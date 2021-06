'Pop it' rotaļlietas - jauns, jautrs veids, kā izglītot bērnus un mazināt stresu

Pirms dažiem gadiem pasaule bija zaudējusi prātu spineru (ang. Fidget spinner) dēļ: mehāniska rotaļlieta ar gultni vidū, kas ļauj tai ātri un vienmērīgi griezties. Tiklīdz rotaļlietu veikaliem izdevās papildināt krājumus, īpaši aktīvi meklētie "spineri" ātri iztukšoja plauktus.

Daļa no spiner rotaļlietas popularitātes bija saistīta arī ar to, ka tas tika reklamēts kā līdzeklis, kas palīdz mazināt uztraukumu un mazināt stresu, vai arī tiem, kam nepieciešama palīdzība koncentrēties, piemēram, bērniem, kuriem ir grūti koncentrēties. Lai arī spineru mode jau ir pagājusi, tirgū parādās jauna parādība – krāsainas rotaļlietas "Pop it", kas bērniem var palīdzēt ne tikai attīstīt uzmanību, bet arī palīdzēt mazināt uztraukumu.

Sensorisko rotaļlietu priekšrocības

Tādas spēles kā "Pop it" vai iepriekš minētie "spineri", ietilpst sensorisko rotaļlietu kategorijā, jo tās var stimulēt vienu vai vairākas cilvēka maņas, piemēram, redzi, dzirdi vai pieskārienu. Pētījumi liecina, ka šādām rotaļlietām var būt būtiska ietekme bērna audzināšanas procesā: attīstīt spēju risināt dažādas problēmas ar radošu pieeju. Kā arī šāda veida rotaļlietas palīdz veidot jaunus savienojumus smadzeņu nervu šūnās, attīstīt valodu un motoriku.

Sensoriskās rotaļlietas var arī palīdzēt koncentrēties un, pats galvenais, mazināt bērna piedzīvoto stresu. Pēc "ABC rotaļlietas" ekspertu domām, tieši tādas antistresa rotaļlietas kā "Pop It" patīk ne tikai tāpēc ka tās ir vienkāršas, bet arī pateicoties to priekšrocībām: bērniem ir grūti koncentrēties, kad vecāki vai skolotāji liek to darīt, taču daudz vieglāk ir koncentrēties un izklaidēties spēlējot. Labā ziņa ir tā, ka šī uzmanība vēlāk atvieglo koncentrēšanos arī uz citām aktivitātēm.

Jāatzīmē, ka pandēmijas laikā bērni arī izjūt lielāku stresu nekā parasti: viņiem bija jāpielāgojas jaunam mācību režīmam, nevarēja pagalmā satikt draugus vai klasesbiedrus. Šī spēle - jautrs veids, kā uz īsu brīdi koncentrēt prātu, un spēja koncentrēties uz vienu darbību palīdz ilgtermiņā kontrolēt nervu slodzi un mazināt stresu.

Kas ir "Pop it"?

"Pop it" izskats atgādina plaši pazīstamo burbuļplēvi, ko izmanto dažādu trauslu preču iepakošanā. Pati rotaļlieta ir balstīta uz līdzīgu principu: tā sastāv no vairākām burbuļu rindām, kas sprakšķ, iespiežot burbuli. Pēc tam, kad vienā pusē ir iespiesti visi burbuļi, rotaļlieta vienkārši jāapgriež un jāsāk atkal no jauna.

Tā kā rotaļlieta ir izgatavota no silikona, viņu ir viegli kopt un dezinficēt, viegli novērst baktēriju un netīrumu uzkrāšanos. Tas ir īpaši svarīgi vecākiem, kuri pandēmijas periodā vēlas nodrošināt īpaši tīru un drošu vidi bērniem. Turklāt rotaļlietai ir dažādas formas, tāpēc bērni var izvēlēties sev tīkamāko variantu.

Vienkāršais un krāsainais dizains neprasa ilgu laiku, lai piesaistītu uzmanību. Tos var atrast visdažādākajās formās - sākot no krāsainiem ananāsiem vai zemenēm līdz dažādiem jūras dzīvniekiem vai pat dinozauriem. Tas bērniem palīdzēs viegli izvēlieties to, kas viņiem patīk vislabāk.

