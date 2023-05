Populāri zīmoli un uzņēmēji prezentēja savus jaunumus preses dienas pasākumā

Pavasara vēsmas un modes jaunumi atklāti košajā Polhem komunikācijas aģentūras preses dienā. Digitālā satura veidotāji un modes eksperti iepazinās ar jaunumiem no dažādiem gan pašmāju, gan pasaules zināmiem zīmoliem un iecienītiem savas jomas pārstāvjiem.

Pavasara-vasaras apģērbu kolekcijas prezentēja zīmoli Sandro, Maje un ekskluzīvs iecienītāko zīmolu tiešsaistes veikals Soulz.lv. Daudzu preses dienas viesu favorīti bija HUGO BOSS oversize zaļā makslīgas ādas jaka, "denim" kolekcijas aksesuāri no zīmola Diesel un daudzi citi sezonas aktuālie jaunumi, ko novertēja modes eksperti un stilisti kuru starpā bija Jūlija Verbicka, Sintija Selicka, Dace Bahmane-Krieviņa, Laura Valuta un citi.

Latvijas uzņēmēji no Tara Energy Drink, kas ir planētai draudzīgs koncepts, prezentēja jaunu, pirms tam neredzētu produktu- 100% dabīgo enerģijas dzērienu. TE-D pārstāvji prezentēja augstas kvalitātes termokrūzes, unikālas uzlējuma tablešu izlases ar izcilu Ķīnas tēju, un dabīgu medu, ka arī pastāstīja, ka no katra pārdota starta komplekta viņi iestāda koku! Šis produkts saņēma lielu uzmanību no apmeklētājiem un to ļoti novertēja digitālā satura veidotāji, tādi kā Santa Lasmane, Svetlana Žigajeva un citi. Tara Energy Drink ir ideāls un veselīgs aizstājējs kafijai un enerģijas dzērieniem, ko var baudīt visas dienas garumā.

Savu jauno apakšveļas un peldkostīmu kolekciju noprezentēja zīmols Rosme, kas atšķirās ar savu skandināvu stilu un kvalitāti. Rosme izmanto kvalitatīvas un izturīgas sastāvdaļas savos produktos, un tā dizains ir gan moderns, gan klasisks. Zīmols ir pazīstams arī ar savu sociālo atbildību darbu, tostarp-ar mērķi atbalstīt cīņu pret sieviešu vardarbību.

Plašu skaistumkopšanas produktu jaunumus prezentēja The Body Shop ar jaunu līniju Edelweis un Free Style. Ēdelveisa ekstrakts dabīgi satur leontopodium skābi, kas ir viens no spēcīgākajiem zināmajiem antioksidantiem. Šī līnija piedāvā dažādas aromterapijas produktus, kas palīdz atbrīvoties no stresa un nomierina prātu, lieliski piemērota sejas ādas kopšanai, palīdz mazināt ādas problēmas, ka arī piedāvā relaksējošus un mitrinošus ķermeņa kopšanas produktus. Viesu uzmanību piesaistīja multifunkcionālās kolekcijas Free Style produkti- krāsu pigments un zīmulis, kas paredzēts vaigiem, acīm un lūpām,no daudzveidīgas matētu un viegli mirdzošu toņu izlases.

Visiem viesiem bija iespēja arī iepazīties un notestēt BioOil ķermeņa eļļas un slaveno Welleda krēmu, kuru atzinīgi novertējušas pat Holivūdas slavenības, īpaši to novērtēja arī stila eksperte un influencere Sintija Selicka. Welleda produktu klāsts ietver sejas, ķermeņa un mazuļu kopšanas produktus, kā arī dabīgos līdzekļus.

Pasākuma apmeklētāji varēja paši izmēģināt uz sevis kā veidot matus ar Dyson Airwrap un kā darbojās tvaika gludeklis no zīmola Laurastar, kuru ir ļoti iecienījusi stiliste Indra Salcēviča. Šīs novatoriskās tehnoloģijas ierīces pārstāvēja D.One Latvija, kuru tiešsaites veikalā tās ir iespējams arī iegādāties.

Ka arī viesiem bija iespēja iepazīties ar jau plašu popularitāti guvušo balinošo zobu pastu no zīmola PearlDrops un uzzināt par inovatīvajām, soniskajām zobu birstēm no zīmola Foreo, kas iekarojis skaistumkopšanas nozari visā pasaulē.

Viesi varēja baudīt garšīgus kokteiļus no Latvijas ražotā OBDO džina, kas piedāvā savā klāstā arī 0% bezalkoholisko dzēriena variantu. OBDO ir Ziemeļu stāsts,radīts iedvesmojoties no tīrās un neskartās Latvijas dabas un, papildus klasiskajām džina sastāvdaļām, izmantojot raksturīgāko, kas atrodams ziemeļnieku pļavās un mežos.

Visa vakara garumā, viesi izbaudija gardās suši uzkodas no Sushi Club restorāna, ka arī izmalcinātas uzkodas no restorāna Entrosol. Par saldumiem parūpējās konditoreja Arbooz un Chocolate corner.