atceries, ka tieši tagad sākas Čempionu līgas spēles – skaties no 15. februāra!

Foto: Lukas Šulces

Bērniem

Mūsdienās bērni jau iemācījušies lietot jaunākās tehnoloģijas, tostarp straumēšanas pakalpojumus, tāpēc "Viaplay" izveidojis oriģinālu saturu, kas pieejams arī jaunākajiem skatītājiem. Mums patīk izklaidēt bērnus, piedāvājot izglītojošu un saistošu saturu, tostarp vienu no iecienītākajiem šoviem par varonīgajiem suņiem no "Paw Patrol"!

Avots: "Viaplay"

Starptautisks saturs

"Viaplay" piedāvā jaunākās filmas visai ģimenei, tostarp Ziemeļvalstu reģiona un Holivudas studiju veidotu ekskluzīvu saturu. Noskaties spēcīgo drāmu ar reālistisku pieeju "Labais ārsts" vai aizraujies ar tiesu ekspertu komandas tehnisko spožumu pavisam jaunās "CSI Lasvegasa" epizodēs.

Avots: "Viaplay"

Skatieties "Viaplay" tikaipar 9,99 eiro mēnesī un sagatavojaties laikus jaunajai UEFA Čempionu līgas spēlēm! Abonamentu ir iespējams atcelt jebkurā laikā. Vairāk informācijas www.viaplay.lv